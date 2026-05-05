XRP işlem hacmi 103 milyon dolara ulaşırken 1,40 dolar eşiği altına indi

  • 🚨 XRP gün içi 103 milyon dolarlık hacimle 1,40 dolar altına geriledi.
  • $XRP ’de kısa vadeli destek 1,38 dolarda, direnç ise 1,41 dolarda yoğunlaşıyor.
  • Kritik eşik 1,40 dolar olurken, yukarı veya aşağı yönlü kırılım bekleniyor.
  • 🔎 En önemli nokta, fiyatın bandı hangi yönde aşacağı yeni hareketin zeminini oluşturacak.
XRP fiyatı, gün içindeki yüksek hacimli işlemler sırasında 1,41 dolar seviyesine yaklaşsa da, sonrasında 1,40 doların altına gerileyerek dikkat çekti. Piyasalarda genel havanın karışık seyretmesiyle birlikte, XRP’nin fiyat hareketleri daha çok teknik seviyelere bağlı şekilde şekillendi. Gün boyunca kaydedilen ani satışlar sonrasında fiyat, dar bir aralıkta sıkışarak 1,40 dolar bandında kısa vadede önemli bir eşik oluşturdu.

1,40 dolar seviyesi belirleyici oldu

XRP, gün içinde 1,4109 doları gördükten sonra, 103 milyon dolarlık işlem hacminin etkisiyle hızla 1,3987 dolara çekildi ve kritik 1,40 dolar desteğinin altına sarktı. Satış dalgası, fiyatı 1,3865 dolara kadar indirirken, buradan gelen tepkiyle XRP bir süre 1,3925 ile 1,4015 dolar aralığında sıkıştı. Özellikle günün son bölümünde görülen toparlanma girişimiyle 1,40 dolar seviyesi kısa süreliğine yeniden aşıldı; ancak bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamadı.

Fiyatın 1,40 doların altına inmesi, bu seviyenin destek olmaktan çıkıp kısa vadeli direnç konumuna geçmesine yol açtı. İşlem hacminin satış anında zirve yapıp, konsolidasyon evresinde düşmesi ise satış baskısının hafiflediğine işaret etti. Bu tabloyla birlikte, alıcılar ve satıcılar arasında kısa vadede belirgin bir üstünlük oluşmadı; fiyat hareketleri destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalandı.

Teknik görünüm ve kritik seviyeler

XRP şu anda 1,38 dolar desteği ile 1,41 dolar direnci arasında, baskının artmasına yol açan dar bir bantta hareket ediyor. Kripto paranın yönü, bu sıkışmanın çözülmesiyle netleşecek. Özellikle yükselişe işaret edecek bir hamlenin başlaması için fiyatın yeniden 1,40 doları sağlam biçimde aşması gerekiyor. Analistler, 1,41–1,42 dolar aralığının aşılmasının yükseliş ivmesini hızlandırabileceğini belirtiyor. Buna karşılık, 1,38 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda fiyatın önce 1,34 dolara, oradan da 1,30 dolara kadar gerilemesinin mümkün olduğu ifade ediliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP’de fiyat gün içinde 1,4109 dolardan 1,3987 dolara düştü ve hareketin çoğu 103 milyon dolarlık işlem hacmiyle gerçekleşti.

Piyasa hissiyatı ve beklentiler

Piyasalarda XRP’ye yönelik yeni bir gelişme ya da açıklama gündeme gelmezken, genel kripto para piyasasında hissiyat karışık kaldı. Bu nedenle XRP tarafında fiyatların teknik seviyeler etrafında sıkışmaya devam ettiği gözlendi. Son dönemde yaşanan hızlı aşağı yönlü hareket, momentumu aşağı çekti ancak fiyatın sıkıştığı aralık gelecek yön arayışının devam ettiğini ve olası yeni bir dalgalanma için zemin oluştuğunu gösteriyor.

“1,40 dolar seviyesi artık bir dönüm noktası olarak öne çıkmış durumda. Bu seviyenin kalıcı olarak aşılması, kısa vadede yukarı yönlü eğilimi güçlendireceği gibi, 1,41–1,42 dolar bandı ise ileride yeni bir test alanı olabilir.”

XRP’de fiyatlar 1,38 doların üzerinde tutunduğu sürece kısa vadede aşağı yönlü risk sınırlı kalıyor. Ancak aşağı yönlü kırılım gerçekleşirse, daha sert bir düzeltme devreye girebilir. Aksi halde, 1,40 doların tekrar kazanılması fiyatı yeniden direnç bölgesine taşıyacaktır.

Özetle, XRP kısa vadede belirgin bir yön arıyor. Fiyatın, sıkıştığı bandı hangi tarafa kıracağı, önümüzdeki dönemin hareketlilik seviyesini belirleyecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

