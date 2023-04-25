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En büyük Ethereum rakiplerinden biri olan Avalanche yıla hızlı başladı ve fiyattan da bunu gördü. Amazon ile girilen ortaklık devamında birçok büyük duyuruyu beraberinde getirdi. 2022 sonundaki Solana çöküşü de Avalanche yatırımcılarının menfaatine görünüyordu. Peki Emin Gün Sirer’in kurucusu olduğu Avalanche (AVAX) için beklentiler ne yönde?

Avalanche (AVAX) Geleceği

NFT piyasasına öncelikle Solana, Polygon ve Ethereum hakim oldu ve kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Bununla birlikte, mevcut verilere göre Avalanche, aradaki farkı kapatmaya ve yakında ekosistemindeki protokollerle rekabet etmeye hazır olabilir. Son verilere göre, Avalanche NFT transferlerinin arttığı gözlemlendi. Nisan ayı boyunca Avalanche ağında 2 milyonun üzerinde NFT transferi gerçekleşmiş olup bu rakam bir önceki Mart ayına kıyasla beş kat daha fazladır.

Avalanche NFT’lere artan ilgi son zamanlarda dikkat çeken Chikn ve Doggerinos gibi popüler koleksiyonlara bağlanabilir. Aynı zamanda Avalanche ağındaki diğer birçok akıllı sözleşme de ilgi artışı yaşıyor. Mesela Avalanche ağındaki önde gelen DEX’lerden biri olan Trader Joe, geçtiğimiz ay ağındaki benzersiz aktif cüzdan sayısında %183,8’lik bir artışa tanık oldu. Bununla birlikte, NFT’lere olan ilgiye ve yüksek dApp etkinliğine rağmen, ağdaki günlük aktif adreslerin toplam sayısı azaldı.

Avalanche ağının GitHub’ındaki geliştirme faaliyeti yükseliyor. Eğer ekosistemindeki projelere ilgi bu hızda büyümeye devam ederse AVAX fiyatının da uzun vadede arttığını görebiliriz.

AVAX Coin Alınır Mı?

Uzun vadede fiyatın artacağına dair güçlü sinyallerden bahsettik. Peki mevcut düşüş alım fırsatı olarak görülebilir mi? Öncelikle bugün Bitcoin fiyat görünümüyle ilgili birçok değerlendirme yayınladık ve kısa vadede bir sürpriz olmazsa 3 Mayıs Fed toplantısında kadar kral kriptonun yatay veya aşağı yönlü devam edecek gibi görünüyor. Bu elbette AVAX dahil diğer altcoinleri de olumsuz etkileyecektir. Fakat kripto paralar sürprizlere her zaman açık ve hızlı bir toparlanma diğer piyasalara nispeten pek şaşırtıcı olmayacaktır.

Güncel veriler 17,9 seviyesi aşılmadıkça düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Şimdilik 17,26 dolar altındaki kapanışlar 15,33 dolar seviyesine kapı aralıyor. Eğer BTC önümüzdeki saatlerde 26.000 dolar aralığına düşerse bu seviye AVAX için yerel dip olarak işaretlenebilir.