Arbitrum’da Tarihi Dip: ARB Tüm Zamanların En Düşüğünde!

Kripto para piyasalarında süregelen sert dalgalanmalar, özellikle riskli varlıkları ciddi şekilde baskı altına aldı. Bu süreçte bazı token’lar için mevcut kırılganlıklar daha da belirgin hale gelirken, yatırımcı güveni adeta pamuk ipliğine bağlı kaldı. Bu tabloyu en net yansıtan projelerden biri ise Ethereum katman-2 çözümü olan Arbitrum’un yerel token’ı Arbitrum (ARB) oldu.

Likidite Artışı ve Kırılgan Güven Dengesi

2026 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybeden ARB, 2025’te yaşadığı yüzde 70’i aşan düşüşün ardından zayıf performansını sürdürdü. Geçtiğimiz ay 0,20 dolar seviyesinin altına inen token, böylece tüm zamanların en düşük fiyat bölgesine geriledi. Zincir üstü verilere göre ARB tutan yatırımcıların tamamı şu anda zarar pozisyonunda bulunuyor. Bu durum, olası bir toparlanmanın önündeki psikolojik engelleri daha da artırıyor.

Buna karşın bazı göstergeler dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. DeFiLlama verileri, Arbitrum ağındaki stablecoin piyasa değerinin son bir haftada yaklaşık yüzde 2 artarak 65 milyon dolar civarında büyüdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle USD Coin (USDC), yüzde 3’lük artışla ağdaki stablecoin arzının yüzde 56,8’ini oluşturur hale geldi. Ancak toplam kilitli değer (TVL) hâlâ çok aylık dip seviyelerde seyrediyor; bu da geniş ölçekli likiditenin henüz geri dönmediğini gösteriyor.

Stablecoin girişlerindeki artış, zincir üstü likiditenin tamamen kuruduğu algısını zayıflatıyor. Yine de TVL’nin düşük kalması, ağ üzerindeki sermaye bağlılığının sınırlı olduğuna işaret ediyor. Daha az varlığın kilitli olması, fiyat dalgalanmalarına karşı tampon mekanizmasını zayıflatıyor ve ARB’yi yeni satış baskılarına açık hale getiriyor.

Teknik görünüm zayıf olsa da, zincir üstü temellerdeki iyileşme sinyalleri yatırımcıların stratejik pozisyon aldığını düşündürüyor. Bu noktada soru şu: Likidite, kısa vadeli fiyat tepkisinden ziyade uzun vadeli yapı inşasına mı yöneliyor?

Gerçek Dünya Varlıkları Hamlesi

Blokzincir ekosistemi, spekülatif döngülerden sıyrılıp daha temellere dayalı bir modele evrilmeye çalışıyor. Yapay zekâ, DeFi ve varlık tokenizasyonu gibi alanlar öne çıkarken, Arbitrum da bu dönüşüme uyum sağlama çabasında. ETHZilla’nın Arbitrum ağı üzerinde başlattığı Eurus Aero Token I projesi, ABD’li bir havayolu şirketine kiralanan jet motorlarından elde edilen gelire tokenizasyon yoluyla erişim sunuyor. Bu gelişme, gerçek dünya varlıklarının (RWA) zincir üstü aktiviteyi artırma potansiyelini gösteriyor.

Nitekim RWA sektörü son dönemde toplam varlık büyüklüğünü yaklaşık 24,7 milyar dolara taşıyarak rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca altına dayalı stablecoin Tether Gold (XAUT) 6 milyar dolar eşiğini aşarak bu alandaki ivmeyi pekiştirdi. Benzer şekilde, 2026’nın başında büyük varlık yönetim şirketlerinin tokenizasyon projelerine hız vermesi, kurumsal sermayenin zincir üstü çözümlere ilgisinin arttığını gösteriyor.

Stratejik açıdan bakıldığında, RWA alanına odaklanmak Arbitrum için kurumsal yatırımcı çekme fırsatı yaratabilir. Stablecoin piyasasındaki büyüme ve ETHZilla iş birliği, bu vizyonu destekler nitelikte. En kritik unsur ise yatırımcı güveninin yeniden inşa edilmesi. Zira tüm ARB yatırımcılarının zarar pozisyonunda olması, tam anlamıyla bir kapitülasyon riskini canlı tutuyor.

Sonuç olarak Arbitrum, fiyat cephesinde tarihî bir zayıflık yaşasa da, temellerini güçlendirmeye yönelik hamleler yapıyor. Kısa vadede teknik baskı sürse bile, RWA odaklı strateji ve artan stablecoin likiditesi uzun vadeli toparlanmanın zeminini oluşturabilir. Ancak bu sürecin başarıya ulaşması için hem piyasa koşullarının iyileşmesi hem de ağ üzerindeki gerçek kullanımın belirgin şekilde artması gerekiyor.