Ethereum (ETH)

Ethereum’da balinalar 140.000 ETH satın aldı, ETF girişleri 101 milyon dolara çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Balina yatırımcılar son üç günde 140.000 ETH satın aldı ve toplamda 322 milyon dolara ulaştırdı.
  • ETF fonlarına 101,2 milyon dolar giriş gerçekleşti, özellikle BlackRock ve Fidelity öne çıktı.
  • $ETH fiyatı 2.400 dolarda dirençle karşılaşıyor, BTC karşısındaki oranı ise kritik eşikte bulunuyor.
  • ⚡ En önemli nokta: Piyasa pozisyonlarının sıkışıklığı, ani fiyat hareketleri ve tasfiye riskini artırıyor.
Ethereum son günlerde dar bir fiyat aralığında işlem görüyor fakat türev piyasalardaki hareketlilik, piyasada yüzeyin altında ciddi bir gerilime işaret ediyor. CoinGlass verilerine göre, Ethereum için 2.206 doların altında yaklaşık 874 milyon dolarlık long pozisyon riskli durumda. Buna karşılık, 2.412 doların üzerinde ise 403 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiye olma ihtimali bulunuyor.

İçindekiler
1 Balina hareketliliği ve spot alımlar
2 ETF girişlerinde pozitif değişim
3 Fiyat aralığı, direnç ve ETH/BTC oranı
4 Piyasa sıkışıklığı ve kaldıraç riski

Balina hareketliliği ve spot alımlar

Santiment verilerine bakıldığında, 1-3 Mayıs tarihleri arasında büyük yatırımcıların toplamda 140.000’den fazla Ethereum biriktirdiği görüldü. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 322 milyon dolara ulaştı. Söz konusu alımlar, kısa süre zarfında büyük cüzdanların toplam Ethereum bakiyesini 13.83 milyondan 13.98 milyona yükseltti.

CryptoQuant’ın sipariş büyüklüğü analizine göre, balinalar nisan başında 2.005-2.100 dolar aralığından toplu alım yaptıktan sonra, ay sonuna doğru bu seviyeyi 2.250–2.300 dolara çıkardı. Özellikle 2 Mayıs’ta 2.316 dolardan tek seferde 556 ETH’lik işlem öne çıktı. Analistler bu hareketi, balinaların yükselirken toplama eğiliminde olduğunu belirtir şekilde yorumladı.

ETF girişlerinde pozitif değişim

Kurumsal yatırımcılar, dört günlük çıkışın ardından 1 Mayıs’ta Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarına yeniden ilgi gösterdi. Farside Investors’ın güncel raporuna göre, spot Ethereum ETF’lerine net bazda 101,2 milyon dolar giriş oldu. Bu tutarın önemli miktarı BlackRock’ın ETHA ürünü ile Fidelity’nin FETH fonuna yöneldi; sırasıyla 43,2 milyon dolar ve 49,4 milyon dolarlık pozitif giriş yaşandı.

Diğer ETF sağlayıcılarında ise daha küçük ve karışık giriş-çıkışlar görüldü. Böylece, kısa süreli olumsuz havanın ardından büyük fonların Ethereum’a dönmeye başladığı göze çarpıyor.

Fiyat aralığı, direnç ve ETH/BTC oranı

Sipariş defterlerindeki veriler, 2.350 ile 2.500 dolar aralığında yoğun satış likiditesi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, Ethereum’un 2.400 doları aşması güçlü bir direnç olarak tanımlanıyor. Piyasa analisti Ted Pillows’un görüşüne göre ETH, 2.400 doların üzerinde kalıcı bir kapanış yapmadığı sürece yatay hareketini sürdürecek.

ETH/BTC oranı halen 0,0294 civarında seyrediyor. Analist Michaël van de Poppe, “Oran net şekilde 0,032 BTC’yi aşarsa asıl hareket orada başlıyor” değerlendirmesini yaptı.

ETH/BTC oranı yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Çünkü dolar bazlı Ethereum birikimi artsa da, bu oran yükselmezse Ethereum’un Bitcoin karşısında geri planda kalmayı sürdürebileceği belirtiliyor.

Piyasa sıkışıklığı ve kaldıraç riski

Toplam açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde. Son 24 saatte vadeli işlemlerde hacim 18 milyar doları bulurken, spot piyasadaki hacim 1 milyar doların altında kaldı. Bu oranlar, piyasada kaldıraç kullanımının talep artışından daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor.

2.412 doların üzerinde ya da 2.206 doların altındaki bir fiyat hareketi, büyük miktarlarda pozisyonların tasfiyesiyle daha sert dalgalanmalara yol açabilir. Bu nedenle, şu anda fiyata yön veren belirleyici unsur doğrudan alım-satımdan çok, pozisyon dağılımı oluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
