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NFT Hype’ı Artıyor: 10 Dakikada 24 Milyon Dolarlık Satış!

Her ne kadar bazıları NFT’lerin modasının geçtiğini ifade etse de elde edilen son haberler durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyor.
15:03
26 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Piyasada NFT olarak bildiğimiz non-fungible token’lar, kripto para ekosisteminin en sıcak konularından biri olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Her ne kadar bazıları NFT’lerin modasının geçtiğini ifade etse de elde edilen son haberler durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne seriyor.

10 Dakikada 24 Milyon Dolar

Anonim olan ve piyasada XCOPY olarak tanınan bir kripto para sanatçısı, son drop sırasında sadece 10 dakikada 24 milyon dolar değerinde NFT satışı gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre bu gelirin büyük bir kısmı “MAX PAIN” adlı koleksiyondan geldi.

Uzman isimlere göre Cuma günü yapılan satışlarda 10 dakika gibi kısa bir sürede 24 milyon dolarlık satış yapılması, hala NFT’lerin hyepe’ının sürdüğünün bir kanıtı olarak nitelendiriliyor.

7.500 parçadan oluşan koleksiyonun floor price’ının yazının kaleme alındığı an itibari ile 1,8 ETH olduğu görülüyor.

Öte yandan XCOPY sıradan olmayan bir NFT sanatçısı olarak nitelendiriliyor. XCOPY’nin bir NFT’si geçen yıl 7,10 milyon dolara satıldı ve bu da NFT’yi en pahalı on NFT arasına dahil etti.

NFT Hype’ı Devam Ediyor

Elde edilen bilgilere göre MAX PAIN koleksiyonun mint’inin yapıldığı sırada Ethereum fiyatı yaklaşık olarak 3.108 dolardı ve bu fiyatta toplamda 7.394 NFT mint edildi. XCOPY, mint edilecek miktara bir sınır koymamıştı ama mint’in süresi 10 dakika ile sınırlandırıldı.

Dolayısıyla bu bilgilere bakıldığında her ne kadar bazı kişiler NFT etrafında oluşan hype’ın son bulduğunu ve NFT’lerin yitip gideceğini ifade etse de aslında NFT’ler büyümeye devam ediyor.

Çünkü insanlar giderek daha fazla şekilde NFT’lerin anlamını ve amacını kavrıyor. Bu da NFT’lerin benimsenmesinin artmasını sağlıyor.

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