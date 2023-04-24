Bir sonraki BTC halving ne zaman olacak? Tam tarih ve uzmanların beklentileri neler? Önceki Bitcoin ödül yarılanmalarında BTC nasıl performans gösterdi?

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Kripto para yatırımcıları için her dört yıllık döngüde bir çöküş yılı vardır ve onu 2022 yılında yaşamış görünüyoruz. En azından şimdilik en kötü senaryoda Bitcoin’in mevcut aralığında yılı tamamlaması bekleniyor. Ancak halving dönemleri Bitcoin ve altcoinler için yükselişi temsil ediyor. Peki 2024 yılındaki halving tam olarak ne zaman yapılacak. BTC halving ne anlama geliyor?

BTC Halving Nedir?

Bitcoin’in yarılanması (halving) kripto para ekosisteminde piyasa duyarlılığını, madencilerin kârlılığını ve inovasyonu etkileyen kritik bir olaydır. Sadece bir yıl kala analistler farklı tahminlerde bulunuyor. Bitcoin yarılanması, kripto para ekosisteminde her dört yılda bir meydana gelen sismik bir olaydır. Bitcoin ağının kodunda yerleşik olarak bulunan ve yeni Bitcoin bloklarının madenciliği için verilen ödülü %50 oranında azaltan otomatik bir süreçtir. Yarılanma süreci ağın güvenliği ve istikrarı için çok önemlidir ve kripto para piyasası üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yarılanmanın piyasa duyarlılığı, madencilerin karlılığı ve kripto ekosistemindeki yenilikler üzerindeki etkisi beklentilerin artmasına neden oldu. Etkinliğe sadece bir yıl kala, kripto sektöründeki uzmanlar ve yatırımcılar bunun piyasa üzerindeki potansiyel etkisini yakından izliyor.

Halving sayesinde azalan yeni BTC arzı kıtlığa neden olduğu için devam eden süreçte talebin artmaya devam etmesi fiyatları da doğal olarak yukarı çekiyor.

Analistlerin BTC Halving Beklentisi

Madencilik ödüllerindeki azalma madencilerin karlılığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Madencilik, işlemleri doğrulama ve yeni bloklar oluşturma sürecidir ve madenciler çabaları karşılığında bitcoin ile ödüllendirilir. Madencilik ödülü yarıya düşürüldüğünde, madenciler aynı miktarda iş için yarım bitcoin alırlar ve bu da karlılıklarını azaltır. Şu anda madencilik ödülü blok başına 6,25 BTC’dir. 2024’te gerçekleşmesi beklenen bir sonraki yarılanma olayından sonra, madencilik ödülü blok başına 3.125 BTC’ye düşecektir.

Peki analistler bu durumu nasıl yorumluyor. Bloomberg Intelligence analisti Jamie Douglas Coutts şunları söyledi;

“Bitcoin döngüleri yarılanmadan yaklaşık 12-18 ay önce dibe vuruyor ve bu döngü yapısı, birçok şey değişmiş olsa da geçmiştekilere benziyor. Ağ çok daha güçlü olsa da, Bitcoin hiçbir zaman uzun süreli ciddi bir ekonomik daralma yaşamadı.”

Matrixport araştırma müdürü Markus Thielen ise Bitcoin‘in Nisan 2024’e kadar yaklaşık 65.623 dolara ulaşmasını bekliyor. Mevcut blok kazma hızıyla halving 2024 Nisan ayında yani tam 1 yıl sonra gerçekleşecek.