Halka açık şirketlerin Bitcoin varlığı 1,15 milyon BTC’ye ulaştı

2026’nın ilk çeyreğinde halka açık şirketler, Bitcoin birikiminde dikkate değer bir artış kaydetti. Bitwise Asset Management tarafından yayımlanan rapora göre, toplam dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 5,47’si şu anda şirket bilançolarında tutuluyor. Bu oran, 1,15 milyon Bitcoin’e denk geliyor. Yılın ilk üç ayında şirketler 50.351 Bitcoin daha ekledi ve bu, çeyrekten çeyreğe yüzde 4,6’lık bir büyümeye işaret etti.

Piyasaların oldukça hareketli olduğu bu dönemde, İran’daki çatışma ve enerji arzındaki dalgalanmalar Bitcoin başta olmak üzere tüm finansal ürünlerde yeni bir oynaklık dalgasını beraberinde getirdi. Şirketlerin Bitcoin birikiminin büyük kısmı ise birkaç önemli firmanın hamleleriyle şekillendi.

Kurumsal Bitcoin stratejilerinde farklı yaklaşımlar

Şirketlerin Bitcoin satın alımları genelde homojen şekilde dağılmadı. Bilhassa bir kurumun agresif alımları, toplam görülen artışın ana kaynağı oldu. Parasal genişlemenin ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bu dönemde şirket bilançolarındaki Bitcoin’in önemi tartışılıyor.

Strategy şirketi alımlara yön verdi

MicrosStrategy, 2026’nın ilk çeyreğinde tek başına yaklaşık 89.000 Bitcoin aldı. Böylece nisan ayı sonu itibarıyla elindeki toplam Bitcoin miktarını 818.334 adede yükseltti. Şirketin ortalama alım maliyeti ise 75.537 dolar civarına ulaştı.

Şirketin CEO’su Michael Saylor, şubat ayındaki sert piyasa düşüşlerinde ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarda da alımlara devam etti. Yılın ilk çeyreğinde Bitcoin, 2018’den bu yana en kötü performansını göstererek yüzde 20’den fazla değer kaybetmesine rağmen Saylor’un bu stratejiyi sürdürdüğü öne çıktı. MicrosStrategy, halka açık kurumlar arasında Bitcoin varlıklarının yüzde 66’sını tek başına bulunduruyor.

Strategy, tüm çeyrek boyunca Bitcoin alımlarını istikrarlı şekilde sürdürdü ve çeyrek sonunda 14,46 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar açıkladı.

Metaplanet yükselirken MARA satış yaptı

Japonya merkezli Metaplanet, yılın ilk çeyreğinde portföyüne 5.075 Bitcoin daha ekledi. Bu alımlar için yaklaşık 400 milyon dolar harcayan şirketin ortalama alış maliyeti ise 79.900 dolar seviyesinde gerçekleşti. Metaplanet’in toplam Bitcoin varlığı 40.177’ye yükseldi ve şirket, bu hamleyle MARA Holdings’i geçerek globalde üçüncü en büyük kurumsal Bitcoin kasasına sahip oldu.

MARA ise yılın ilk aylarında farklı bir yol izledi. Şirket, mart ayında yaklaşık 15.133 Bitcoin sattı ve yılın başındaki 53.822 Bitcoin seviyesinden 38.689’a geriledi. MARA’nın bu satışlar sayesinde yaklaşık 1,1 milyar dolar elde ettiği belirtildi. Yalnızca MARA değil, halka açık tüm madencilik firmaları toplamda 32.000’den fazla Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Bu miktar, 2025 yılındaki toplam satışları geride bıraktı.

Alım ve satış arasındaki denge piyasaya yön veriyor

Yalnızca sayısal fazlalıklar değil, alıcılar ve satıcılar arasındaki temel strateji farkları da dikkat çekiyor. Strategy ve Metaplanet gibi şirketler, riskli dönemlerde dahi Bitcoin birikimine devam etti. Buna karşın, madenci şirketler nakit ihtiyacı sebebiyle Bitcoin stoklarını azaltmaya yöneldi.

MicrosStrategy’nin elindeki Bitcoin’in maliyeti mevcut BTC fiyatının yalnızca yüzde 4 altında bulunuyor. Yani, BTC’deki olası ciddi düşüşler, şirketin bilançosunda kaldıraçlı biçimde milyarlarca dolarlık zarara sebep olabilir. Kurumsal Bitcoin sahipliği hız kesmeden artarken, bu büyümenin büyük ölçüde tek bir şirketin kararlı yaklaşımına dayandığı görülüyor.