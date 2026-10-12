Piyasalar haftaya temkinli başladı, gözler ABD enflasyon verisine çevrildi

Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe temkinli bir görünümle başladı. Bitcoin 83.000 doların hemen üzerinde işlem görürken altının ons fiyatı 4.180 dolar civarında seyretti. Her iki varlıkta da yaklaşık %0,5’lik geri çekilme görüldü. Teknoloji hisselerine dayalı vadeli endeksler hafif ekside kalırken WTI ham petrolün varil fiyatı 92 doların üzerine çıktı.

Tahvil faizleri ve dolar güçlü seyrini korudu

ABD tahvil piyasasında faizler yükselirken tahvil fiyatları geriledi. Geçen haftanın ikinci yarısında görülen kısa süreli toparlanma sırasında uzun vadeli ABD Hazine tahvillerini izleyen TLT borsa yatırım fonu %2’nin üzerinde değer kazanmıştı. Yeni haftada ise bu hareketin etkisi zayıfladı ve getiriler yeniden yukarı yöneldi.

Dolar endeksi DXY 102,4 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Bu görünüm, yatırımcıların riskli varlıklarda daha seçici davrandığına işaret etti. Güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri, kripto paralar ile değerli metaller üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, haftanın en önemli makroekonomik başlığı olarak izleniyor.

Haftanın odağında ABD enflasyonu bulunuyor

Piyasaların bu hafta en yakından takip ettiği veri, çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon raporu olacak. Yıllık çekirdek enflasyonun %2,5 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Manşet enflasyon için öngörü ise %3,7 seviyesinde. Bu rakam gerçekleşirse bir önceki aya göre yeniden hızlanmaya işaret edecek.

Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin beklentiler yeniden şekillenebilir. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca hisse senetleri ve tahvilleri değil, bitcoin ile emtia fiyatlarını da söz konusu veriye göre yeniden değerlendirebilir.

IREN hisseleri Anthropic anlaşması sonrası yükseldi

Kripto madenciliğinden yapay zeka altyapısına yönelen IREN, yapay zeka şirketi Anthropic ile çok yıllı bir bulut hizmetleri anlaşması yaptı. The Information’ın aktardığı anlaşmanın ardından şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %4 yükseldi.

IREN, daha önce ağırlıklı olarak bitcoin madenciliğiyle bilinen bir şirketti. Son dönemde veri merkezi ve yüksek işlem gücü gerektiren yapay zeka hizmetlerine odaklanarak faaliyet alanını genişletiyor. Anthropic ise büyük dil modeli geliştiren yapay zeka şirketleri arasında yer alıyor.

IREN’in Anthropic ile imzaladığı çok yıllı bulut hizmetleri anlaşması, şirketin yapay zeka altyapısına dönüşüm sürecinde yeni bir adım oldu.

Haftanın genel görünümünde doların güçlü kalması, tahvil faizlerinin yükselmesi ve enflasyon verisi öncesindeki belirsizlik, piyasalarda temkinli seyri öne çıkardı. Kripto paralardan emtiaya, hisse vadeli işlemlerinden enerji piyasasına kadar farklı varlık sınıflarında bu ihtiyatlı yaklaşımın etkisi izlendi.