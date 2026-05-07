Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Saylor, şirketin Bitcoin satışına izin verecek yeni finansal stratejiyi açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Michael Saylor artık şirketin BTC satmasına izin verecek yeni yaklaşıma geçti.
  • 💹 Şirket, Bitcoin değer kaybı sonrası 12,54 milyar dolar zarar açıkladı, STRC paritesi 100 doların altına indi.
  • 🧩 Sermaye yönetim ilkeleri değişti, strateji artık "aldığından fazla satma" odaklı yürütülecek.
  • 📈 Bu gelişme $BTC ’de uzun vadeli "asla satma" anlayışının yumuşatıldığını gösteriyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin alanında yıllardır adını sıkça duyuran Michael Saylor, bugüne kadar uyguladığı “asla satma” anlayışından geri adım atıyor. Saylor’ın açıkladığı yeni yaklaşımına göre, artık tek hedef sadece Bitcoin biriktirmek değil; “Aldığından fazlasını satma” formülüyle daha esnek ve sonuç odaklı bir sermaye yönetimi dönemi başlatılıyor. Son gelişmeler, şirketin bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor.

İçindekiler
1 Parite sorunu ve bilanço baskısı
2 Yeni sermaye yönetim ilkeleri
3 Piyasaya ve paydaşlara mesaj

Parite sorunu ve bilanço baskısı

Şirketin stratejisindeki bu değişimin temel sebebi son finansal sonuçlarla ortaya çıktı. Bitcoin varlıklarının değer kaybetmesiyle şirket, 12,54 milyar dolarlık net zarar açıkladı; bu, hisse başına bakıldığında 38,25 dolara denk geliyor. Ayrıca şirketin kriptoya dayalı özel hisse senedi STRC’nin fiyatı 15 Nisan’dan bu yana 100 dolar paritesinin altına düşünce, yeni hisse ihracı yoluyla Bitcoin alma imkanı da ortadan kalktı. Bu durum, şirketteki “para basma makinesi” olarak görülen mekanizmanın da bir süreliğine durmasına yol açtı.

Buna karşılık Michael Saylor, ani bir rota değişikliğine giderek şirketin ATM programı sayesinde normal MSTR hisselerini satarak nakit sağladı. Ancak bu adım, geçtiğimiz hafta boyunca hiçbir şekilde yeni Bitcoin alımı yapılmadığı anlamına geliyor.

Yeni sermaye yönetim ilkeleri

Şirketin CEO’su Phong Le, bu dönemde sermaye yönetimi alanında altı yeni ilke paylaştı. Bu ilkelerin son maddesi ise şirketin ihtiyaç duyduğu anda Bitcoin satabilmesine resmi olarak onay veriyor. Alınan kararlar, hem yatırımcılara hem de regülatörlere yönelik bir güven mesajı olarak görülüyor.

Şirketin, iş için elverişli bulduğu durumlarda BTC satışı yapabilmesine izin verilmesi, stratejideki temel değişimi açıkça ortaya koydu.

Saylor bu yeni yaklaşımı finans dünyasında “en önemli grafik” olarak tanımlıyor. Şirket modelini, dijital sermaye olarak görülen Bitcoin’den hem STRC yani dijital kredi hem de hisse senedi olan MSTR üretme mekanizmasına dönüştürdü. Artık yalnızca uzun vadeli Bitcoin birikimi değil, aynı zamanda Bitcoin’i şirketin kredi ve hisse yapısını güçlendirmek için etkin biçimde kullanmak öncelikli hale geldi.

Piyasaya ve paydaşlara mesaj

“Aldığından fazlasını satma” formülü, Saylor’ın hem kripto piyasasında iyimserliğini devam ettirme arzusunu hem de temettü bekleyen yatırımcıların beklentilerini uzlaştırma çabasının bir ürünü olarak öne çıkıyor. Ayrıca yaklaşan kâr payı ödemeleri ve piyasalarda oluşan türbülans nedeniyle alınan bu kararlar, önümüzdeki dönemde şirketin hareket kabiliyetini artıracak gibi görünüyor. Analistler, özellikle finansal tablolar ve hisse fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle yönetimin daha esnek bir tutum benimsemeye yöneldiğine dikkat çekiyor.

Michael Saylor; teknoloji, yazılım ve özellikle kripto varlık yönetiminde önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Kurucusu ve başkanlığını yaptığı şirket, kamuya açık en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri. Kripto piyasalarında uzun süreli satın almaları ve stratejik hamleleriyle tanınan Saylor, son dönemde yönetim yaklaşımındaki değişiklikle yeniden gündemde.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin üç ay üst üste yükselişle ayı piyasasından çıktı iddiası

Core Scientific’in ilk çeyrek zararı 347,2 milyon dolara ulaştı gelir ana kaynağı AI’ya kaydı

Bitcoin yeniden 80 bin dolar üzerine çıktı Bollinger Bandı kırıldı

Son Dakika: İran yeni protokolü duyurdu, Anlaşmaya dair yeni açıklamalar

Artık karar anında, Kripto paraları bekleyen şey yaklaşıyor

Bitcoin’in 5 yılda 1 milyon dolara ulaşabileceği öngörüldü

VanEck yöneticisi: Bitcoin’in beş yıl içinde 1 milyon dolara çıkması bekleniyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Wallet in Telegram aylık 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı
Bir Sonraki Yazı Arbitrum’da 71 milyon dolarlık Ether’in açılması ve 6.000 ETH’lik portföy önerisine destek çoğunlukta
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin üç ay üst üste yükselişle ayı piyasasından çıktı iddiası
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Amazon Web Services yapay zeka için stablecoin tabanlı ödeme sistemini duyurdu
Ekonomi Kripto-Yapay Zeka
Arbitrum’da 71 milyon dolarlık Ether’in açılması ve 6.000 ETH’lik portföy önerisine destek çoğunlukta
Arbitrium (ARB)
Wallet in Telegram aylık 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı
TONCOIN (TON)
XRP’nin toparlanma sinyali: Fiyat %30 arttı, yeni hedef 12 dolar olarak öne çıktı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?