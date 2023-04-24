Bitcoin ve dolaylı yoldan altcoinlerin fiyatı genel olarak hangi faktörlere göre oluşuyor.

Okuma Süresi: 4 Dakika

Kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya uzun vadeli yatırım stratejileri, kripto piyasaları herkese istediğini veriyor. Yeterince sabırlı olmayanlar kısa vadeli fiyat hareketlerinin etkisiyle kayıplar yaşarken uzun vadede doğru projelere yatırım yapanlar hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor. Peki Bitcoin ve kripto paraların fiyatını etkileyen faktörler neler?

Bitcoin Fiyatı Nasıl Oluşuyor?

Bitcoin fiyatı yıllar içinde büyük dalgalanmalar yaşadı ve lider kripto para birimindeki dalgalanmalar altcoinleri de direkt olarak etkiledi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında dibi gören Bitcoin birçok altcoinin de dip seviyelere inmesini sağlamıştı. Şimdi son büyük rallisiyle %90’a yakın kazanç elde ettiği için altcoinler de dip seviyelerinin ortalama bu kadar üstünde bulunuyor. Peki tüm piyasayı domine eden Bitcoin fiyatı nasıl oluşuyor. Onu etkileyen faktörler neler?

Pazar Adaptasyonu

Herhangi bir emtia veya para biriminde olduğu gibi, arz ve talep güçleri Bitcoin fiyatının belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Daha fazla insan işlemler, yatırımlar veya sadece bir değer deposu olarak Bitcoin’i benimsedikçe, dijital para birimine olan talep artar ve fiyatı yükselir. Talep düştükçe ayı piyasaları dediğimiz dönemin getirdiği acı artar ve fiyatta erime katlanır.

Bu yüzden Bitcoin ile işlem yapan aktif cüzdanlar son derece önemlidir.

Bitcoin Madenciliği ve Halving

Bitcoin arzı sınırlıdır ve ilk günden itibaren 21 milyon olarak belirlenmiştir. Madenciler, zaman içinde giderek zorlaşan madencilik sistemiyle BTC üretir. Buna ek olarak, yaklaşık her dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin yarılanması olayı, piyasaya giren yeni coin sayısını %50 oranında azaltmaktadır. Bu faktörler, Bitcoin fiyatını etkileyebilecek arz kısıtlamalarına katkıda bulunur.

Eğer adaptasyon artarken yeni arz düşüyorsa bu durum fiyatın artması anlamına gelir.

Haberler ve Kamuoyu

Haberler ve kamuoyu, piyasa duyarlılığını şekillendirmede ve Bitcoin fiyatını etkilemede önemli bir rol oynar. Büyük şirketler tarafından benimsenme oranının artması ya da olumlu düzenleyici gelişmeler gibi olumlu haberler fiyatları yükseltebilir. Buna karşılık, güvenlik ihlalleri veya olumsuz düzenlemeler gibi olumsuz haberler bir satışı tetikleyerek fiyatı aşağı çekebilir.

Örneğin Tesla ve MicroStrategy gibi şirketlerin yaptıkları alımlar 2021 yılındaki boğa sezonunun temelini oluşturmuştu. Bankalar, hedge fonlar ve diğer finansal kuruluşlar gibi büyük kurumlar Bitcoin fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu kurumlar Bitcoin’e giderek daha fazla yatırım yaptıkça ve Bitcoin’i benimsedikçe, artan talep ve lider kripto para birimi olarak güvenilirliği nedeniyle fiyat yükselebilir.

Korku ve Açgözlülük

Duygular Bitcoin fiyatını belirleyen bir diğer önemli faktördür ve en önemlilerinden biridir. Korku ve açgözlülük genellikle piyasada aşırı tepkilere yol açarak hızlı fiyat dalgalanmalarına neden olur. Piyasa iyimser ve açgözlü olduğunda, insanlar daha fazla Bitcoin satın alarak fiyatın yükselmesine neden olabilir. Ancak, korku ve panik başladığında, yatırımcılar ellerindekileri satmak için acele edebilir ve bu da fiyatta keskin bir düşüşe yol açabilir.

Korku ve açgözlülüğün uç noktalarda olduğu dönemlerde genelde Bitcoin fiyatı da dipte veya tepede olur.

Düzenleyici Ortam

Hükümetler ve düzenleyici kurumlar Bitcoin gibi kripto paraların geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Devletlerin Bitcoin’e karşı tutumu özellikle son piyasa döngüsünde çok daha önemli olacak. Bugünlerde dünya genelinde kripto paralar resmi olarak tanınmaya ancak aynı zaman kısıtlanmaya hazırlanıyor.

Ölçeklenebilirlik Çözümleri

Lightning Network gibi ölçeklenebilirlik çözümleri, daha hızlı ve daha verimli işlemlere olanak sağlayarak bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. Bu direkt olarak adaptasyonu da etkilediği için bugün ve özellikle gelecekte fiyatı etkileyen çok daha önemli bir faktör olacak.

Yeni güvenlik önlemleri ve teknolojileri uygulandıkça, bunlar daha güvenli bir ağa katkıda bulunabilir ve Bitcoin’e olan güveni artırabilir. Bu da fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Jeopolitik Olaylar

Belirsizlik dönemlerinde insanlar güvenli liman varlığı olarak Bitcoin’e yönelebilir ve bu da Bitcoin’in değerini artırabilir. Tersine, küresel olaylar kripto para birimlerinin daha fazla incelenmesine veya düzenlenmesine yol açarsa, Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyebilir. Bazı dönemlerde makro ekonomik koşullar jeopolitik olayların etkisiyle kötüleşir ve güçlenen dolar Bitcoin fiyatını tersi yönde iter. Mesela Rusya’nın saldırgan tavrı piyasalardaki son düşüşü tetikleyen en önemli faktörlerden biriydi.

Rakip Kripto Paralar

Altcoin olarak da bilinen rakip kripto paraların yükselişi Bitcoin’in fiyatını etkileyebilir. Yeni coinler piyasaya girdikçe, dikkatleri ve yatırımları Bitcoin’den uzaklaştırabilirler. Bununla birlikte, Bitcoin’in orijinal ve en tanınmış kripto para birimi olma statüsü de fiyatına fayda sağlayabilir, çünkü genellikle kripto pazarına giren yatırımcılar için bir geçit görevi görür. Bu aslında gelecekte daha ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Eğer Bitcoin’in felsefesinden daha iyi, daha güçlü bir hikaye yazılırsa onu daha üst sıralarda görebiliriz. Bugüne kadar altcoinlerin BTC fiyatına etkisini genelde BTCD göstergesiyle izledik. Boğa veya ayı sezonlarının belli dönemlerinde Bitcoin’e ilgi azalır veya artar. Bu durumda altcoinlerin fiyatı düşer/çıkarken Bitcoin fiyatı da tersi yönde hareket eder veya sabit kalır.