Arbitrum’da 71 milyon dolarlık Ether’in açılması ve 6.000 ETH’lik portföy önerisine destek çoğunlukta

Merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemindeki önemli bir kurtarma adımında, Kelp DAO’ya yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonrası dondurulan yaklaşık 71 milyon dolar değerindeki Ether’in serbest bırakılması için hazırlanan ortak teklif, Perşembe günü Arbitrum topluluğunda yapılan oylamada geniş destek buldu. Oylama sonuçlarına göre, Arbitrum oylamasına katılan oyların yüzde 90,5’i, yani 173,9 milyon ARB tokeni lehte kullanılırken, yüzde 9,4’lük bölüm ise çekimser kaldı. Karşı oy verenlerin oranı yüzde 1’i dahi geçmedi.

Söz konusu teklif, merkeziyetsiz finans platformlarından Aave Labs, Kelp DAO, LayerZero, EtherFi ve Compound tarafından birlikte hazırlandı. Teklifte, 21 Nisan tarihinde Arbitrum’un Güvenlik Konseyi tarafından dondurulan 30.765 Ether’in (ETH) yeniden dolaşıma sokulması talep edildi. Bu adım, kısa süre önce bir saldırganın Kelp DAO’dan yaklaşık 116.500 yeniden stake edilmiş Ether’i (rsETH) çekmesiyle gündeme geldi. O dönemde çalınan fonların değeri 290 ila 293 milyon dolar arasında değişiyordu.

Ortak Kurtarma Planı

Oylama, “DeFi United” adlı kolektif kurtarma girişiminin ilk aşamasını tamamlayarak, rsETH rezervlerinin kısmen de olsa eski haline döndürülmesine yaklaşmayı sağladı. “DeFi United” girişiminde Mantle, EtherFi Foundation, Golem Foundation, Lido DAO, Ethena, LayerZero, Ink Foundation ve Tydro gibi birçok protokol bir araya geldi. Bu kuruluşlar, Kelp DAO saldırısının neden olduğu zincirleme olumsuz etkileri hafifletebilmek için toplamda 43.000 Ether’i (yaklaşık 101 milyon dolar) destek taahhüdünde bulundu.

Bir sonraki adımda ise, teklifi yönlendirecek temsilcilerin nabzını ölçmek için bir “temperature check” oylaması yapılacak. Bu oylamanın ardından teklif, Arbitrum ağı üzerinde bağlayıcı bir yönetişim oylamasına sunulacak. Planlanan sürecin tamamlanması halinde, dondurulan varlıklar, belirlenen bir Gnosis Safe cüzdanına aktarılacak. Bu cüzdan üzerinde Aave Labs, Kelp DAO, Certora ve EtherFi’den üç doğrulayıcı imza gerekiyor.

Teklif dokümanında, rsETH rezervlerinin tam olarak düzenlenememesi halinde bile, kısmi bir iyileştirmenin DeFi piyasasında istikrar sağlayabileceği vurgulandı.

Ancak, son oylamanın geçmesi durumunda dahi rsETH rezervlerinde yaklaşık 76.127 rsETH’lik bir açık kalacağı ve bu açığın şimdiki değerinin 174,5 milyon dolar civarında olduğu belirtildi. Arbitrum ve Aave yetkililerinin, sürecin sonraki adımlarını ve rezervlerin tamamen ne zaman toparlanacağını değerlendirdiği aktarıldı.

Arbitrum DAO’dan 6.000 ETH ve USDC için Portföy Yatırımı Gündemi

Aynı dönemde Arbitrum DAO, 6.000 Ether’in (yaklaşık 14 milyon dolar değerinde) DAO hazine portföyüne aktarılması için ayrı bir teklife daha onay verme yolunda ilerliyor. Ilk plan 5.000 ETH idi; ancak yönetişim forumunda yapılan geri bildirimler doğrultusunda rakam 6.000 ETH’ye çıkarıldı. Portföyün ayrıca yaklaşık 150.000 dolar değerinde hareketsiz USDC ile desteklenmesi de öngörülüyor.

Arbitrum yönetim forumuna göre, bu girişimle portföy çeşitlendirmesi sağlanırken, ek getiri elde edilmesi amaçlanıyor. Şu ana kadar oylamaya katılanların yüzde 99,9’u bu teklifi destekledi ve yaklaşık 185,7 milyon ARB tokeni ile lehte oy kullanıldı. Nihai oylamanın Cuma günü kapanması bekleniyor.

Teklifte, portföye aktarılması planlanan 6.000 Ether’in, son 30 günlük ortalama yıllık getiri oranı baz alınarak 1 yıl içinde 288 Ether, yani yaklaşık 625.000 dolarlık ek getiri potansiyeli sunduğu hesaplandı.

DAO’nun bu adımının, kasada tutulan varlıkları daha etkin kullanma ve sürdürülebilir finansal model oluşturma hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Arbitrum’un Rolü ve Piyasaya Etkisi

Arbitrum, Ethereum tabanlı işlemleri hızlandıran ve düşük ücretlerle gerçekleştiren bir ikinci katman ölçeklendirme çözümü olarak öne çıkıyor. Platform, son dönemde güvenlik, merkeziyetsizlik ve şeffaflık politikalarıyla dikkat çekerken, DAO’daki kritik oylamalarla ekosistemin geleceğine yön veriyor.