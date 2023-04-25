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DXY, BTC, DOGE ve SOL Coin Yorum! Bitcoin Düşüşü Bitti Mi?

Bitcoin ve altcoinlerde düşüş devam edecek mi? Yazı hazırlandığı sırada beklenti hangi yöne ağır basıyor?
02:05
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.000 doların üstünde bulunmaya devam ediyor. Peki sıradaki hedef ne? Glassnode verileri, 155 günden daha kısa bir süre önce Bitcoin satın alan kısa vadeli BTC yatırımcılarının 16 Nisan’dan bu yana borsalara zararına transfer yaptığını yazdı. Bu 21 Nisan tarihinde hızlanan yüklü satışlar da hesaba katıldığında bize bir şeyler anlatıyor.

Dolar Endeksi (DXY) Yorum

Boğaların son birkaç gün içinde ABD dolar endeksini (DXY) 20 günlük EMA’nın (102) üzerine çıkaramaması, kontrolü ele geçirmeye çalışan ayıları cesaretlendirmiş görünüyor. Endeks, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviye olan 100,82’yi yeniden test edebilir. Bu destek kırılırsa, endeks düşüş eğilimli baş ve omuz formasyonunu tamamlayacaktır. Bu formasyon düşüş trendinin bir sonraki ayağını 97,50’ye doğru başlatabilir. Düşüş senaryosu kripto paralar için rahatlama rallisine kapı aralayacaktır. Nitekim altın, gümüş, BTC gibi varlıklar DXY iler ters korelasyona sahiptir.

Aksine yeniden 100,82’den toparlanma görürsek endeksin 106 seviyesini yeniden hedeflediğini görebiliriz.

Bitcoin (BTC)

Yukarıda kısa vadeli yatırımcıların ve bir grup balinaların satışlarından bahsetmiştik. Bu tarz hareketler büyük çöküşlerden önce gördüğümüz bir şeydir. Öte yandan hacimli satışlar ABD’nin elindeki varlıklardan kaynaklı da olabilir. Fakat Bakanlık son duyurusunda Silk Road olayında ele geçirilen varlıkların Mayıs içinde satılacağından bahsetmişti. Sürpriz bir satış yapılmadıysa (muhtemelen birkaç hafta içinde böyle bir şey olduysa resmi açıklama gelir) yatırımcıların Fed toplantısı öncesinde riskini azaltmak istediğini düşünebiliriz.

Bitcoin‘in son birkaç gündür hareketli ortalamalar arasında sıkışıp kalması boğalar ve ayılar arasında kararsızlığa işaret ediyor. Boğalar 50 günlük SMA’da (27.078 dolar) yoğun alımlar yaparken ayılar fiyatın 28.466 dolara yaklaşmasını engelliyor. Bu belirsizliğin uzun süre devam etmesi olası değildir. Aşağı eğimli 20 günlük EMA ve negatif bölgedeki göreceli güç endeksi (RSI) düşüş senaryosunu destekliyor. Bonus olarak haftaya Çarşamba günü yapılacak olan Fed toplantısını da ekleyebiliriz. Bitcoin yatırımcıları olası 25.250 dolar testine hazırlıklı olmalı. Yukarı yönde, 20 günlük EMA’nın üzerinde bir kırılma ve kapanış, boğaların bir geri dönüş girişiminde bulunduğunu gösterecektir. Endeks daha sonra 31.000 doları yeniden hedefleyebilir.

Dogecoin (DOGE)

Bitcoin’in yukarıda bahsedilen yeni destek testi DOGE ve diğer altcoinler için daha büyük kayıplara neden olabilir. DOGE için 20 günlük EMA düşmeye başladı ve RSI negatif bölgede, bu da ayıların hafif bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Fiyat 0,08 dolar desteğinin altında kapanışlar yaparsa bir sonraki destek seviyesi 0,07 dolar olacak.

Solana (SOL)

Boğalar 50 günlük SMA’yı (21,26 dolar) korumaya çalışıyor ancak ayılar baskıyı sürdürdü ve Solana‘nın 20 günlük EMA’nın (22,30 dolar) üzerinde kalmasına izin vermedi. Henüz BTC düşüşü ivme kazanmadan önce 27 dolar direncinin riskine değinmiştik. Fiyat bu bölgeyi aşamazsa 20 dolar seviyesi gündeme gelecektir. Nitekim öyle de oldu.

50 günlük SMA desteği çökerse SOL Coin fiyatının 18,70 dolara ve ardından 15,28 dolarlık kritik desteğe çekildiğini görebiliriz. Tersine, fiyat yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, boğaların düşüş trendi çizgisini desteğe çevirmeye çalıştığını gösterecektir. Parite daha sonra 27,12 dolar direncini yeniden hedefleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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