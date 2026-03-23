Stablecoin Krizi Derinleşti Resolv USR 27 Cente Düştü

Stabilcoin olarak tasarlanan ve 1 dolara sabit kalması beklenen USR, ciddi bir güvenlik ihlalinin ardından değerinin büyük kısmını kaybetti. Resolv Labs tarafından geliştirilen protokolde özel anahtarın ele geçirilmesiyle yaklaşık 80 milyon dolarlık teminatsız USR üretildi. Bu gelişme sonrasında akıllı sözleşmeler durdurulurken, izinsiz basılan tokenların bir kısmı yakıldı; ancak piyasadaki dengesizlik hızla derinleşti.

Teminatsız Token Basımı Dengeleri Bozdu

Mevcut durumda USR arzı, olay öncesine ait 102 milyon token ile birlikte dolaşımda kalan yaklaşık 71 milyon teminatsız tokenı içeriyor. Protokolün elindeki toplam varlıklar 95 milyon dolar seviyesine gerilerken, toplam yükümlülükler yaklaşık 173 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Bu tablo, teminat oranının yaklaşık yüzde 55’e düştüğünü gösteriyor.

Protokolün başlattığı geri ödeme sürecinde öncelik olay öncesi yatırımcılara veriliyor. Eğer bu grup ilk olarak varlıklarını çekerse, mevcut rezervler yalnızca bu kesime yetebilecek ve dolar başına yaklaşık 0,93 dolarlık bir karşılık oluşabilecek. Ancak sistemdeki teminatsız tokenlar nedeniyle diğer kullanıcılar için ciddi belirsizlik devam ediyor.

USR fiyatı piyasalarda sert şekilde geriledi. Token, haftalık bazda yüzde 72 değer kaybederken son 24 saatte yüzde 61 düşüş yaşadı ve 0,27 dolar seviyesinde işlem gördü. Gün içi fiyat aralığı 0,14 ile 0,82 dolar arasında değişti. Günlük işlem hacminin 8,4 milyon dolara ulaşması, dolaşımdaki arzın önemli kısmının kısa sürede el değiştirdiğini ortaya koydu.

Güvenlik Açığı DeFi Ekosistemine Yayıldı

Resolv Labs, saldırının akıllı sözleşme hatasından değil, altyapı düzeyinde gerçekleşen bir anahtar ele geçirilmesinden kaynaklandığını belirtti. Şirket, teminat varlıklarının doğrudan etkilenmediğini, ancak saldırının üçüncü taraf erişimi üzerinden gerçekleştiğini aktardı. Ekip, kolluk kuvvetleri ve zincir üstü analiz firmalarıyla birlikte çalışarak kayıpları geri kazanma sürecini sürdürüyor.

Donanım cüzdan üreticisi Ledger’ın teknoloji sorumlusu Charles Guillemet, yaşanan olayın merkeziyetsiz finans piyasalarına etkisine dikkat çekti.

Bu olayın özellikle bazı likidite havuzlarında kötü borç yaratabileceğini ve USR teminatı kullanan bazı yapıların zaten kapatıldığını belirtti.

Verilere göre protokolün toplam kilitli varlık değeri 2025 Şubat ayında 684 milyon dolara kadar yükselmişti. Ancak yıl boyunca düşüş eğilimi gösteren bu değer, saldırı öncesinde yaklaşık 95 milyon dolara kadar geriledi. Daha önce 10 milyon dolar yatırım alan ve yıllık 5,28 milyon dolar gelir üreten sistemin bu gelir akışı fiilen sona ermiş durumda.

Resolv ekibi, kullanıcıları mevcut süreçte USR ve ilgili tokenlarda işlem yapmamaları konusunda uyardı. Açıklamada, saldırı sonrası dönemde gerçekleştirilecek işlemlerin gelecekteki hak taleplerini etkileyebileceği ifade edildi. Bu uyarı, toparlanma sürecinin karmaşık ve belirsiz bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.