ABD Tahvil Faizleri Yükseldi, Bitcoin’deki Düşüşün Ardından Borsalar da Baskı Altına Girdi

Bitcoin yılın ilk haftalarında sert bir düşüşle dikkat çekerken, geleneksel piyasalarda gecikmeli bir baskı oluşmaya başladı. Yıl başında yaklaşık 90.000 dolar seviyesinde bulunan BTC fiyatı, kısa sürede 60.000 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde ABD borsaları güçlü seyrini korudu ve büyük endeksler tarihi zirvelere yakın işlem gördü.

Tahvil Faizlerindeki Artış Hisseleri Baskılıyor

Son haftalarda tablo değişmeye başladı. 28 Şubat’ta başlayan İran savaşı sonrası enflasyon endişeleri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentiler zayıfladı. Bu gelişmeler, ABD tahvil getirilerinde hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi.

10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesine çıkarak 1 Ağustos’tan bu yana en yüksek noktaya ulaştı. Aynı süreçte iki yıllık tahvil faizi yüzde 3,94’e yükseldi. Savaşın başlangıcından bu yana uzun vadeli getirilerde 48 baz puanlık, kısa vadede ise 57 baz puanlık artış kaydedildi.

Tahvil getirileri, ekonomideki borçlanma maliyetlerinin temel referansı olarak kabul ediliyor. Bu oranlar yükseldiğinde kredi maliyetleri artıyor ve şirketler ile tüketiciler için finansman koşulları zorlaşıyor. Bu durum risk iştahını azaltarak hisse senetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq vadeli kontratları 23.890 puana gerileyerek Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye indi. S&P 500 vadeli işlemleri de 6.505 puana düşerek benzer şekilde son ayların dip seviyelerini test etti.

Bitcoin Öncü Gösterge Olarak Öne Çıkıyor

Bitcoin’deki erken düşüş ile hisse senetlerindeki son zayıflık arasındaki zaman farkı, kripto varlığın riskli piyasalar için öncü sinyal olabileceği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Geleneksel piyasa katılımcıları, özellikle hafta sonları ve borsaların kapalı olduğu dönemlerde genel risk algısını anlamak için BTC fiyat hareketlerini yakından izliyor.

Fiyat grafiklerinde oluşan benzer yapıların, hisse senetlerinde de daha geniş çaplı bir geri çekilme ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor. Bloomberg Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in riskli varlıklar içinde ön sıralarda yer aldığını vurguladı.

Bitcoin’in sert düşüşünün daha geniş bir piyasa gerilemesinin erken aşaması olabileceği ve emtia piyasasındaki oynaklığın hisse senetlerine yayılabileceği ifade edildi.

Yılın başındaki sert düşüşün ardından Bitcoin fiyatı son haftalarda daha dar bir bantta hareket ediyor. BTC, 65.000 ile 75.000 dolar aralığında dengelenirken son işlemlerde yaklaşık 67.790 dolar seviyesinde bulunuyor.

Opsiyon piyasasında ise risk algısının yüksek kaldığı görülüyor. Düşüşe karşı korunma sağlayan put opsiyonlarına yönelik talep rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, yatırımcıların aşağı yönlü risklere karşı temkinli duruşunu sürdürdüğünü gösteriyor.