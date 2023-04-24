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Bitcoin Satıp Bu Altcoinden Alıyorlar! Herkesi Şaşırtan Kripto Raporu!

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin ile elde ettikleri kazancı nakde çevirip bu altcoine yöneliyor.
23:15
24 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları Bitcoin fiyatındaki düşüşün ardından son kritik desteğin de korunup korunmayacağını takip ediyor. Kral kripto para birimi 28.800 dolar seviyesini kaybettikten sonra kayıpların derinleşmesi bekleniyordu. Öyle de oldu fakat şimdilik 27.000 dolar seviyesi kırılmadı. Peki bu dönemde kurumsal yatırımcılar hangi altcoine yöneliyor?

Bitcoin (ETH) vs Ethereum (ETH)

Ethereum‘un yerel kripto parası bu ay bir dizi düşük tepe yaparken Bitcoin’e karşı toparlanması şimdilik sona erdi. 24 Nisan itibariyle ETH/BTC çifti, altı gün önceki 0,0709 BTC’lik yerel zirvesinden yaklaşık %5,5 düştü. Aynı dönemde Ether yaklaşık %15, Bitcoin ise ABD doları bazında %11,25 oranında düşüş yaşadı. Şimdilik ETH, 0,0672 BTC yakınındaki 50 günlük üstel hareketli ortalamasının (50 günlük EMA; kırmızı dalga) üzerinde tutunuyor. Ancak Mart 2023 fraktalının herhangi bir gösterge olması halinde, Ethereum’un fiyatı destek dalgasının altına keskin bir şekilde düşebilir.

ETH/BTC çifti, 200 günlük EMA’yı test ettikten sonra Mart ayında bir geri çekilme eğilimi gördü ve bu süreçte 50 günlük EMA’nın altına indi. Eğer fraktal Nisan ayına benzer biçimde hareket ederse aşağı yönlü hedef ay sonuna kadar 0,0627 BTC olacak. Bu bölge mevcut seviyenin kabaca %7 altında ve Mart, Nisan aylarında önemli bir destek görevi üstlenmişti.

Bitcoin Satıp ETH Alıyorlar

İlginç bir şekilde, Ethereum’un Bitcoin karşısındaki düşük performansı geçtiğimiz hafta kurumsal akışlara ters düştü. CoinShares’in son raporuna göre, Ethereum fonları 21 Nisan’da sona eren haftada Bitcoin’in 53,1 milyon dolarlık çıkışına karşılık 17 milyon dolar giriş gördü. CoinShares araştırma müdürü James Butterfill bu değişimi Shapella yükseltmesiyle ilişkilendirdi. Güncellemeden önce daha büyük kayıplar öngören kurumsallar önemli ölçüde çıkış yapmıştı. Şimdiyse fiyatın beklenen büyük kayıpları yaşamaması sebebiyle yeniden oyuna dahil oluyorlar. James şunları söyledi;

“Bu girişler, Shapella yükseltmesinin başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından yatırımcılar arasında artan bir güven olduğunu gösteriyor. Bu talep sadece Avrupa’dan geliyor”.

Bitcoin’e gelince, çıkış 14 Nisan civarında, kral kripto para psikolojik bir direnç seviyesi olan 30.000 dolara ulaştığında başladı. Butterfill, BTC’nin 27.500 doların altına düşmesinin makroekonomik tetikleyicilerin yokluğunda kar elde etme içgüdüsünden kaynaklandığını düşünüyor.

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