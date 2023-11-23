Sandbox (SAND)

Hedef Tekrar 1 Dolar! 2021’in Gözde Kripto Parasına İlgi Artıyor

Özet

  • SAND Coin fiyatı 0,45 dolar üstü kapanışlarda 0,5 ve 1 doları hedefleyebilir.
  • Binance olayı sırasında kaçan yatırımcılar daha güçlü biçimde döndü.
  • Balinalar birikime hız verdi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2021 yılı dalgalı ancak heyecan verici bir dönemdi sonraki seneyse yeni yatırımcılar ayı piyasasının gerçekleriyle tanıştı. Bitcoin fiyatı 1 yılın ardından tekrar 37.000 doların üzerinde. Fed’in faiz indirimlerine henüz başlamadığı günlerdeki fiyatına ulaşmaya çalışan BTC muhtemelen bunu başaracak. Peki altcoinlerde özellikle 2021’in gözde altcoinlerinde son durum ne? SAND Coin iyi bir örnek olabilir.

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SAND Coin YorumSAND Coin Tahminleri

SAND Coin Yorum

Binance uzlaşma sürecinin getirdiği heyecan piyasalarda büyük dalgalanmaya neden oldu. Bu durum SAND Coin gibi kripto paraların da ilgi kaybetmesiyle sonuçlandı çünkü yatırımcılar neler olabileceğini tahmin edemediği için kenara çekilip izlemeyi tercih etti. 8 milyon dolarlık pozisyon süreçle ilgili detayların netleşmesinden önce kapatıldı. 24 saat sonra SAND türev piyasasının 4 milyon dolarlık sermaye girişiyle toparlandığını gördük.

Bu da Binance olayının ardından SAND Coin’in daha büyük bir ilgi çektiği ve yatırımcıların artık yükselişe inandığını gösteriyor. Keskin bir fiyat düşüş trendinin ardından açık pozisyonlardaki artış, piyasa duyarlılığında bir değişim olduğunu gösterebilir. Yeni pozisyonlara giren yatırımcılar yükselişe odaklanıyor. Fiyattaki yüzde 8’lik artış da haksız olmadıklarını gösteriyor.

SAND Coin Tahminleri

Çarşamba günü 0,36 dolara düştükten sonra yerel dibi değerlendirmek isteyen yatırımcılar harekete geçti. Özellikle Sandbox‘ın metaverse ekosistemindeki en büyük 20 yatırımcı, fiyatın düşmeye başladığı 15 Kasım civarında satın almalara hız verdi. Bu haftaki düşüşte de talebi canlı tuttular. Bu yatırımcılar 15 Kasım ve 20 Kasım tarihleri arasında ellerindeki SAND miktarını 2,39 milyardan 2,40 milyara çıkardı. Son düşüşte de 10 milyon SAND biriktirdiler.

SAND Coin yükselişinin ivme kazanabilmesi için 0,45 dolarlık direnç bölgesinin aşılması ve üzerinde kapanışlar görülmesi gerek. Daha önce de bu bölgenin kilit olduğundan bahsetmiştik. Eğer boğalar direnci aşabilirse 0,5 ve ardından 1 dolar bölgelerini hedefleyebilir.

Tam tersi senaryoda SAND fiyatı 0,35 doların altına düşerse yükseliş tahmini geçersiz kılınabilir. Şimdilik popüler metaverse altcoin 0,4 doların dibinde 0,39 dolarda bulunuyor. BTC ise 37.200 dolarda.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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