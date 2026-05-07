Saylor, şirketin Bitcoin satışına izin verecek yeni finansal stratejiyi açıkladı

Bitcoin alanında yıllardır adını sıkça duyuran Michael Saylor, bugüne kadar uyguladığı “asla satma” anlayışından geri adım atıyor. Saylor’ın açıkladığı yeni yaklaşımına göre, artık tek hedef sadece Bitcoin biriktirmek değil; “Aldığından fazlasını satma” formülüyle daha esnek ve sonuç odaklı bir sermaye yönetimi dönemi başlatılıyor. Son gelişmeler, şirketin bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor.

Parite sorunu ve bilanço baskısı

Şirketin stratejisindeki bu değişimin temel sebebi son finansal sonuçlarla ortaya çıktı. Bitcoin varlıklarının değer kaybetmesiyle şirket, 12,54 milyar dolarlık net zarar açıkladı; bu, hisse başına bakıldığında 38,25 dolara denk geliyor. Ayrıca şirketin kriptoya dayalı özel hisse senedi STRC’nin fiyatı 15 Nisan’dan bu yana 100 dolar paritesinin altına düşünce, yeni hisse ihracı yoluyla Bitcoin alma imkanı da ortadan kalktı. Bu durum, şirketteki “para basma makinesi” olarak görülen mekanizmanın da bir süreliğine durmasına yol açtı.

Buna karşılık Michael Saylor, ani bir rota değişikliğine giderek şirketin ATM programı sayesinde normal MSTR hisselerini satarak nakit sağladı. Ancak bu adım, geçtiğimiz hafta boyunca hiçbir şekilde yeni Bitcoin alımı yapılmadığı anlamına geliyor.

Yeni sermaye yönetim ilkeleri

Şirketin CEO’su Phong Le, bu dönemde sermaye yönetimi alanında altı yeni ilke paylaştı. Bu ilkelerin son maddesi ise şirketin ihtiyaç duyduğu anda Bitcoin satabilmesine resmi olarak onay veriyor. Alınan kararlar, hem yatırımcılara hem de regülatörlere yönelik bir güven mesajı olarak görülüyor.

Şirketin, iş için elverişli bulduğu durumlarda BTC satışı yapabilmesine izin verilmesi, stratejideki temel değişimi açıkça ortaya koydu.

Saylor bu yeni yaklaşımı finans dünyasında “en önemli grafik” olarak tanımlıyor. Şirket modelini, dijital sermaye olarak görülen Bitcoin’den hem STRC yani dijital kredi hem de hisse senedi olan MSTR üretme mekanizmasına dönüştürdü. Artık yalnızca uzun vadeli Bitcoin birikimi değil, aynı zamanda Bitcoin’i şirketin kredi ve hisse yapısını güçlendirmek için etkin biçimde kullanmak öncelikli hale geldi.

Piyasaya ve paydaşlara mesaj

“Aldığından fazlasını satma” formülü, Saylor’ın hem kripto piyasasında iyimserliğini devam ettirme arzusunu hem de temettü bekleyen yatırımcıların beklentilerini uzlaştırma çabasının bir ürünü olarak öne çıkıyor. Ayrıca yaklaşan kâr payı ödemeleri ve piyasalarda oluşan türbülans nedeniyle alınan bu kararlar, önümüzdeki dönemde şirketin hareket kabiliyetini artıracak gibi görünüyor. Analistler, özellikle finansal tablolar ve hisse fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle yönetimin daha esnek bir tutum benimsemeye yöneldiğine dikkat çekiyor.

Michael Saylor; teknoloji, yazılım ve özellikle kripto varlık yönetiminde önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Kurucusu ve başkanlığını yaptığı şirket, kamuya açık en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri. Kripto piyasalarında uzun süreli satın almaları ve stratejik hamleleriyle tanınan Saylor, son dönemde yönetim yaklaşımındaki değişiklikle yeniden gündemde.