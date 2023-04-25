Yılın ilk gününden bu yana yükselerek değerini iki kat artırıp duran popüler altcoin için yatırımcıların meraklı bekleyişi sürüyor.

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Cardano (ADA), ABD doları karşısında 0,40 doların altındaki fiyat hareketlerine devam ediyor. Teknik, 0,385 dolar ve 0,40 dolar dirençlerini aşması halinde ADA’da yeni bir yükselişin başlayacağına işaret ediyor. İşte popüler altcoin için dikkatle takip edilmesi gereken önemli seviyeler.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano fiyatı, geçtiğimiz birkaç gün içinde ABD doları karşısında 0,465 dolar bölgesinden yeni bir düşüş yaptı. ADA/USD işlem çifti 0,425 dolar ve 0,42 dolardaki destek seviyelerinin altına düştü. Fiyat, 0,40 dolar desteğinin ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saat) altına kadar geldi ve 0,375 dolardaki destek bölgesini yeniden ziyaret etti. Son dip seviye 0,3763 dolar civarında kaydedilirken, altcoin’in şu sıralar kayıplarını akümüle ettiği görülüyor. Güncel verilerle ADA, 0,40 doların ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saat) altında işlem görüyor.

4 saatlik fiyat grafiği, altcoin’in 0,385 dolara yakın olan direnç noktasında oluşan önemli bir düşüş trendi çizgisi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yukarı yönde hareket için geçilmesi gereken ilk direnç seviyesi 0,385 dolar bölgesine yakın. Fiyatın önündeki ilk büyük direnç ise 0,40 dolar seviyesine veya 0,4625 dolardaki tepe noktadan 0,3763 dolardaki dip noktaya doğru aşağı yöndeki hareketin yüzde 23,6 Fib geri çekilme seviyesine yakın bir noktada bulunuyor.

Yukarı yönde yaşanacak net bir kırılma ile fiyat, 0,40 dolar seviyesinin üzerinde 0,415 dolar direncine doğru yükselebilir. Elde edilecek daha fazla kazanç, 0,42 dolar seviyesine veya 0,4625 dolardan en yüksek 0,3763 dolara kadar olan aşağı yönlü hareketin yüzde 50 Fib geri çekilme seviyesine doğru istikrarlı bir yükselişin başlamasıyla sonuçlanabilir.

Aşağı yönde ise korunması gereken ilk destek seviyesi 0,375 dolara yakın bir noktada. Bunun altında bulunan ana destek ise 0,365 dolar seviyesi civarında yer alıyor ve bu seviyenin altında olacak herhangi bir fiyat hareketi ile ADA’nın 0,35 dolar desteğine doğru düşebilir. Verilecek daha fazla kayıp, 0,32 dolar seviyesinin test edilmesini tetikleyebilir.

Grafik, ADA fiyatının şu anda 0,40 doların ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saat) altında işlem gördüğünü gösteriyor. Özetle, fiyat 0,40 dolardaki direnç bölgesinin altında kalmaya devam etmesi aşağı yöndeki hareketin sürebileceği anlamına geliyor.

ADA İçin Teknik Göstergeler

ADA için 4 saatlik MACD, şu anda düşüş bölgesinde hız kazanıyor. 4 saatlik RSI ise 50 seviyesinin altında pek de olumlu olmayan bir görüntü veriyor. Yatırımcıların Cardano‘da temel destek seviyeleri olarak 0,375 doları ve 0,350 doları, temek direnç seviyeleri olarak ise 0,385 doları ve 0,40 doları yakından takip etmeleri gerekiyor.