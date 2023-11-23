BITCOIN (BTC)

Bir Anlık Dalgınlık 3.1 Milyon Dolarlık Zarara Neden Oldu: Bitcoin Ağında Dikkat Çeken İşlem

Özet

  • 23 Kasım'a Bitcoin ağında gerçekleşen bir işlem damgasını vurdu.
  • Buna göre bir kullanıcı Bitcoin transferi için 3.1 milyon dolar değerinde komisyon ücreti ödedi.
  • Yaşanan süreçte kullanıcının fonu nasıl kurtaracağı merak konusu oldu.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre bir Bitcoin kullanıcısı 23 Kasım’da yanlışlıkla 3,1 milyon doların üzerinde bir komisyon ücreti ödeyerek tek bir Bitcoin işlemi için ABD doları cinsinden yeni bir rekor kırdı. Bu gelişme ile birlikte Eylül ayında ödenen 500.000 dolarlık bir önceki rekorun altı katından fazla bir komisyon ücreti ödenmiş oldu. İlerleyen süreçte yatırımcının fonu nasıl kurtaracağı ise merak konusu.

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3,1 Milyon Dolar Değerinde Transfer ÜcretiEylül Ayında Neler Yaşanmıştı?

3,1 Milyon Dolar Değerinde Transfer Ücreti

Habere konu olan Bitcoin kullanıcısı yazının yazıldığı sırada 2,1 milyon dolar değerinde olan 55,77 Bitcoin transfer etmek için yanlışlıklar 3,1 milyon dolar değerinde 83,65 Bitcoin komisyon ücreti ödedi. Söz konusu işlem 23 Kasım saat 9:59’da gerçekleşti. Bitcoin araştırmacısı Mempool verilerine göre, işlem öncesi cüzdan bakiyesi 5,2 milyon dolar değerinde olan 139,42 Bitcoin’di ve kullanıcı işlemi gerçekleştirdiği sırada Bitcoin ekosisteminde gerçekleşen komisyon işlemlerine göre 120.528 kat fazla ödeme yaptı.

Ödemeyi yapmak için kullanılan adresin bugün erken saatlerde aktif hale getirilmesi dikkatleri çeken bir detay oldu ve kullanıcı bugün gerçekleştirdiği dördüncü işleminde bir rekor komisyon ödemeden önce üç Bitcoin işlemi gerçekleştirmişti. Alıcı Bitcoin adresinin de 16 Ekim’de aktif hale getirilmesi dikkat çeken bir başka konu oluyor.

Eylül Ayında Neler Yaşanmıştı?

Blockchain analiz platformu Blockchair’a göre söz konusu işlem AntPool tarafından 818.087 numaralı blokta çıkarıldı. AntPool henüz işlem hakkında kamuya açık bir gelişme paylaşmadı ve sürece yönelik gelen soruları şimdilik karşılıksız bırakmaya devam ediyor.

Bitcoin ekosisteminde gerçekleşen işlemler arasında Eylül ayında ödenen bir önceki rekor 500.000 dolarlık bir komisyon ücretiydi. Yaşanan süreçte kripto hizmetleri sağlayıcısı Paxos tarafından bu işlem “fat finger” fazla olarak tanımlandı. Eylül ayında gerçekleşen işlem için blok üreten madenci F2Pool şirketi söz konusu komisyon ücretinin Paxos’a geri ödenmesine karar verdi.

23 Kasım’da gerçekleştirilen ve 3,1 milyon dolar değerinde olan komisyon ücreti için arkasındaki varlık ve kullanıcı kimliği henüz bilinmiyor. AntPool’un benzer bir anlaşmaya varmaya istekli olup olmayacağı da şimdilik merak konusu.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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