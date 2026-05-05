Ethereum (ETH)

Aave New York mahkemesinde 30.766 Ether üzerindeki dondurma kararına karşı acil itirazda bulundu

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Aave, Arbitrum DAO’nun 30.766 Ether transferini engelleyen karara New York’ta acil itiraz etti.
  • ABD’li hukuk firması, Ether’lerin Kuzey Kore bağlantılı olduğuna ve müvekkillerinin 877 milyon dolarlık hakkına dayanak gösteriyor.
  • Gecikmenin, kullanıcılar ve DeFi için onarılamaz zarar riski taşıdığı öne sürülüyor.
  • ⛓ Ama asıl kritik olan, $ETH transferinin dondurulması halinde DeFi’de toparlanma süreçlerinin legal engellerle karşılaşma ihtimali.
Kripto para sektöründeki merkeziyetsiz finans protokollerinden biri olan Aave, New York’ta federal mahkemeye acil bir başvuruda bulundu. Aave’nin talebi, Gerstein Harrow isimli bir Amerikan hukuk bürosunun çıkardığı ve Arbitrum DAO’nun 30.766 Ether’i Kelp saldırısının mağdurlarına göndermesini engelleyen dondurma kararının iptal edilmesine yönelik.

Arka plan ve dava süreci

Geçtiğimiz hafta Gerstein Harrow tarafından Arbitrum DAO’ya iletilen yasal bildirimde, hukuk bürosunun müvekkillerinin Kuzey Kore’ye karşı alınmış toplam 877 milyon dolarlık borç hükmü olduğu belirtildi. İddiaya göre Kelp saldırısı ile bağlantılı hacker grubuna ait olduğu düşünülen bu Ether’ler, hukuk bürosunun müvekkilleri tarafından yasal olarak talep edilebilecek varlıklar arasında.

Aave ise sunduğu acil başvuruda, yasa dışı yollarla edinilen kripto paranın sahibinin değişmiş sayılmayacağını savundu. Ayrıca, Kuzey Kore’nin olayla bağlantısı sadece bir iddiadan ibaret olduğu ve somut olarak kanıtlanmadığı için, hukuk bürosu tarafından yapılan başvurunun hukuki ve mantık açısından tutarsız olduğu ifade edildi.

“Eğer çalınan varlıklar dondurulmuş halde kalmaya devam ederse ve protokol kullanıcılarının zararlarının telafisi için ulaştırılamazsa, tüm DeFi ekosisteminin istikrarı risk altına girer.”

Ave’nin iddiaları ve DeFi ekosistemine etkisi

Aave tarafı, mahkemenin Gerstein Harrow’un talebini onaması halinde, Kuzey Kore bağlantılı saldırıların ardından kayıpların geri alınmasına yönelik gelecek girişimlerin riske gireceğini savundu. Ayrıca, gelecekte kötü niyetli kişilerin bu tür legal engellerden faydalanma riskinin de artabileceği vurgulandı.

Hukuk ekibi, yaşanan gecikmenin Aave protokolüne, kullanıcılarına ve genel olarak DeFi sektörüne telafi edilemez zararlar verdiğini belirtti. Onlara göre, kaybolan varlıkların maddi olarak sonradan yerine konması mümkün değil; kaldı ki bu tür süreçler DeFi alanında genel bir istikrarsızlığa yol açabilir.

7 Mayıs’ta sona erecek topluluk oylaması kapsamında Arbitrum DAO, Ether’lerin mağdurlara aktarılması için “DeFi United” adlı, endüstri çapında bir koordinasyon çabasına onay vermeye hazırlanıyor. Bu girişimin, 18 Nisan’daki Kelp DAO saldırısı sonrası zarar gören rsETH sahiplerini korumak amacıyla planlandığı kaydedildi.

Hukuk bürosunun geçmiş girişimleri ve dava beklentisi

Aave avukatları, davaya konu olan Ether’lerin Kuzey Kore’ye ait olduğunu iddia etmenin yalnızca internet üzerindeki tahminlere dayandığını, bu gerekçenin yersiz olduğunu sıkça vurguladı. Dahası, hukuk firmasının daha önce de Bybit ve Heco Bridge gibi platformlarda Kuzey Kore bağlantılı fonları hedef alan benzer davalar açtığı biliniyor.

Mahkeme henüz Aave’nin acil başvurusu hakkında bir karar vermedi ve duruşma tarihi de belirlenmedi. Ayrıca, mahkeme anında karar veremeyecekse, Aave ekibi söz konusu bildirim yürürlükte kalmaya devam ederse Gerstein Harrow’un 300 milyon dolar teminat yatırmasını talep ediyor.

Aave tarafı, davanın dayanağında yalnızca internet paylaşımlarındaki tahminlerin kullanıldığı ve varlıkların kısa süreli Kuzey Kore kontrolünde olmasının sahiplik anlamına gelmediği yönünde görüş sundu.

Kripto ekosisteminde bu tür davaların sayısı artarken, merkeziyetsiz protokollerin saldırı sonrası kayıpları telafi etme çabalarının önündeki yasal engeller dikkat çekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

