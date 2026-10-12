Robinhood Chain’de UNI yakımı günlük 4 bin seviyesine geriledi

Uniswap ekosisteminde UNI yakımı son günlerde belirgin biçimde yavaşladı. Robinhood Chain üzerinde günlük yakılan UNI miktarı yaklaşık 4 bin adede indi. Bu seviye, yakım mekanizmasının ağda devreye alınmasından bu yana görülen en düşük günlük düzey olarak öne çıktı. Çoklu ağ toplamında ise günlük UNI yakımı son dönemde 12 bin ile 14 bin token aralığında kaldı.

Yakım hızında sert yavaşlama

Robinhood Chain verileri, düşüşün kademeli şekilde oluştuğunu gösteriyor. Temmuz sonlarında günlük yakım 20 bin ile 60 bin UNI arasında başladı. Ağustos ortasında bu miktar yaklaşık 20 bin seviyesine indi, ardından ağustos sonundan itibaren yeniden artış görüldü.

Eylül başında günlük UNI yakımı 150 bin adedi aşarak ağdaki en yüksek tek günlük seviyeye ulaştı. Ancak bu ivme kalıcı olmadı. Eylül boyunca gerileyen yakım, ay sonunda çoğunlukla günlük 20 bin UNI’nin altında seyretti. Son birkaç günde ise yalnızca birkaç bin token düzeyine kadar indi.

Robinhood Chain üzerindeki günlük UNI yakımı son birkaç günde yaklaşık 4 bine düşerken, çoklu ağ toplamı 12 bin ile 14 bin aralığında kalarak kayıtlardaki en düşük tempoya işaret ediyor.

Diğer ağlarda da benzer tablo oluştu

Daha geniş görünüm de benzer bir zayıflamaya işaret etti. Yılın önceki dönemlerinde yakımın büyük bölümünü Ethereum taşıdı. İlkbaharda Base daha büyük pay almaya başladı. Yaz aylarında Arbitrum ile Robinhood Chain de toplam yakıma daha fazla katkı verdi.

En yoğun dönemlerde günlük toplam UNI yakımı 190 bin adede yaklaşmıştı. Bugünkü 12 bin ile 14 bin aralığı, bu zirvenin oldukça altında bulunuyor.

Mini sözlük: Token yakımı, bir kripto varlığın dolaşımdaki arzını azaltmak için belirli miktardaki tokenin erişilemeyen adreslere kalıcı olarak gönderilmesi anlamına gelir. Uniswap, merkeziyetsiz borsa altyapısıyla bilinen bir protokoldür ve UNI de bu ekosistemin yönetişim tokeni olarak kullanılır.

İşlem hacmiyle bağlantı izleniyor

Yakım temposundaki düşüşün, Uniswap üzerindeki işlem hareketliliğiyle paralel ilerlediği görülüyor. Token alım satımı azaldığında yakım miktarı da geriliyor. Robinhood Chain tarafındaki gerileme, ağdaki etkinliğin eylül başındaki zirveye kıyasla ciddi ölçüde soğuduğunu düşündürüyor.

Veriler bu yavaşlamanın nedenini doğrudan ortaya koymuyor. Bu nedenle düşüşün arkasındaki sebeplere ilişkin net bir sonuca varılmıyor.

Dolaşımdaki arzı azaltan yakımın zayıflaması, her gün sistemden daha az UNI çıkarıldığı anlamına geliyor. Bunun fiyat üzerinde tek başına belirleyici bir etkisi bulunmuyor.

UNI sahipleri için izlenen eşik

UNI sahipleri açısından bu gelişme, arz azaltma hızının düşmesi anlamına geliyor. Yakım mekanizması çalışmayı sürdürse de mevcut tempoda piyasadan çekilen token miktarı geçmiş dönemlere kıyasla oldukça sınırlı kalıyor.

Önümüzdeki dönemde en yakından izlenen veri, çoklu ağlarda günlük toplam yakım miktarı olacak. Bu rakam 12 bin ile 14 bin UNI bandında kalırsa, sistem kayıtlardaki en düşük hızında işlemeyi sürdürecek. Robinhood Chain üzerindeki işlem hareketliliğinde olası toparlanma ise yakım tarafında yeniden ivme kazanılmasının en net işaretlerinden biri olabilir.