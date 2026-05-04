Toncoin (TON)

Toncoin fiyatı Telegram’ın liderliğiyle %7.5 yükseldi

  • 🚀 Telegram, TON ağında liderliği üstlendi ve Toncoin fiyatı bir günde %7.5 yükseldi.
  • 💡 İşlem ücretleri neredeyse sıfırlandı, blok üretimi ciddi oranda hızlandı, $TON için yeni teknik geliştirmeler yolda.
  • 📈 Kısa vadede 1.47 ile 1.50 dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıktı, 1.35 dolar seviyesi ise ana destek.
  • ⚡ Ama asıl takip edilen, Telegram’ın vaat ettiği güncellemeler ve 2026’daki doğrulayıcı oylaması olacak.
Toncoin, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un yaptığı açıklamaların ardından güçlü bir yükseliş sergiledi. Durov, popüler mesajlaşma platformunun The Open Network’ün (TON) gelişiminde artık doğrudan başrol üstleneceğini ve ağı en büyük doğrulayıcı olarak yöneteceğini duyurdu. Bu yapısal değişiklik, Toncoin’in fiyatında belirgin bir artışa neden oldu.

TON’da yeni dönem: Telegram aktif yönetimi devraldı

Pavel Durov, yaptığı açıklamada TON üzerindeki işlem ücretlerinin altıya kat azalarak neredeyse sıfıra indiğini, bundan sonraki aşamada ise önceliğin teknik performans olacağını belirtti. Durov, ağın bir sonraki aşamasında Telegram’ın lider rol üstleneceğini ve yeni geliştirme araçları ile performans güncellemelerinin iki üç hafta içinde kullanıcılarla buluşacağını ifade etti.

TON ağı, bugüne kadar ekosistemin ana koordinatörü olarak TON Vakfı tarafından yönetiliyordu. Telegram ise, son dönemde gerçekleştirdiği yaklaşık 2.2 milyon TON’luk pay yatırımıyla ağın doğrulayıcılarından biri haline geldi. Bu miktarın yaklaşık 2.88 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi. Bu yeni modelle Telegram, TON’un ürün geliştirme, teknik teslimat ve doğrulayıcı katılımındaki rolünü ciddi şekilde artırıyor.

“TON ücretleri yaklaşık altı kat azaldı ve neredeyse sıfırlanmış durumda. Gücümüzü Telegram topluluğunun büyüklüğünden alacağız ve teknik yükseltmelere hız vereceğiz.”

Ağ güncellemeleri ve performanstaki iyileşmeler

Ağ tarafındaki gelişmeler, yapısal değişikliklerle birlikte hız kazandı. 9 Nisan’da aktif edilen Catchain 2.0 güncellemesi, blok üretim sürelerini yaklaşık 2.5 saniyeden 400 milisaniyeye kadar düşürdü. Bu güncellemeyle birlikte Telegram Mini Uygulamaları ve ödeme altyapısında kullanıcı deneyiminin ciddi anlamda geliştirildiği vurgulandı.

Ağ ücretlerinde de dikkat çekici bir düzenlemeye gidildi. 1 Mayıs’ta, işlem başına taban ücret 0.00039 TON’a (yaklaşık 0.0005 dolar) sabitlendi. Ücretlerdeki bu düşüşün, mikro ödemeler ve Telegram ekosistemindeki yüksek frekanslı işlemler açısından altyapıyı güçlendirdiği belirtiliyor.

Toncoin fiyatında teknik görünüm ve gelecek planları

Toncoin, bugün 1.42 ile 1.45 dolar arasında işlem gördü ve günlük bazda yüzde 7.5 civarında yükseldi. CryptoAppsy verilerine göre, bu sıçrama sırasında token 20 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkıp üst Bollinger Band’ına yaklaştı. Kısa vadede 1.47 ile 1.50 dolar bandı kritik direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu aralığın üstünde kalıcı bir kapanış, fiyatı 1.55 dolara ve ardından 1.60 dolar seviyesine taşıyabilir. 1.35 dolar seviyesi ise en önemli destek olarak öne çıkıyor. Eğer bu destek kaybedilirse, fiyatın 1.26 ile 1.30 dolar aralığına geri çekilmesi gündeme gelebilir.

Teknik göstergelere bakıldığında Relatif Güç Endeksi (RSI) şu anda 66.8 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, mevcut yükseliş eğiliminin güçlü olduğunu gösterse de, 70’in aşılması halinde kısa vadede aşırı alım sinyali oluşabileceği anlamına geliyor.

TON ekosistemi tarafında kullanıcı sayısındaki artış sürüyor. Son bir yılda cüzdan adedi 2.9 milyondan 32 milyonun üzerine çıktı. Telegram Mini Uygulamaları, ağda kullanıcı etkinliğinin başlıca odağı haline geldi. Streaming API v2 gibi yeni altyapılar, merkezi olmayan uygulamaların tepki sürelerini 30-100 milisaniye aralığına çekerek, geleneksel mobil uygulamalara daha yakın bir deneyim sunmaya başladı.

Ağ haritasında bir diğer önemli gelişme ise 2026 yılında yapılacak doğrulayıcı oylaması olacak. Catchain 2.0’ın hızlı blok üretimi sonucu, yıllık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 0.6’dan 3.6’ya yükseldi. Doğrulayıcıların, blok ödüllerinin azaltılması ve daha dengeli bir arz oluşturulması için oy kullanmaları bekleniyor. Teklifler arasında, blok başına ana zincir ödüllerinin 1.7 TON’dan 0.35 TON’a ve ana ağ ödüllerinin ise 1 TON’dan 0.2 TON’a indirilmesi öne çıkıyor.

Uzmanlar, kısa vadede çıkışın devamı için fiyatın 1.50 doların üstünde tutunmasının ve destek olarak 1.35 dolar seviyesinin korunmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
