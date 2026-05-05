Western Union Solana tabanlı USDPT stablecoin’ini Bolivya ve Filipinler’de başlattı

Amerika merkezli uluslararası para transferi şirketi Western Union, ilk kez blockchain tabanlı bir ödeme çözümüyle küresel havale ağını genişletmek amacıyla ABD doları bazlı USDPT isimli stablecoin’ini Solana blokzinciri üzerinde piyasaya sürdü. Western Union, kuruluşundan bu yana geleneksel yöntemlerle dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya hızlı para transferi imkanı sağlıyor ve son hamlesiyle dijital varlıklar alanında yeni bir döneme adım attı.

Stablecoin hamlesinin arka planı

Western Union’un USDPT stablecoin’i, ilk aşamada Bolivya ve Filipinler’de kullanıma açıldı. Şirket, bu yeni dijital paranın 2026 yılına kadar 40’ın üzerinde ülkede hizmete sunulmasını planlıyor. USDPT’nin lansmanında, blockchain tabanlı finansal altyapılar konusunda çalışan Fireblocks platformu ve ABD’de federal düzenleyiciye tabi ilk kripto bankası olan Anchorage Digital da yer aldı. USDPT’nin ihracını Anchorage Digital üstlenirken, transfer süreçlerinde cüzdan ve ödeme altyapısını Fireblocks sağlıyor.

Western Union, stablecoin adımının giderek dijitalleşen küresel ödemelerdeki dönüşüme işaret ettiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, gelecekte daha fazla finans kurumunun düzenlemelere tabi dijital varlıkları temel altyapı olarak kullanacağı ve küresel ödemelerde bu tür yenilikçi çözümlerin yaygınlaşacağı ifade edildi.

Western Union tarafından yapılan açıklamada, “USDPT stablecoin’inin piyasaya sürülmesi, global ödeme sektörünün nasıl evrildiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla finans kuruluşunun düzenlenmiş dijital varlıkları altyapılarının merkezine koyması bekleniyor,” sözlerine yer verildi.

Dünyada para havalesi hizmeti sunan diğer büyük şirketler de benzer adımlar atmaya başladı. Temmuz ayında stablecoin odaklı yasal düzenleme GENIUS Act’in yürürlüğe girmesiyle, sektörde dijital paralara yönelik ilgi arttı. Örnek olarak MoneyGram, Eylül ayında Kolombiya’da USDC stablecoin’i ile para transferi desteği sağlamaya başladı. Bir diğer aktör Zelle ise Ekim ayında sınır ötesi ödemeleri stablecoin altyapısı üzerinden sunacağını duyurdu.

USDPT’nin yayılım planı ve ekosisteme etkisi

USDPT stablecoin’inin ilk etabı Bolivya ve Filipinler’i kapsayacak şekilde başlatıldı ve toplamda yaklaşık 130 milyon kişiye erişim sağlandı. Western Union, ilerleyen dönemde USDPT’yi lisanslı kripto para borsalarında da sunmayı ve bu borsaları kendi ödeme ve likidite ağına entegre etmeyi hedefliyor.

Kripto ekosisteminin mevcut büyüklüğüne bakıldığında, stablecoin pazarının toplam piyasa değeri şu an 317,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı ve Citigroup’un öngörülerine göre, 2030 yılına kadar bu rakamın 2 trilyon doları aşması bekleniyor.

Western Union, bugün dünya genelinde 150 milyonu aşkın müşteriye 190’dan fazla ülkede hizmet veriyor. Şirketin yeni stablecoin hamlesiyle, geleneksel ve dijital finans sistemleri arasındaki sınırların daha da bulanıklaşacağı tahmin ediliyor.

Geçmişte Bybit’te üst düzey yöneticilik yapan Claudia Wang ise Amerika kıtasında özellikle Latin Amerika’dan ABD’ye giden ve şimdiye kadar kripto ile tam entegre olmamış havale yollarının Western Union gibi şirketler için önemli bir büyüme fırsatı sunduğunu aktardı. Wang’e göre, Latin Amerika içindeki birçok güzergah kripto tabanlı transferlerle henüz buluşmadı.

Western Union’un Solana entegrasyonu, kripto varlıkların geleneksel finans kuruluşları tarafından daha geniş kapsamlı kullanılmasının önünü açabilir. Ayrıca yeni stablecoin, hem düşük işlem ücretleri hem de hızlı ödeme avantajı ile kullanıcıların uluslararası para transferlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.