Merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi, büyük ölçüde bir dizi artan güvenlik sorunun etkisiyle ve düşüşte olan işlem hacimleri ile son dönemlerde önemli bir kan kaybı yaşadı. Son haftalarda DeFi protokollerine çok sayıda siber saldırı gerçekleşti ve gerçekleşen siber saldırılar ile birlikte yüksek miktarlarda kripto varlık ele geçirildi. DefiLlama verilerine göre merkeziyetsiz finans ekosisteminin günlük işlem hacmi, Pazar günü 1 Ocak’tan bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi.

DeFi Ekosisteminde Artan Güvenlik Sorunları

Son dönemlerde kripto ekosistemindeki güvenlik sorunları önemli ölçüde artış gösterdi. Bu süreçte kripto şirketlerinin resmi Twitter hesaplarının ele geçirilmesiyle sahte paylaşım yolu ile yapılan dolandırıcılık girişimleri artarken aynı zamanda çok sayıda merkeziyetsiz finans protokolü de siber saldırıya uğradı.

Artan güvenlik sorunu ve DeFi protokollerinin uğradıkları siber saldırılar sonucu son dönemlerde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık saldırganlar tarafından ele geçirildi. Öte yandan DeFi protokolleri başta olmak üzere kripto ekosistemi içerisinde artan bu güvenlik sorunları, işlem hacimlerinde de önemli düşüşlerin gerçekleşmesine neden oldu.

DeFi ekosisteminin toplam işlem hacminde kaydedilen düşüşlerin yanı sıra bazı protokollerin TVL miktarlarında da oldukça yüksek oranlarda düşüşler gerçekleşti. Temmuz ayı içerisinde TVL miktarında %60’tan fazla düşüş gerçekleşen protokoller de oldu.

Günlük İşlem Hacmi, Yılın En Düşük Seviyelerinde

Her geçen gün daha çok sayıda DeFi protokolünün siber saldırıya uğrayarak önemli kayıplar vermesi ve kripto para piyasasında son haftalarda devam eden yön belirsizliği merkeziyetsiz finans ekosisteminin de kan kaybetmesine yol açtı. DeFiLlama verilerine göre merkeziyetsiz finans protokollerinde tutulan sermaye miktarı ölçen bir gösterge olan TVL’de önemli bir düşüş görüldü.

DeFiLlama tarafından paylaşılan güncel verilere göre DeFi ekosisteminin günlük işlem hacmi, Pazar günü 1,2 milyar dolar ile son 7 aylık zaman dilimi içerisinde görülen en düşük seviyelere geriledi. Temmuz ayında TVL miktarında en büyük düşüşü kaydeden DeFi protokolü ise geçen hafta saldırganların protokolden 1700’dan fazla ETH‘yi ele geçirdiği Conic Finance oldu. Bu süreçte protokolün %60’dan fazla bir düşüş ile 125 milyon dolardan 42 milyon dolara geriledi. Öte yandan Curve Finance, Blur ve MakerDAO’da da geçen ay TVL miktarlarında %15’i aşan düşüşler görüldü.