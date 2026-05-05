Bitcoin 80.000 doları aştı likidasyonlar 270 milyon dolara ulaştı

Bitcoin son üç ayda ilk kez 80.000 dolar seviyesini aşarak önemli bir yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, kaldıraçlı kısa pozisyonların kapanmasıyla vadeli işlem piyasalarında toplamda 270 milyon dolarlık likidasyona neden oldu. Özellikle teknoloji hisselerindeki rekor yükseliş ile Bitcoin’in hareketi paralel seyretti. Gözlemlenen bu olumlu tablo, kripto paralarda genel olarak risk iştahının yüksek olduğunu yansıtıyor.

Madenci karlılığında artış etkili oldu

Bitcoin fiyatındaki yukarı yönlü ivmeye madencilerin artan karlılığı ve ETF’lere yönelik büyük çaplı girişler de katkı sağladı. Hashrate Index’in verilerine göre, bir pentahash/saniye başına günlük kazançlar 37 dolara yükselerek yıl başından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Son çeyrekte toplam işlem gücü yüzde 13 düşse de, bu kazanç artışı madenciler üzerindeki satış baskısını bir miktar hafifletti. Özellikle halka açık büyük madencilik şirketlerinin son dönemde borç azaltmak ve yapay zeka odaklı veri merkezlerine yatırım yapmak amacıyla Bitcoin rezervlerini sattıkları biliniyor.

Son verilere göre, Bitcoin madenci rezervleri son on yılın en düşük seviyesine gerilerken, Riot Platforms geçen çeyrekte 250 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu durum, ağdaki işlem gücünün azalmasına bağlı olarak ek satış baskısı endişesi oluştursa da, karlılıktaki toparlanmanın yapısal riskleri şimdilik azalttığı düşünülüyor.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ve altcoin ilgisinde gerileme

Bitcoin’in toplam piyasa payı, stablecoin’ler hariç tutulduğunda Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişme, özellikle altcoin piyasasındaki ilgisizliği ve düşen talebi gözler önüne seriyor. Son dönemde meme tokenlar, yönetişim tokenları ve merkeziyetsiz platformlara olan ilginin azalması dikkat çekiyor. Ayrıca, finansal uygulamalarda yaşanan sıkıntılar ve sıklaşan siber saldırılar da yatırımcıların altcoinlerden uzaklaşmasına neden oldu.

CoinShares’ın 27 Nisan tarihli raporuna göre, Bitcoin ve Ether’e bağlı borsa yatırım ürünlerinde toplam yönetilen varlık miktarı 147 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık, Solana ve XRP benzeri coin’lere ait yatırım ürünlerinin hiçbirinde 3 milyar dolar eşiği aşılamadı. Yatırımcılar, büyük altcoinlerde beklenen kurumsal talebin gerçekleşmemesiyle ağırlığı yeniden Bitcoin ve Ether’e verdi. Şu anda bu iki kripto para, ilgili piyasadaki toplam yatırımların yüzde 95’ini oluşturuyor.

ETF girişleri ve opsiyon piyasası hareketliliği

ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine geçtiğimiz Cuma günü 630 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu büyük hacim, piyasa duyarlılığını olumlu yönde etkiledi. Ayrıca opsiyon piyasasında da risk alma iştahı yükseldi; alım opsiyonlarına olan talep, satım opsiyonlarına göre yüzde 24 daha fazla oldu. Hafta sonu ise bunun tersi bir tablo görülüyordu ve satım opsiyonları açık ara daha pahalıydı. Son günlerdeki tablo, yatırımcıların ani bir fiyat düşüşünden endişe etmediğini gösteriyor.

Bununla beraber, Nasdaq 100 endeksi ve Bitcoin arasında hala yüksek bir fiyat korelasyonu bulunduğu aktarılıyor. Ancak Bitcoin fiyatı halen geçen yıl ekimde kaydedilen 126.200 dolarlık zirvenin yüzde 36 gerisinde bulunuyor.

Bitcoin’in 80.000 dolar barajını kısa süreli de olsa aşması, artan madenci karlılığı, ETF piyasasına güçlü giriş ve piyasa hakmiyetindeki yükselişle destekleniyor. Analistler Bitcoin’in 85.000 dolara ulaşma potansiyelinin devam ettiğini ifade ediyor.

Özetle son haftalarda hem zincir üstü veriler hem de ETF ile opsiyon piyasasındaki hareketlilik, Bitcoin’in yukarı yönlü seyrinin önünü açıyor. Altcoinlerdeki durgunluk ve yatırımcı güvenindeki artış, öne çıkan başlıca dinamikler arasında yer aldı.