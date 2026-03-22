Ethereum Fiyatında 2.000 Dolar Altı Riski: Yükselen On-Chain Aktivite Destek Sunuyor

Ethereum fiyatı son günlerde önemli destek seviyelerinin altına inerken, zincir üstü veriler ağda canlanmanın devam ettiğine işaret ediyor. Şu anda 2.081 dolar çevresinde işlem gören ETH, son 24 saatte yüzde 3,4’lük bir düşüş yaşadı. İşlem hacmi ise yaklaşık 13,6 milyar dolar seviyesinde ölçülüyor. Fiyattaki bu dalgalanma, piyasa katılımcılarında temkinli bir havanın oluşmasına neden oldu.

Kısa Vadeli Fiyat Görünümü ve Teknik Göstergeler

Kripto para analisti Ted Pillows, Ethereum fiyatının kritik bir destek olan 2.100 doların altına düştüğüne dikkat çekiyor. Şu anda fiyatın 2.100-2.150 dolar bandında dirençle karşılaştığını belirten analist, bu seviyenin aşılamaması halinde aşağı yönlü baskının artabileceği görüşünde. 2.000 dolar seviyesi öne çıkan bir psikolojik baraj olarak öne çıkıyor; bu desteğin kaybedilmesi durumunda sırasıyla 1.815, 1.700 ve 1.650–1.550 dolar aralığına doğru düşüş ihtimali oluşabilir.

Teknik açıdan Ethereum, dört saatlik grafikte yükselen bir kanal içinde hareket etmeye devam ediyor. Celal Kucuker’in paylaştığı verilere göre, kanalın alt bandı fiyatı Ocak sonundan bu yana korumayı başarıyor ve ETH 2.140 dolar bölgesinde destek bulmaya devam ediyor. Kucuker, kısa vadede 2.357 ve 2.440 dolar seviyelerinin kanalın üst bandını temsil ettiğini vurguladı.

Zincir Üstü Aktivitede Güçlü Artış ve Arz Dinamikleri

Fiyatta baskı sürse de, zincir üstü metriklerde hızlı bir toparlanma göze çarpıyor. Ali Charts’ın verilerine göre, Ethereum’da aktif adres sayısı 381 binden 841 binin üzerine çıktı. Ağdaki bu hareketlilik, kullanıcı ilgisinin artığını gösterirken, fiyattaki zayıflığa rağmen hacmin canlı kalmasını sağlıyor.

Benzer şekilde, Collin’in aktardığı bir diğer analize göre Bitcoin’in borsalardaki arzı 2,7 milyon seviyesine geriledi. Bu veri doğrudan Bitcoin için olsa da, genel kripto para piyasasında arz azalması ve kurumsal talebin artışına işaret ediyor. Bu eğilim, uzun vadede Ethereum gibi varlıklar için pozitif bir ortam oluşabileceği düşüncesini de beraberinde getiriyor.

Orta-uzun vadeli teknik yapıda ise, Javon Marks’ın işaret ettiği gibi Ethereum’un geçmiş döngülere benzer şekilde taban oluşturup güç topladığı görülüyor. Grafikte yer alan projeksiyonlar, 1.800–2.000 dolar civarındaki tabanın, fiyatın bir sonraki yukarı hamlesi için zemin olabileceğini ortaya koyuyor. Potansiyel hedefler ise 5.000 ile 8.500 dolar aralığına kadar genişliyor.

Önemli destek seviyeleri arasında 2.050 dolar öne çıkıyor; bunun altında 2.000 ve 1.850–1.900 dolar aralığı dikkatle takip ediliyor. Direnç kanadında ise 2.100–2.150, 2.350 ve 2.500 dolar seviyeleri öne çıkıyor. 2.350 üstü kalıcı kapanışların, yukarı yönlü hareketi güçlendirebileceği belirtiliyor.

Kısa vadede Ethereum’un fiyat hareketinin, 2.100–2.350 dolar bandındaki dirence vereceği yanıt belirleyici olacak. 2.050 dolar üzerinde kaldığı sürece mevcut yapı korunurken, aksinde aşağı yönlü baskı artabilir. Yükselişin teyit edilebilmesi için ise güçlü hacimlerle fiyatın direnç üzerini test etmesi gerekiyor.