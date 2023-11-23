Uniswap (UNI)

Yorumcuların Tahminleri: Yüzde 50 Arttı ve Bu Kripto Paradaki Ralli Sürebilir

Özet

  • Uzun vadeli trend çizgisinin üzerinde haftalık kapanış ralliyi hızlandırabilir.
  • UNI Coin yükselişinde 7,4 dolar ilk durak olabilir.
  • Düşüş senaryosunda 4 dolar hedeflenebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 37.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor ve altcoinler için artık gelecek daha parlak görünüyor. En büyük korkulardan biri Binance borsasının ABD eliyle çökertilmesiydi ve yetkililer bunun olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Mağduriyetleri önlemek için uzlaşı yoluna giden yetkiler şimdi Binance borsasının faaliyetine devam etmesine izin veriyor.

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UNI Coin Alınır Mı?UNI Coin Analist Tahminleri

UNI Coin Alınır Mı?

Binance borsası faaliyetine devam etse de DeFi alanındaki katlanarak artışını sürdürecek. Bu aynı zamanda UNI Coin gibi DeFi projelerinin daha da yükselebileceğini gösteriyor. Haziran ayından bu yana DeFi kralı yatay destek alanının üzerinde işlem görüyor. Bu süre zarfında UNI fiyatı azalan bir direnç trend çizgisini takip etti. 480 günün ardından ilk kez 6,3 dolara ulaştı.

Henüz trend çizgisinin üzerinde haftalık kapanışlar göremese de boğalar istekli ve son gelen haberler takas protokolü için de önem arz ediyor. Changpeng Zhao’nun Binance CEO’su olarak istifasının ve halefi Richard Teng’in atanmasının ardından DeFi ilgisinin artması bekleniyor. Özellikle FTX çöküşü çok ses getirdiği için yeni yatırımcıların bir kısmının direkt olarak piyasalara merkezsiz yapılardan dahil olma eğilimi dikkat çekici.

Uniswap daha fazla alaka görüyor ve bu söylentiden ibaret değil. Kasım ayında şu ana kadar 14,20 milyar dolar hacim gören platform ay sonuna geldiğimizde Haziran’ın 16,2 milyar dolarlık zirvesini aşabilir.

UNI Coin Analist Tahminleri

İlk sırada Crypto Faibik isimli analist var ve UNI uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinden kurtuluyorken uzun vadeli yükseliş beklentisinde. JJcycles, hem fiyat hareketi hem de kripto endüstrisindeki gelişmeler nedeniyle yükselişin devamına işaret ediyor. Yön konusunda bu kadar kararlı görünmeleri olumlu ve ikinci analist şunları yazdı;

“CZ atilinden sonra DeFi’de daha fazla zaman geçireceğini söyledi. En büyük spot takas protokolünde önemli bir kırılmaya neden olmak için fazlasıyla yeterli bir katalizör olmalı.”

Eğer yükseliş eğilimi devam ederse fiyatın yüzde 20 artışla 7,4 dolar direncine ulaştığını görebiliriz. Ardından 7,61 ve daha yüksek seviyeler hedeflenecektir. Ancak uzun vadeli direnç üzerinde haftalık kapanış gelmezse yatırımcılar kendini (olası BTC düşüşünün desteğiyle) 4 dolara hazırlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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