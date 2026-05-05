BlackRock CEO’su Fink’in tokenizasyon açıklaması kurumsal yatırımcılara yön veriyor

ARK Invest’in CEO’su Cathie Wood, uzun süre Bitcoin‘e mesafeli yaklaşan BlackRock CEO’su Larry Fink’in, son dönemde dijital varlıkların tokenizasyonuna olumlu bakmasının kurumsal yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu belirtti. Wood’a göre Fink’in bu tutum değişikliği, büyük emeklilik ve devlet fonlarıyla varlık yöneticilerinin kripto paralara olan ilgisini artırabilir. Bu kesimler, genellikle finans sektöründe önde gelen aktörlerin tavırlarını izledikten sonra yeni varlık sınıflarına yöneliyor.

BlackRock ve Aladdin Etkisi

Larry Fink yönetiminde olan BlackRock, yaklaşık 14 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi konumunda bulunuyor. Şirket geçtiğimiz mayıs ayında paylaştığı bir açıklamada, kripto para yatırımlarının “yeni bir aşamaya” girdiğine dikkat çekti ve Los Angeles’ta düzenlediği LAIF26 konferansında Bitcoin’in portföylerdeki rolünü tartışmaya açtı.

Wood, BlackRock’un sadece piyasa duyarlılığıyla değil, aynı zamanda küresel çapta kullanılan Aladdin platformuyla sektöre yön verdiğine işaret etti. Bu platform, neredeyse tüm büyük varlık yönetim şirketleri tarafından tercih ediliyor. Wood’a göre, Fink’in tokenizasyonun önemine vurgu yapması, Aladdin kullanan tüm şirketlerin bu yeni teknolojiye dikkatini çekiyor ve tüm sektörde dağıtım kanalının genişlemesini sağlıyor.

Wood, Fink’in tokenizasyonu altyapının merkezine koyma kararıyla, Aladdin kullanan portföy yöneticilerinin de bu yönde adım atmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Buradaki ana hedefin fiyat değil, dağılım olduğunu vurguladı.

BlackRock’un son dönemde özel etkinliklerde, kurumsal yatırımcılara Bitcoin’in portföylerde yüzde 28 oranında yer alabileceğini önerdiği ve bu yapının Wood’un “izin verildi” şeklinde tanımladığı dönemin öncesinde de devreye alındığı biliniyor.

Larry Fink’in Değişen Bakış Açısı

2017 yılında Bitcoin’i “kara para aklama endeksi” olarak niteleyen Fink’in, 2026 itibarıyla kripto varlıklara bakışında köklü bir değişim göze çarpıyor. O dönem Bitcoin’in fiyatı 5.685 dolar seviyesinde bulunuyordu. Günümüzde ise BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu yaklaşık 810.000 BTC’ye sahip ve toplam 62 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Bu fon, Bitcoin odaklı dev fonlar arasında açık arayla lider konumda.

Fink, 2026 boyunca tokenizasyonun finansal sistemin vazgeçilmez bir parçası olacağını, tıpkı 1996 yılında internetin başlattığı dönüşüm gibi her varlığın –tahvillerden özel kredilere kadar– zincir üzerinde yer alacağını pay sahiplerine yazdığı yıllık mektupta aktardı.

Kurumsal Yatırımda Artış ve Piyasa Etkisi

Wood, büyük kurumsal yatırımcıların potansiyeline dikkat çekse de veriler, bu yatırımcıların artık piyasada önemli bir paya ulaştığını gösteriyor. Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam varlıklarının yüzde 38’i kurumsal yatırımcıların elinde; bu oran bir yıl önce yüzde 24 seviyesindeydi. ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri toplamda 100 milyar dolar büyüklüğe sahip ve IBIT isimli fon, bunun yaklaşık yüzde 49’una hakim.

2026’nın ilk çeyreğinde IBIT fonu, 62 işlem gününün 48’inde net giriş gördü ve toplamda 8,4 milyar dolarlık net para girişi kaydetti. Bu dönemde Bitcoin’in fiyatı 90.000 doların üzerinden 70.000 dolarlı seviyelere geriledi; bireysel yatırımcılar satış yaparken, kurumsal yatırımcılar düşüşü değerlendirdi.

ARK Invest, Bitcoin’i ilk kez 2015’te yaklaşık 250 dolardan portföyüne eklemişti. Şirketin modellemeleri, yüksek benimseme senaryosunda, 2030 yılında tokenizasyon yoluyla global finansal varlık büyüklüğünün 10 trilyon doları aşabileceğine işaret ediyor. Kurumsal yatırımcıların payı hızla artarken, Wood bu kesimin daha hızlı hareket etmesi gerektiği görüşünde.