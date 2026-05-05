Solana 90 gün boyunca 100 doların altında kaldı, fiyat 85 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor

Solana fiyatı son günlerde 85 dolar seviyesine yakın hareket ediyor. Kripto para, kısa süreli toparlanma işaretleri verse de, piyasa oyuncuları hareketin sürdürülebilir olup olmadığını tartışıyor. CryptoAppsy verilerine göre, Solana (SOL) 84,94 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1,32 yükseldi. SOL’un piyasa değeri yaklaşık 48,96 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 3,05 milyar dolara ulaştı.

Destek ve direnç seviyeleri kritik önem taşıyor

SOL fiyatı son olarak 83,38 dolardan yükselerek 85 dolar sınırına yaklaşsa da, güçlü bir çıkış için henüz yeterli hareket görülmedi. Analistler, kısa vadede ilk izlenecek direnç seviyesinin 86 dolar olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşılması halinde fiyatın 88–90 dolar aralığına ilerlemesi mümkün. Özellikle 90 doların üzerinde kalıcı bir hareket, alıcıların kontrolü yeniden ele geçirdiğinin göstergesi olacak.

Destek tarafında ise 83–84 dolar bandı ön planda. Eğer bu alan aşağı yönlü kırılırsa, SOL’un 78–80 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ve burada yeni bir talep oluşması beklenebilir. Teknik göstergeler kısa vadede temkinli bir seyir izliyor.

50 EMA baskısı sürüyor, yükseliş için kritik eşikler var

Kısa vadeli grafikte en dikkat çeken unsur, Solana fiyatının 50 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) altında sıkışmaya devam etmesi. SOL şu anda 84 dolar seviyesinde işlem görürken, 50 EMA ise yaklaşık 86 doların hemen üzerinde bulunuyor. 86–88 dolar aralığı güçlü bir direnç bölgesi oluşturuyor. Fiyat bu seviyeleri aşmadığı sürece yükseliş denemeleri düşük tepeyle sonuçlanabilir.

Ayrıca yükselen trend çizgisinin altına inilmesi de piyasadaki iyimserliği zayıflattı. Yatırımcılar, hem trend çizgisinin hem de 50 EMA’nın geri kazanılmasının yükseliş yönünde önemli sinyaller üreteceği görüşünde.

On-chain aktivite güçlü kalıyor

Solana ağında fiyatlar baskılı seyretse de, zincir üzerindeki işlem hacmi dikkat çekiyor. Q1 2026 döneminde gerçekleşen toplam ağ içi ödemeler 10 milyar doları aştı; yapılan transfer sayısı ise 10,1 milyarı buldu. Bu veriler, fiyatın zayıf olmasına rağmen ağ kullanımındaki canlılığın devam ettiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, fiyat ve ağ kullanımı arasındaki bu ayrışma fiyatların gelecekte toparlanması için destek sağlayabilir.

90 gündür 100 doların altında: Uzun süren baskı

Bir diğer önemli detay, Solana’nın 100 doların altında 90 gün boyunca kalmış olması. Bu, 2020’den bu yana görülen en uzun süre. 100 dolar seviyesi artık güçlü bir psikolojik direnç haline geldi. Uzmanlar, fiyatın uzun süreli düşük seyretmesinin momentum eksikliğine işaret ettiğini belirtiyor. Öte yandan, bu seviyelerde kalıcılık ilk alım bölgesi olarak da görülebilir.

Fiyat yeniden 100 doların üzerine çıkabilirse, bu sadece yuvarlak bir rakamın aşılması anlamına gelmeyecek, aynı zamanda piyasadaki sıkışıklığın çözülmesi olarak da değerlendirilecek.

Uzun vadeli beklentiler ve fiyat hedefleri

Kısa vadede piyasada temkinli bir hava hakim olsa da, uzun vadede iyimser tahminler dikkat çekiyor. Bazı analistler, SOL fiyatının 2026–2027 döneminde yukarı yönlü sert bir hareketle 500 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için fiyatın önce 90 ve ardından 100 dolar dirençlerini aşması gerekiyor.

Yüksek zaman dilimlerinde fiyat yapısı pozitif kalmaya devam ediyor. Ancak kısa vadede, Solana’nın yeniden 90 ve 100 doları geri alması, daha güçlü bir yükselişin önünü açabilir.

Dolayısıyla, 500 dolar hedefi şimdilik uzun vadeli döngüye dayalı öngörü olarak öne çıkarken, kısa vadeli iyileşme için ilk etapta 90 doların üzeri izleniyor.