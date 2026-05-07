Wallet in Telegram aylık 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı

Telegram’ın entegre kripto hizmeti olan Wallet in Telegram, son dönemde kullanıcı artışı ve işlem hacmindeki gelişmeleriyle gündeme geldi. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un açıklandığı gibi TON blokzinciri ile yapılan yakın entegrasyon, platformun kripto dünyasında daha geniş çapta benimsenmesini sağladı. Telegram, dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olarak faaliyet gösterirken, son güncellemelerle kripto işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlamıştı.

TON ile entegrasyonun etkileri

Telegram’ın Wallet in Telegram servisi, TON blokzinciri ile planlanan entegrasyon sayesinde hızlı bir büyüme yakaladı. Pavel Durov’un bu planı açıklamasının ardından Toncoin’in fiyatı bir hafta içinde iki katına çıktı. Bu hızlı yükseliş yalnızca TON ağını değil, aynı zamanda Wallet in Telegram hizmetinin popülaritesini de artırdı. Kullanıcılar, kripto işlemlerini doğrudan uygulama içi cüzdan üzerinden daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirme imkanı buldu.

Telegram’ın yerleşik cüzdan servisinde kripto işlemlerinin yoğunlaşması, platformun işlem hacminde rekor seviyelere ulaşılmasını sağladı. Kripto topluluğunun ilgisinin artmasında, TON ağı üzerinden sağlanan kolaylıklar ve kullanıcı deneyimi etkili oldu. Son gelişmelerle birlikte hem Telegram’ın kullanıcı tabanı büyüdü hem de Toncoin ile ilişkili ticaret hacmi rekor seviyelere taşındı.

İşlem hacmi ve kullanıcı tabanında artış

Güncel verilere göre Wallet in Telegram, son bir ayda 1 milyar doların üzerinde perpetual (sürekli) vadeli işlem hacmine ulaştı. Açıklanan resmi rakamlar, sadece kısa bir süre içinde platformun kripto dünyasında önemli bir pazar payı elde ettiğini gösteriyor.

Telegram’ın bu entegre cüzdanı, kullanıcıların doğrudan uygulama üzerinden hızlı ve güvenli işlem yapmasına olanak tanıyor. Söz konusu yüksek hacmin önemli bir kısmının Toncoin üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Kullanıcılar, Telegram destekli kripto platformunu tercih ederek işlemlerinde hız ve pratiklik arayışında olduklarını ortaya koydu.

Resmi verilere göre yalnızca geçtiğimiz ay içinde Wallet in Telegram’ın işlediği perpetual işlem hacmi 1 milyar doları geçti, kullanıcı sayısı ise 1 milyara yaklaşmış durumda.

Telegram’ın mesajlaşma uygulaması olarak güçlü konumu, TON entegrasyonu ile daha da pekişti. Bu entegrasyon sayesinde yeni kullanıcıların platforma katılımı ivmelendi ve Toncoin’in işlem hacminde de dikkat çekici bir artış yaşandı.

Telegram ve blokzincir ekosisteminde yeni dönem

Wallet in Telegram, kripto kullanıcıları için saklama ve işlem kolaylığı sunan bütünleşik bir servis olarak geliştirildi. Özellikle TON ağı ile etkileşim, kripto para işlemlerinin Telegram’ın devasa kullanıcı kitlesine kadar ulaşmasını sağladı. Son yeniliklerle beraber Telegram, hem ağını genişletme hem de yeni finansal araçlar sunma konusunda yeni bir döneme girdi.

Teknoloji ve finans alanında yaşanan bu yakınlaşma, kripto paraların daha geniş kesimler tarafından benimseneceği beklentisini güçlendiriyor. Telegram’ın attığı bu adım, benzer mesajlaşma platformları için de yeni bir örnek oluşturabilir.