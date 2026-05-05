Bitcoin 80.000 dolar sınırında takıldı, Asya piyasası etkisi azaldı

Bitcoin, Hong Kong piyasalarında haftaya 80.000 doların altında başladı. Son günlerde bu seviyenin üzerine çıkmakta güçlük çeken kripto para, kısa vadede önemli bir dirençle karşı karşıya bulunuyor. Glassnode verileri, 80.700 dolar seviyesinin kısa vadeli yatırımcıların maliyeti açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Özellikle Asya işlemlerinin etkisinin azaldığı, piyasanın daha çok Avrupa ve ABD seanslarına bağımlı hale geldiği belirtiliyor.

Asya piyasasında sessizlik ve rekabet

Hong Kong’da faaliyet gösteren üç Bitcoin spot borsa yatırım fonunun toplam varlıkları 319,48 milyon dolarda sabit kaldı. Günlük işlem hacimleri ise düzenli şekilde 2 milyon doların altında seyrediyor. Nisan boyunca çoğu seans gününde net bir giriş yaşanmadı. Bölgedeki yatırımcının ilgisinin diğer riskli varlıklara ve teknoloji hisselerine kaydığı gözlemleniyor. Özellikle Hong Kong’da yılın ilk çeyreğinde halka arz piyasasında büyük bir canlanma görüldü ve 400’den fazla halka arz başvurusu yapılmasıyla borsa oldukça yoğunlaştı.

Analistler, Hong Kong’daki bu canlı halka arz piyasasının bazı yatırımcıların kripto yerine büyüme potansiyeli yüksek hisse senetlerine yönelmesine sebep olduğunu değerlendiriyor. Asya piyasalarının durgunluğu, likidite açısından Bitcoin üzerinde baskı kuruyor.

Avrupa ve ABD seanslarına bağımlılık artıyor

Piyasa yapıcı Enflux, yatırımcılara gönderdiği bir notta, Asya’daki düşük aktivite nedeniyle Bitcoin’in 80.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi için Avrupa ve ABD işlemlerinin belirleyici olduğunu belirtti. Enflux, Asya seansı likidite desteği gelmedikçe güçlü bir yükseliş için Batı piyasalarının akışının zorunlu hale geldiğine dikkat çekti.

Piyasa akışındaki bu bağımlılık, ABD ve Avrupa işlemlerinin Bitcoin fiyatında daha görünür bir etkiye sahip olmasına neden oluyor. Asya katılımının düşük kalması, gece saatlerinde oluşan likidite tamponunu da zayıflatıyor.

Son veriler, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde geçen hafta 783,4 milyon dolarlık net çıkış görüldüğünü ortaya koydu. Ayrıca, işlem hacminde yüzde 13,45 oranında azalma gerçekleşti. Glassnode verilerine göre, alıcıların mı yoksa satıcıların mı işlemleri başlattığını izleyen spot kümülatif hacim farkı ise yüzde 28,6 dolayında gerilemiş durumda. Bu da satın alma baskısının zayıfladığına işaret ediyor.

Dirençte sıkışan fiyatlar ve yeni beklentiler

Tüm bu gelişmeler, nisanda yaşanan yükselişi destekleyen talebin şu anda ivme kaybettiğini; Bitcoin’in ise yeni bir hareket için net bir destek bulmakta zorlandığını gösteriyor. Enflux’un analizlerine göre yatırımcılar Bitcoin fiyatında 78.000 ile 82.000 dolar arasında sıkışmış durumda. 80.000 dolar seviyesi artık bir sıçrama noktası değil, daha çok fiyat aralığının üst bandı olarak öne çıkıyor.

Bu hafta, ABD’de açıklanacak istihdam verileri piyasaların odak noktasına yerleşti. Güçlü bir sonuç çıkarsa, Batı’dan gelen fon hareketleriyle Bitcoin yukarı yönde yeni bir ivme kazanabilir. Ancak beklentilerin altında kalan bir rapor halinde, Asya’dan likidite desteği eksikliğiyle kripto para biriminin desteği zorlanabilir.