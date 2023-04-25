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Kasım ayında kripto para yatırımcılarının hayatını kabusa çeviren FTX biraz önce önemli bir duyuru paylaştı. Önümüzdeki aylarda benzer satış duyuruları görmeye devam edebiliriz. Peki bu satıştan ne kadar kazanç elde edilecek?

FTX Satışı Duyurdu

FTX Trading bağlı borçluları (birlikte “FTX Borçluları”) bugün, 11. Bölüm işlemlerinin bir parçası olarak kapsamlı bir satış sürecinin ardından, FTX’in vadeli işlemler ve opsiyon borsası ve takas odası birimi olan LedgerX LLC’nin satışı için Miami International Holdings iştiraki olan M7 Holdings, LLC ile bir hisse alım anlaşması imzaladıklarını duyurdu. İşlemlerden FTX Borçlularına sağlanan toplam gelirin yaklaşık 50 milyon dolar olması bekleniyor. FTX Borçlularının İcra Kurulu Başkanı ve Yeniden Yapılandırma Baş Sorumlusu John J. Ray III şunları söyledi;

“MIH ile bu anlaşmaya varmaktan memnuniyet duyuyoruz; bu anlaşma, paydaşlara geri kazanım sağlamak için varlıklardan para kazanmaya yönelik devam eden çabalarımızın bir örneğidir.”

İşlem, ABD İflas Mahkemesi’nin onayı da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir. İşlemin onaylanması için 4 Mayıs 2023 tarihinde bir satış duruşması yapılması planlanmaktadır.

FTT Token Neden Yükseliyor?

Son dakika duyurusu paylaşıldıktan birkaç dakika sonra FTT Token fiyatı 1,56 dolardan yazı hazırlandığı sırada 1,68 dolara kadar yükseldi.

FTT yatırımcıları daha çok bu tarz haberlerin getirdiği yükselişlerden kazanç elde etmek için pozisyon alıyor. İflas eden FTX borsasının önümüzdeki aylarda yeniden faaliyete geçebileceğine dair yorumlar geldiğinde de FTT Token fiyatının hızla yükseldiğini görmüştük. Ancak iflas eden borsa halen tüm varlıklarını satsa bile müşterilerine 1:1 oranında iade yapamıyor. Devam hukuki süreçte FTX kurucusunun birçok usulsüzlük yaparak yatırımcılarını dolandırdığını öğrendik. Kripto para yatırımcılar FTT Token ve bunun gibi yüksek riskli varlıkların kazanç kadar kayıplar da getirebileceğinin farkında olmalıdır.

FTX iflas komitesi yıl sonuna kadar müşteri varlıklarını nakde çevirmek için daha fazla adım atacak ve benzer haberler görmeye muhtemelen devam edeceğiz. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 27.500 dolara geriledi ve BTC cephesindeki devam eden düşüş FTT Token fiyatını da yeniden aşağı çekebilir.