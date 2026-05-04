Bitcoin üç ayın zirvesine çıkarak 80.500 doları gördü kısa vadede 81.486 dolar kritik direnç oldu

Bitcoin fiyatı, 6 Mayıs Pazartesi günü 80.500 dolara yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. 31 Ocak’tan bu yana ilk kez bu fiyat bandını test eden Bitcoin, böylelikle kısa vadeli yatırımcının ortalama maliyetinin hemen altına gelmiş oldu. 80.000 dolar üstündeki hareket, yatırımcıların gözünü 81.486 dolar seviyesine çevirdi. Bu değer, son 155 gün içerisinde hareket etmiş coinlerin ortalama alış fiyatı olarak kabul ediliyor ve kısa vadeli yatırımcılar açısından önemli bir psikolojik eşik anlamına geliyor.

Kısa vadeli yatırımcıların direnci ön plana çıkıyor

Son saatlerdeki yükselişin devamı için analistler, 81.500 dolar üzerinde günlük kapanışın önemli olduğunu vurguluyor. Bu seviyenin aşılması durumunda, kısa vadeli yatırımcılar yeniden kâra geçecek ve satış baskısında ciddi bir azalma bekleniyor. Kripto para analizcisi Crazyyblockk, kısa vadeli yatırımcıların zararı yüzde 2,17 civarına düştüğünü ve satıcı hacmindeki daralmanın sürdüğünü belirtiyor. Uzun vadeli yatırımcılarda ise yaklaşık yüzde 27’lik bir ortalama kâr bulunmasına rağmen, bu grup herhangi bir hızlı satış eğilimi göstermiyor.

Kripto analisti Crazyyblockk, kısa vadeli yatırımcıların zararlarının son gelişmelerle birlikte oldukça azaldığına dikkat çekiyor; uzun vadeli yatırımcıların ise önemli ölçüde kârlı olmalarına rağmen satış yapma hızının düşük kaldığını aktarıyor.

Bunun yanında, harcanan coinlerin kârlılığını gösteren SOPR (harcama kâr oranı) verisi de dikkat çekiyor. Bu oran, 0,99’dan 1,097’ye çıkarak coinlerin tekrar kârla el değiştirdiğine işaret ediyor. Uzmanlar, uzun vadeli yatırımcıların satışlarında bir artış olmadığını ve piyasada hâlen birikimin devam ettiğini söylüyor.

Borsalardaki hareketlilik ve arz dengesi

Borsa transferleri incelendiğinde, son dönemdeki Bitcoin girişlerinin yüzde 97,2’sinin kısa vadeli yatırımcılardan geldiği görülüyor. Özellikle cüzdan bakiyesi 1 ile 1.000 BTC arasında olan yatırımcılar toplam girişlerin yüzde 58’ini oluşturdu. 24 Nisan’da borsalara 35.649 BTC girişiyle zirve yapılan süreçte, bu miktarın 3 Mayıs’a kadar 3.895 BTC’ye düştüğü görülüyor. Bu düşüş, satış baskısında anlık bir rahatlama sağladı ve 80.000 dolar seviyesinin destek olarak güçlenebileceğine işaret etti.

Araştırmacı Axel Adler Jr’ın son verilerine bakıldığında, son günlerde borsalara net 8.512 BTC giriş yaptı ve bu miktar 27 Nisan ve 30 Nisan tarihlerinde zirve yaptı. Fiyat ise bu arzı önemli bir düşüş yaşamadan absorbe etti; bu da piyasada canlı bir talebin sürdüğünü ortaya koydu.

1 Mayıs ile 3 Mayıs arasında ise borsalara net girişler 269 BTC seviyelerine kadar gerileyerek dengeye ulaştı. Kısa vadeli ortalamalar yükselişi sürdürürken, uzun vadede ise giriş ve çıkışlar neredeyse eşitlenmiş durumda.

Yatırımcılar yeni dirençleri izliyor

Borsa rezervlerinde ise haftalık bazda 5.773 BTC artış yaşandı ve toplam rezerv 2.685.541 BTC’ye yükseldi. Nisan ayı sonunda ise bu rezervde hafif bir düşüş kaydedildi. Adler Jr, borsalarda bekleyen coinlerin satışa ani bir şekilde yönelmediğini ve piyasada hâlen bir arz fazlasının oluşmadığını söylüyor. Ancak talepte bir yavaşlama olursa satış baskısı yeniden gündeme gelebilir.

Bir diğer önemli değerlendirme, kripto para yatırımcısı Ardi’ye ait. Ardi, Bitcoin’in 79.600 dolar seviyesindeki direnç bölgesini yeniden test ettiğine dikkat çekiyor. Bu sınırda kalındığı sürece bir sonraki hedefin 84.000 dolar bandı olduğu belirtiliyor.

Kripto para yatırımcısı Ardi, Bitcoin’in 79.600 dolarda tutunarak yükseliş eğilimini koruduğunu ve sıradaki hedefin 84.000 dolar olduğunu öne sürüyor.

Diğer yandan, 80.000 dolar altına iniş yaşanırsa odağın 76.500 dolardaki yeni yatırımcı maliyetine kayacağı ve bu durumda yükselişin devamı için şartların zora gireceği ifade ediliyor.