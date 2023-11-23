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Beş Yıl Boyunca Her Ay 100 Liralık Bitcoin ve Ethereum Yatırımı Yapan Bir Yatırımcı Ne Kadar Kazanacaktı?

Özet

  • cryptoDCA tarafından alınan verilere göre düzenli Bitcoin ve Ethereum yatırımı yüz güldürecek gelirler elde etmemizi sağlayabilirdi.
  • Beş yıl boyunca her ay 100 liralık Bitcoin almak %1096 oranında bir kazancın önünü açacaktı.
  • Beş yıl boyunca her ay 100 liralık Ethereum almak ise %2214 oranında bir kazanç sağlayacaktı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında ve geleneksel piyasalarda yatırımcıların merak ettiği en önemli konulardan bir tanesi hiç şüphesiz yatırım stratejileri oluyor. Buna göre her yatırımcının farklı bir yöntemi olduğu kesin ve yatırım sürecinde ele alınan etkenler yatırımcıların gelir durumu ve risk iştahına göre değişebiliyor. Peki bir yatırımcı 23 Kasım 2018 ila 23 Kasım 2023 tarihleri arasında her ay 100’er liralık Bitcoin ve Ethereum alsaydı ne kadar kazanç sağlayabilirdiniz? Birlikte inceliyoruz.

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Beş Yıllık Süreçte Her Ay Bitcoin AlmakBeş Yıllık Süreçte Her Ay Ethereum Almak

Beş Yıllık Süreçte Her Ay Bitcoin Almak

Veri analiz platformu cryptoDCA tarafından aldığımız verilere göre bir yatırımcı 23 Kasım 2018’de her ay 100 liralık Bitcoin almaya başlasaydı 23 Kasım 2023’te 6.100 liralık yatırımı 73.007 liraya ulaşacaktı. Bu süreçte yatırımcı toplam 0,067 BTC’lik bir birikime sahip olacaktı. Bu süreç dahilinde yatırımcı ele aldığı yatırımından %1096.84’lük bir kazanç sağlayacaktı.

Kasım 2021’de yaşanan rekor yükselişte yatırımcının geliri sadece üç yılda 50.000 lira seviyesine ulaşacaktı. Bu süreçte yatırımcı sadece 37 ayda yani 1900 liralık birikimiyle 50.000 liralık bir kazanç sağlamış olacaktı. Bu sürecin ardından yaşanan düşüşlerle birlikte Ekim 2022’de yatırım değeri 20.000 liraya kadar düşecekti ancak bu süreçten itibaren yaşanan yükselişler ile birlikte Kasım 2023’te bu yatırım en yüksek seviyesine ulaşacaktı. Son zamanlarda sıkça konuşulan Bitcoin spot ETF başvurularının onaylanması ile birlikte bu yatırımda yakın zamanda dikkat çeken bir getiri yakalamak mümkün olabilirdi.

Beş Yıllık Süreçte Her Ay Ethereum Almak

Kasım 2018’de her ay 100 lira değerinde Ethereum almak isteyen bir yatırımcı bu sürecin sonunda 6.100 lira değerinde yatırımına karşılık 141.208 lira değerinde 2,36 Ethereum’a sahip olacaktı. Bitcoin’e göre ciddi bir kazanç sağlayan Ethereum, yatırımcısına bu süreçte %2214.89 oranında bir kazanç sağlayacaktı.

Kasım 2021’de Ethereum fiyatında yaşanan yükseliş ile birlikte 37 aylık bir süreçte yatırımcının kazancı 130.000 liranın üzerinde olacaktı. Yani sadece 1900 lira değerinde bir yatırımdan %6800 oranında bir kazanç sağlayabilirdi. Bu sürecin ardından yaşanan gelişmeler ile birlikte yatırım Temmuz 2022’de yaşanan FTX iflasının da etkisiyle 50.000 lira seviyesine düşecekti. Ancak yaşanan süreçte bu yatırım 2023 Kasım’da en yüksek seviyesine ulaşacaktı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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