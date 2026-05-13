Kelp DAO hack’inde saldırganın rsETH token’ları yakıldı 117.132 rsETH iki haftada tamamlanacak

Ethereum tabanlı likit yeniden stake protokolü Kelp ve merkeziyetsiz borç verme platformu Aave, geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük bir siber saldırı sonrası rsETH tokenlarının güvenliğini tamamen yeniden sağlamak için kapsamlı bir kurtarma operasyonunu tamamladı. Güncel olarak 1,5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan rsETH’nin mevcutta tüm ağlarda tam teminatlı kaldığı vurgulanırken, toplam 117.132 rsETH (yaklaşık 278 milyon dolar değerinde) iki hafta içerisinde aşamalı olarak yeniden sisteme aktarılacak.

Kurtarma Adımları ve Yakma İşlemi

Kelp DAO tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz nisan ayında yaşanan saldırının ardından, siber korsana ait olduğu tespit edilen rsETH tokenlarının Arbitrum ağında geri dönüşü olmayacak şekilde yakıldığı bildirildi. Bu işlem, saldırganın ekosistem üzerindeki etkisini tamamen sıfırlamayı ve güven kaybını gidermeyi amaçlıyor.

Yakma işleminden sonra, yakılan rsETH miktarının yerine konması için Aave Recovery Guardian’ın kontrolündeki çoklu imza cüzdanı ve Kelp’in kendi güvenlik cüzdanından toplamda 117.132 rsETH transfer edilecek. Akıllı sözleşmeler üzerinden yürütülecek bu süreç, yaklaşık iki haftada tamamlanacak.

Kelp DAO yetkilileri, mainnet ve tüm katman-2 ağlarda işlem gören rsETH tokenlarının piyasa değerinin 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve tüm tokenların her an tam olarak karşılığı bulunduğunu belirtti.

Saldırının Geçmişi ve Güvenlik Önlemleri

Kelp platformu, nisan ayında Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu’na atfedilen büyük bir saldırıya uğramıştı. Söz konusu saldırıda, rsETH adapter köprü sözleşmesi üzerinden 293 milyon dolarlık bir fon sistemden çekilmişti. Blockchain güvenliği konusunda bilinen firmalardan OpenZeppelin, saldırı sonrası hazırladığı raporda, belirgin bir akıllı sözleşme açığı tespit edilmediğini ancak sistemsel operasyonların yetersiz kaldığını bildirdi.

Yaşanan bu büyük kayıp sonrası Kelp DAO kapsamlı bir “güvenlik güçlendirme” sürecine gitti. Artık köprü işlemleri için dört bağımsız doğrulayıcı ve 64 blok onayı gerekmesi; bazı katman-2 geçişlerinin ise devre dışı bırakılması dikkat çekiyor. Ayrıca, köprü altyapısının Chainlink’in çapraz zincir protokolüne taşınması için de hazırlıklar başladı.

Platformun Piyasa Durumu ve Kullanıcılar İçin Yeni Dönem

Bugün itibariyle Kelp’in platformunda kilitlenen toplam varlık miktarı 1,55 milyar dolara kadar geriledi. DeFiLlama verilerine göre, Eylül 2025’te bu değer 2 milyar doların tepesine kadar çıkmıştı, ancak saldırı ve sonrasındaki güvenlik endişeleri bu seviyede bir düşüşe yol açtı.

Bu kurtarma operasyonuyla birlikte, saldırıdan etkilenen kullanıcıların tekrar varlıklarına sorunsuz şekilde erişebilmeleri hedefleniyor. Kelp yöneticileri, ilk transferin akıllı sözleşmeye ulaşmasının ardından 24 saat içinde çekim işlemlerinin yeniden aktif edileceğini belirtti. Böylece platformdaki mevduat, çekim, köprü ve talepler dahil tüm rsETH işlemlerinin normale döneceği duyuruldu.

Kelp DAO, “İlk aşamanın tamamlanmasıyla birlikte çekimler geçici süreyle yeniden açılacak; ardından tüm rsETH operasyonları standart düzende devam edecek” açıklamasını yaptı.

Platform, Ethereum ağı üzerinde EigenLayer altyapısında inşa edilmiş olup, kullanıcılara ETH ve diğer likit staking tokenları üzerinden ekstra getiri vadediyor. Kelp, özellikle DeFi alanında yüksek likidite ile biliniyor.

Son gelişmeler ışığında Cointelegraph tarafından aktarılan verilere göre, Ethereum türev işlemleri yapan yatırımcılar, yaşanan bu büyük saldırılara rağmen genel olarak karamsar bir tabloya geçiş yapmış değil. Ancak spot Ether fiyatı son 12 günün en düşük seviyesi olan 2.260 dolara kadar geri çekilmiş durumda.