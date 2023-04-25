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0,0831 Dolara Kadar Düşebilir! En Büyük Altcoinlerden Birinde Alarm Çalıyor!

Düşüş beklentisi kuvvetleniyor ve sıradaki hedef endişe verici. Peki tam tersi olursa?
00:15
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2017 ve 2018 yılında çok daha popülerdi ancak halen en büyük kripto paralar arasında yerini koruyor. Son BTC düşüşüyle kayıplarını artıran altcoinler arasındaydı. Eğer Bitcoin cephesindeki olumsuzluk devam ederse yatırımcıların canı daha fazla sıkılabilir. Peki hangi popüler altcoin için alarmlar çalıyor. Yatırımcıları bundan sonraki süreçte neler bekliyor?

Stellar (XLM)

XLM Coin fiyatı Nisan başından bu yana düşüşünü sürdürdü. Popüler altcoin FTX öncesi seviyesi olan 0,115 dolardan düştü ve 0,0950 seviyesinde konsolide oldu. Eğer Bitcoin fiyatı 28.000 doları geri kazanabilirse bu seviyeden hızlı bir toparlanma görülebilir. Ancak kral kripto para biriminin Fed toplantısı yaklaştıkça bu denli talep görmesi biraz iyimser bir beklenti olacak.

Stellar Network Nisan ayında yalnızca bir önemli entegrasyon duyurdu. Filipinler’de sınır ötesi ödeme entegrasyonunu 11 Nisan’da duyuran altcoin daha hızlı sınır ötesi havale sunan bir mikro hizmet şirketini müjdeledi.

XLM Coin Yorum

XLM’nin Nisan ayı başındaki fiyat hareketi bir yükselen düşen kama formasyonu oluşturdu. Yükseliş eğilimli bir kırılma, BTC düzeltmesinin ardından düşmeden önce XLM’yi 0,110 dolara çıkardı. Özellikle, 200-MA dinamik desteğinin ihlali XLM’yi daha agresif satışlara maruz bıraktı, ancak o zamandan beri 0,0950 dolar seviyesi korunuyor. Bu arada, RSI aşırı satım bölgesinden geri çekildi. Kısa vadede nötr bölgeye doğru bir toparlanma yaşansa bile bu XLM Coin yatırımcıları için yeterli olmayacak.

Bu nedenle, XLM önümüzdeki birkaç saat veya gün içinde 0,0893 dolara inebilir. Eğer kral kripto para birimi 27.000 doları kalıcı olarak kaybederse 0,0831 dolar desteği XLM yatırımcılarının yakından izleyeceği bir bölge olacak. Alternatif olarak, 0,095 dolar üstünde kapanışlar boğaları 0,1 dolar hedefine itebilir. Üstünde kapanışlar ise son geri çekilmenin dip olduğunu doğrulayacak ve böylece daha fazla yatırımcıyla RSI nötr bölgeden yukarı çıkabilecektir.

XLM’nin açık faiz oranları 30 milyon dolar seviyesinde 5 milyon dolarlık kayıp gördü. Bu da adeli işlemler piyasasında düşüş eğilimine işaret eden önemli bir çıkış anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, fonlama oranları sadece 14 ve 18 Nisan tarihleri arasında pozitifti. Fonlama oranları 19 Nisan’dan itibaren dalgalandı ve şimdi negatif. Vadeli işlemlerde kazanç hedefleyen yatırımcılar da düşüşün devam edeceğine inanmış görünüyor. Altcoinlerin bir kısmında negatif fonlama dikkat çekiyor ve eğer bu sürpriz bir yükseliş getirmezse açığa satış yapanlara kolay para kazanma fırsatı sunacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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