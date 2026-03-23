XRP 1.40 Doların Altına Sarktı Satış Baskısı Güçleniyor

XRP fiyatı kritik 1.40 dolar seviyesinin altına gerileyerek kısa vadeli görünümde zayıflık sinyali verdi. Son düşüşün ardından alıcıların fiyatı yukarı taşıma girişimleri sınırlı kaldı ve piyasa genelinde satıcıların daha baskın olduğu görülüyor. Fiyatın toparlanmakta zorlanması, talebin şu aşamada yeterince güçlü olmadığını ortaya koyuyor.

Fiyat Hareketinde Kritik Seviyeler Öne Çıkıyor

Son 24 saat içinde XRP yaklaşık %3,7 değer kaybederek 1.4404 dolardan 1.3665 dolara geriledi. Gün içindeki işlemlerde özellikle yüksek hacimli satışların etkisiyle fiyat kısa süreliğine 1.4018 dolara kadar yükselse de bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Ardından fiyatın yeniden geri çekildiği ve 1.36–1.42 dolar aralığında sıkıştığı gözlendi.

Bu bant içinde oluşan aşağı yönlü yapı, fiyatın daha düşük zirveler yaparak ilerlediğini gösteriyor. 1.40–1.41 dolar aralığı ise artık kısa vadede direnç bölgesi haline geldi. Bu seviyenin üzerine kalıcı bir çıkış sağlanamadıkça yükseliş denemelerinin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan 1.38–1.40 dolar bandı, mevcut durumda kritik destek alanı olarak izleniyor. Bu bölgenin korunması halinde fiyatın bir süre yatay hareket ederek denge arayabileceği ifade ediliyor. Ancak bu seviyenin altında net bir kırılım yaşanması durumunda aşağı yönlü hareketin hız kazanabileceği belirtiliyor.

Teknik Görünüm Ve Piyasa Dinamikleri

Teknik açıdan bakıldığında 1.40 dolar seviyesinin kaybedilmesi, kısa vadeli piyasa yapısında önemli bir bozulmaya işaret ediyor. Fiyatın şu anda aşağı yönlü bir kanal içinde hareket ettiği ve hacimdeki zayıflama ile birlikte düşüş eğiliminin sürdüğü görülüyor. Bu yapı genellikle dağılım sürecine işaret eden bir görünüm olarak yorumlanıyor.

Orta vadeli trendde de zayıflık dikkat çekiyor. 2025 ortasından bu yana daha düşük zirveler oluşması, genel eğilimin aşağı yönlü kaldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle yukarı yönlü hareketlerin kalıcı bir trend değişimi yaratabilmesi için daha güçlü direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor.

Kurumsal talep tarafında ise sınırlı bir toparlanma görülüyor. Spot ETF tarafında haftalık bazda yaklaşık 636 bin dolarlık giriş kaydedilse de bu rakam önceki dönemlerdeki güçlü talebin oldukça altında kalıyor. Bu durum, büyük yatırımcı ilgisinin henüz belirgin şekilde artmadığını gösteriyor.

Kısa vadede fiyatın 1.41–1.44 dolar aralığını yeniden test edebilmesi için mevcut destek bölgesinde tutunması gerekiyor. Daha geniş ölçekte ise 1.55 dolar civarındaki seviyelerin aşılması, piyasa yapısında daha net bir değişim için önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 1.36 dolar seviyesinin kaybedilmesi halinde 1.30–1.32 dolar aralığı gündeme gelebilir. Bu bölgede destek yoğunluğunun daha zayıf olması, olası düşüşlerin daha hızlı gerçekleşmesine neden olabilir. Mevcut tabloda ise momentumun hâlen satıcılardan yana olduğu görülüyor.