Uranyum Fiyatı 84 Dolar Seviyelerinde Sabitlenirken, Cameco’nun Belgeleri Sektörü Odakta Tutuyor

Uranyum piyasası, 2025’in ilk aylarında hızlı bir yükselişin ardından son haftalarda görece sakin bir seyir izlerken, bu hareketlilik sektör yatırımcılarının odağını yeniden artırdı. Son dönemde fiyatlar hala yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve nükleer enerjiyle ilişkili hisseler son bir yılda güçlü getiri sağlamayı sürdürdü.

Cameco’nun Açıklamaları Yatırımcıların Gözünü Gelecek Yıla Çevirdi

Kanada merkezli uranyum üreticisi Cameco, 19 Mart’ta yıllık faaliyet raporunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğunu açıkladı. Rapor, 31 Aralık 2025 itibarıyla denetlenmiş mali tablolar, yönetimin analizleri ve Kanada’daki yasal bilgilere dair detayları içeriyor. Gereken evraklar aynı zamanda Kanada’daki düzenleyici kurumlarla da paylaşıldı.

Yatırımcılar için 2026 takvimine dair önemli tarihler bu açıklamalarla daha netleşti. Şirketin hissedarları için genel kurul her yıl olduğu gibi 7 Mayıs’ta düzenlenecek ve 2 Nisan’da yönetim kurulu üyeliği oylamalarına ilişkin dökümanlar hissedarlara iletilecek. Ayrıca, Kanada’nın tedarik zinciri düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Modern Kölelik Raporu da kamuoyuna sunulacak. Cameco, küresel ölçekte en büyük uranyum yakıt tedarikçileri arasında bulunuyor ve bu süreçler özellikle kurumsal yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Nükleer Enerji Hisselerinde Son Durum ve Fiyat Hareketleri

MarketVector verilerine göre nükleer enerji bağlantılı hisseler, yatırımcı ilgisinin en yüksek olduğu dönemi geride bıraksa da, bir yıl öncesine kıyasla yüksek seviyesini koruyor. Uranus sektöründe şirket hisseleri hızlı bir yükselişten sonra daha dengeli bir tempoya girmiş durumda.

Borsalarda işlem gören uranyum şirketlerinin hisse performansı, son bir yıl boyunca önemli bir değer artışı gösterdi. MarketVector’ın endeksi, geçtiğimiz yıl boyunca 1.154 seviyesinden 2.833’e kadar yükselirken; Mart 2026’da görülen düzeltmeyle bu endeks 2.263 puan civarına yerleşti. 2025 boyunca görülen güçlü yükseliş, sonrasında yaşanan gerilemeye rağmen endeksin bir yıl öncesinin oldukça üzerinde kalmasına yol açtı.

Sektördeki fiyat hareketliliğiyle birlikte, halen piyasa genelinde uzun vadeli bir direnç algılanıyor. Özellikle nükleer enerjiye ihtiyaç duyan enerji şirketleri, uranyum madencileri ve yatırımcılar uzun dönem destek seviyelerini yakından izlemeyi sürdürüyor.

Uranyum Fiyatı, Eski Zirvesinin Altında Ancak Tarihi Seviyelerde

TradingEconomics verilerine göre, uranyum fiyatı haftalık grafikte 84,40 dolar olarak yer aldı ve son bir haftada 1,25 dolar geriledi. 2021 yılında 30 dolar civarından başlayan yükseliş, 2024’ün başlarında 100 dolar eşiğinin aşılmasıyla dönemsel zirvesine ulaştı. Takip eden dönemde görülen düzeltmeden sonra fiyatlar 80–85 dolar bandında sabitlenmiş durumda.

Uzun vadeli fiyat görünümünde, uranyum piyasası kısa vadeli dalgalanmalara rağmen hâlâ önceki yıllara kıyasla daha güçlü bir görünüm sunuyor. Mevcut fiyatların, geçmişte kırılan 50-60 dolar seviyelerinin oldukça üzerinde kalmaya devam etmesi, piyasa oyuncuları açısından olumlu olarak görülüyor.

Küresel enerji talebindeki değişimler ve tedarik zinciri düzenlemeleri nedeniyle uranyum sektörüne yönelik takip ve ilgi önümüzdeki dönemde de sürmesi beklenen başlıca gelişmeler arasında.