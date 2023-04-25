Bu yazımızda kısa ve uzun vadede Solana coin geleceği nasıl, Solana ne olur gibi soruların yanıtını vermeye çalıştık. Hazırsanız başlayalım.

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Solana (SOL) da dahil olmak üzere birçok büyük altcoin geçen haftadan bu yana çift haneli değer kayıplarıyla karşı karşıya kaldılar. Solana ağının yerel varlığı SOL, sadece son 7 günde değerinin yüzde 15’ini kaybetti. Dahası, veriler SOL’un son 24 saatte yüzde 1’e yakın değer kaybederek 21,18 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Grafiklere bakıldığında, SOL şu anda kırmızı bölgede işlem görüyor ve fiyattaki düşüşün devam ettiği görülüyor. Bu yazımızda kısa ve uzun vadede Solana coin geleceği nasıl, Solana ne olur gibi soruların yanıtını vermeye çalıştık. Hazırsanız başlayalım.

Solana Ne Olur?

SOL için kısa vadeli ve uzun vadeli trendin oldukça çelişkili bir görüntü verdiği görülüyor. Örneğin mum çubukları uzun vade için düşüş sinyali olarak kabul edilen 200MA’nın altında işlem görüyor. Ayrıca MACD hattı sinyal hattının üzerinde işlem görüyor ve bu SOL’un kısa vadede yükseliş trendinde kalacağını doğruluyor.

MACD çizgisi neredeyse sinyal çizgisine dokunmak üzere ve sinyal çizgisinin altına düşebilir. Bu, SOL fiyatının bu hafta da ayıların baskısı altında kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Dahası, histogram modelindeki yeşil çubukların ivme kaybettiği görülüyor. Bu da SOL’un yakında ayıların saldırısıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. MACD histogram modelinde kırmızı çubukların oluşmaya başlası SOL’un bu hafta boğalarla birlikte hareket ederek yükselmesinin önüne geçebilir.

Solana Coin Geleceği

Göreceli Güç Endeksi (RSI) de Solana fiyatının bu hafta düşüş trendinde kalmaya devam edeceğine dair başka bir teyit sunuyor. RSI, şu anda 36,56 seviyesinde ve SOL’un zayıf bir trend içinde hareket ettiğini gösteriyor. Dahası, RSI, SMA’nın altına kırdı ve SMA altında hareket ediyor. Bu, göstergenin aşağı doğru olan hareketinin devam edebileceğini doğruluyor. RSI’nın 30 seviyesinin altına düşerek aşırı satım bölgesine girmesi SOL’daki düşüşün şiddetlenebileceği anlamına geliyor. RSI aşırı satım bölgesinde kalmaya devam ettikçe Solana fiyatının satış baskı altında hareket etmesi beklenebilir.

Özetle, yatırımcılar ve trader’lar SOL’un ayıların kontrolü altında kalıp kalmadığının teyiti için MACD göstergesini ve RSI’yı yakından takip etmeleri gerekiyor.