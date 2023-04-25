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  •   Son Dakika: Kripto Paralar Karşı Atağa Geçti! SEC Köşeye Sıkışıyor! Yeni Dava Geldi!

Son Dakika: Kripto Paralar Karşı Atağa Geçti! SEC Köşeye Sıkışıyor! Yeni Dava Geldi!

Şimdi hamle sırası kripto endüstrisinde ve SEC artık köşeye sıkıştı. Peki neler oluyor?
03:12
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para endüstrisine karşı bugüne kadar net olmayan ve düzenleyici rehberlik sunmayan SEC’i zor günler bekliyor. Bir kripto şirketiyseniz ve kurallara uyarak faaliyetinizi sürdürmek istiyorsanız bunu nasıl yapacağınız alakalı bilgiyi düzenleyici kamu kurumlarından almalısınız. Ancak SEC tüm kripto şirketlerini yasalara uymamakla itham ederken onlara rehberlik sunmuyor. Bu da karanlık bir odada hissederek bir filin neye benzediğini tahmin etmeye benziyor.

SEC’e Kripto Para Davası

Kripto borsası Coinbase bir federal mahkemeden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunu dijital varlıklar sektöründe resmi kural koyma talebiyle geçen yıl verdiği bir dilekçeye yanıt vermeye zorlamasını istedi. Ülkenin en büyük kripto para borsası ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı bir İdari Prosedür Yasası itirazında bulunarak, Üçüncü Devre Temyiz Mahkemesi’nden SEC‘e mevcut menkul kıymetler yasalarının dijital varlık sektörüne nasıl uygulanabileceği konusunda “düzenleyici netlik” sağlamasını emretmesini istedi.

Coinbase‘in bu talebinden bu yana SEC, dijital varlıklar için geçerli olduklarını açıkça söylemek için saklama ve takas kurallarını yeniden açtı, ancak dijital varlıklara özgü bir kural taslağı hazırlamaya başlamadı. Ajans ayrıca Coinbase’e yönelik bir soruşturma da dahil olmak üzere kripto şirketlerine karşı çeşitli yaptırım eylemlerinde bulundu.

Şirketin baş hukuk sorumlusu Paul Grewal şunları söyledi;

“SEC’in kamuoyuna yaptığı açıklamalardan ve kripto sektöründeki yaptırım faaliyetlerinden, SEC dilekçemizi reddetmeye çoktan karar vermiş gibi görünüyor. Ancak bunu henüz kamuoyuna söylemediler. Bu nedenle Coinbase’in bugün açtığı dava, mahkemeden SEC’in kararını paylaşmasını istemekten ibaret.”

Kripto Şirketleri Çaresiz

Eğer SEC’in bu tutumu değişmezse kripto şirketlerinin ABD’yi terk etmekten başka çaresi yok. Coinbase ve Ripple gibi şirketler uzun süredir bunu düşünüyor. Ancak ABD bugüne değin siyasi ve askeri gücü kadar teknolojideki öncü rolüyle de dünyada söz sahibi oldu. Birçok ABD’li siyasi Biden yönetimi altındaki SEC’in negatif ayrımcılığına tepki gösteriyor. Özellikle Cumhuriyetçiler, kripto paralara karşı devam eden ayrımcı duruşum inovasyonu engelleyeceğinden endişe ediyor. Diğer taraftan Cumhuriyetçilerin kripto yanlısı duruşu daha çok Demokratlara cömert bağışlarda bulunan FTX kurucusunun dolandırıcı olduğunun ortaya çıkmasının ardından güç kazandı.

Peki kazanan kim olacak? Web3 yani internetin bir sonraki devriminde ABD pastadan payına düşeni alabilecek mi? SEC’in tutumu değişir mi? Bunları zaman gösterecek ancak şimdiden Çin ve BAE gibi devletler internetin bir sonraki çağında kriptonun gücünü görüyor. Web3 şirketlerine kucak açan bu devletler yeni dönemde pastadaki dilimlerini büyütmek için mücadele ediyor. SEC ile yıllardır hangi kripto paraların menkul kıymet olduğunu tartışmakla meşgul.

Eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin Scalia’nın oğlu ve kabine düzeyinde bir pozisyon olan eski çalışma bakanı Eugene Scalia, Coinbase’i dava dilekçesinde temsil eden dış danışmanlardan biri. Halen Gibson Dunn hukuk firmasında ortak olan Scalia, aralarında sigorta şirketi MetLife’ın ” too big to fail” düzenleyici statüsünün iptal edilmesiyle sonuçlanan Finansal İstikrar Gözetim Konseyi’ne karşı açılan bir dava da dahil olmak üzere, mali düzenleyicilere karşı birçok dava kazanmıştır.

SEC yeni bir kural koymayı reddederse, Coinbase federal bir mahkemeyi bunu yapmaya zorlamak amacıyla başka bir dava açabilir.

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