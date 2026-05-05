Dogecoin fiyatında Elliott Wave formasyonu sonrası 0,18 dolar hedefi öne çıktı

Dogecoin son günlerde 0,11 dolar seviyesine yakın fiyatlanırken, piyasadaki hareketlilik dikkat çekiyor. Son işlem seanslarında ivmenin yukarı yönlü olduğu görülse de, hem teknik göstergeler hem de direnç noktaları temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Analistler, kısa vadede yukarı yönlü bir hareketin mümkün olduğuna değinirken, aşırı alım sinyallerine ve belirgin direnç seviyelerine de vurgu yapıyor.

Elliott Wave yapısı kısa vadeli yükselişi destekliyor

Teknik analizlere göre DOGE/USDT paritesinde düzeltme süreci tamamlanmış durumda. Yapılan değerlendirme, fiyatın Elliott Wave formasyonunun klasik bir ABCDE düzeltmesini bitirdiğine işaret ediyor. Bu kurguya göre Dogecoin’in önemli bir tepki alanına yaklaştığı ve buradan kısa vadede güçlü bir yükseliş atağı görebileceği belirtiliyor.

Öne çıkan senaryoda, Dogecoin’in 0,18 dolar direncine kadar yükselmesi bekleniyor. Analizlerde özellikle “yapı, likidite ve olasılık” faktörlerinin öne çıkarıldığı ve duygusal alım satımdan ziyade istikrarlı bir yaklaşımın benimsendiği aktarılıyor.

Fiyatta yaşanacak olası geri çekilmelerde ise 0,061 ile 0,049 dolar arası birikim alanının güçlü destek olarak çalışabileceği belirtiliyor. Bu seviye, sonraki büyük hareketlerin temelini oluşturabilir.

Göstergeler güçlü ancak aşırı alım riski var

Geniş perspektifte, Dogecoinin bugünkü fiyatı piyasada dönüş sürecine işaret ediyor. TradingView’in teknik özetinde 13 al, 9 nötr ve 4 sat sinyaliyle dengeli bir tablo ortaya çıkıyor. Bu da olumlu havanın güçlendiğini ancak henüz kesin bir yükseliş trendinin başlamadığını gösteriyor.

Momentum göstergeleri karışık bir tablo çiziyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 75 seviyesini aşarak güçlü alıcı baskısına işaret ederken, aşırı alıma da dikkat çekiyor. Benzer şekilde Stokastik RSI’daki aşırı değerler kısa vadeli bir soğuma dönemine işaret etmekte.

MACD ve momentum göstergeleri ise yükselişin sürdüğünü destekliyor. Hareketli ortalamaların çoğu, mevcut Dogecoin fiyatının altında seyrediyor ve bu da fiyatı dinamik şekilde destekliyor. Öte yandan, DOGE uzun vadeli 200 periyotluk hareketli ortalamaların altında fiyatlanıyor; bu da kalıcı trendin henüz netleşmediğini gösteriyor.

Kritik seviyelerde dikkatli olmak gerekiyor

Fiyat yapısı, yeni hareketin onayı açısından önemli. An itibarıyla 0,116 dolar seviyesinde ilk direnç oluşurken, bunu 0,125 ve 0,148 dolar seviyeleri takip ediyor. Fiyat bu noktaların üzerine istikrarlı şekilde çıkarsa, genel görünümde beklenen 0,18 dolarlık yükselişin önü açılabilir.

Aşağı yönlü dalgalanmalarda ise 0,102 ile 0,104 dolar bandında destek bulunuyor. Bu bölgenin altında kapanışlarda 0,093 ya da 0,079 dolara kadar geri çekilme gündeme gelebilir.

Piyasada öne çıkan görüş, kritik pivot seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü senaryoların ağırlık kazanacağı yönünde. Ancak, fiyatın önemli destek seviyesinin altına inmesi yatırımcıların algısını hızlıca değiştirebilir.

Sosyal medya ilgisi fiyatı destekliyor

Teknik analizler dışında Dogecoin’in sosyal medyada yakaladığı ivme de fiyatlamayı etkiliyor. LunarCrush verilerine göre DOGE, geçtiğimiz hafta yüzde 10’dan fazla değer artışı sağlarken, sosyal etkileşimi de kayda değer biçimde yükseldi. Platformun paylaştığı içerikte, geleneksel meme dilinde “Much wow. Bull move. $DOGE FTW” ifadesi dikkat çekti. Yükselen sosyal ilgi, geçmişte olduğu gibi yine kısa vadeli fiyat hareketlerinde etkili olabilir.

Artan sosyal medya aktivitesi, sıklıkla volatilitenin yükseldiği dönemlerle aynı zamana denk geliyor. Bu da, DOGE için kısa vadeli ani fiyat hareketlerinin mümkün olabileceğini gösteriyor.

Makro bakış: Uzun vadeli olasılıklar ve piyasa döngüsü

Bazı analistler, Dogecoin’in mevcut döngüsünü XRP’nin geçmiş fiyat hareketine benzetiyor. Hem Dogecoin hem de XRP, geçen boğa döngülerinde yeni zirve göremeden geri çekilme yaşadı. Bu tür benzerlikler, Dogecoin’de uzayan bir yatay seyir sonrası uzun vadede dolara yakın hedeflerin gündeme gelebileceğini ima ediyor.

Bu tür tahminler kesin olmasa da, piyasanın genel yapısı hakkında fikir veriyor. Son dönemde aylık kapanışların güçlü gelmesi, altında hala bir talep bulunduğuna işaret ediyor. Kısa vadeli düzeltmelerin ardından, 0,13–0,16 dolar arası bir yükseliş ve sonrasında orta vadede 0,25 dolar hedefi öne çıkıyor.

CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin, son 24 saatte yüzde 5,40 artışla 0,11 dolar civarında işlem görüyor.