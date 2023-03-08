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JPMorgan’dan Son Dakika Kripto Hamlesi! İpleri Kopardı!

Gemini borsası zor durumda ve JPMorgan bu zorluğu bölüşmek istemiyor. Mantıklı olanı yaptı ve bu bilgi sızdı.
21:29
8 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan kripto paralarla yakından ilgileniyordu ve yeni ürünler üzerinde de çalışıyordu. Diğer ABD bankaları gibi bu alanda büyük bir talep olduğunu gördü ve harekete geçti. Ancak uzayan kripto para kışı risk iştahını her cephede zayıflattı. Üstelik Fed’in daha sert faiz artışları gelebilir açıklamalarının ortasında yeni bir karar alındı.

JPMorgan Kripto Para

Konuya aşina bir kişiye göre, ABD bankacılık devi JPMorgan, Cameron ve Tyler Winklevoss’un sahibi olduğu kripto para borsası Gemini ile bankacılık ilişkisini sona erdiriyor. Wall Street Journal’ın haberine göre JPMorgan, 2020 yılının başlarında Gemini ve ABD’de listelenen borsa Coinbase’i müşteri olarak kabul etti. San Francisco merkezli borsanın bir sözcüsü, Coinbase’in JPMorgan ile bankacılık ilişkisinin bozulmadığını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl çok sayıda skandal ve çöküşle sarsılan kripto endüstrisi, şimdi artan düzenleyici inceleme ve bankacılık hizmetlerine erişimde daha büyük zorluklarla karşı karşıya.

Gemini İflas Mı Ediyor?

Hayır şimdilik buna dair bir sinyal gelmiyor ancak JPMorgan riskini azaltmak için Gemini ile bağlarını koparıyor. Bunda haklı çünkü ciddi miktarda müşteri varlığını popüler kripto borsası halen Genesis’ten geri alabilmiş değil. Gemini borsasının olası iflası burada ABD’li daha nitelikli yatırımcılar ağırlıkta olduğu için kriptoya imaj anlamında da büyük zarar verecek. Gemini borsası Silvergate Bank ile de ilişkilerini sonlandırmıştı. Borsanın bundan sonra hangi bankayla çalışacağı ve operasyonlarının aksayıp aksamayacağıyla ilgili bir açıklama yapması gerekecek.

LUNA çöküşünün ardından adeta çorap söküğü gibi devam eden iflaslar birçok borsa ve kripto şirketinin iflasına neden oldu. Onlarca yıllık banka olan Silvergate Bank bile FTX çöküşünün ardından mali açıdan sorun yaşadığını raporladı. Kripto para yatırımcıları aradan aylar geçse de kripto şirketlerinin domino taşı gibi devrilişini izlemeye devam ediyor. Eğer Genesis daha önce belirttiği gibi Nisan sonuna kadar bir sonuca varıp iflas ihtimalini ortadan kaldıramazsa Genesis şirketi ve Gemini borsasının da iflasın eşiğinde olduğunu göreceğiz.

Bitcoin fiyatı haberin etkisiyle 21.900 dolar seviyesine geriledi.

22:10 Güncelleme: Gemini, JPMorgan ile Bankacılık İlişkisinin Devam Ettiğini Söyledi

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