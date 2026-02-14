Bitcoin Vadeli İşlemlerinde Negatif Fonlama Oranları Kırılma Sinyali Veriyor

Bitcoin’in 14 günlük basit hareketli ortalaması (SMA) ile ölçülen fonlama oranları, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi ve -0,002 değerine ulaştı. Bu değerin önceki dibin görüldüğü Mayıs 2025’in de altına düştüğü belirtildi. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı 66.400 dolar civarında kalmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, özellikle CryptoQuant tarafından paylaşılan verilere göre, türev piyasasında süregelen aşağı yönlü baskının arttığını gösteriyor.

Negatif Fonlama Oranının Piyasa Etkisi

Fonlama oranı, vadeli işlem sözleşmelerinde uzun ve kısa pozisyonlar arasında ödenen maliyeti ölçüyor. 14 günlük ortalama fonlama oranının bu kadar negatife çekilmesi, kısa pozisyon açanların, piyasada aşağı yönlü baskıyı sürdürmek için karşı tarafa ödeme yapmayı göze aldığını yansıtıyor. Bu durumun devam etmesi, piyasa katılımcılarının büyük kısmının düşüş beklentisinde olduğunu ortaya koyuyor.

Söz konusu seviyede kalıcı negatiflik, geçici bir oynaklıktan çok, piyasa dinamiklerinde short yönüne doğru belirgin bir yığılmayı işaret ediyor.

Piyasa Dönüşü ve Kısa Sıkışma Riski

Tarihsel olarak, fonlama oranlarının uzun süre negatif kaldığı dönemlerde piyasa çoğunlukla satış dalgasının sonuna yaklaşmış oluyor. Bu tür dönemlerde, aşırı short pozisyon açılması, hızlı yukarı hareketlere karşı piyasayı daha duyarlı hale getiriyor.

Kasım 2024 ve Mayıs 2025’te gözlemlenen benzer tabloların ardından Bitcoin fiyatı dengelenmişti. Her ne kadar bu durum büyük trend dönüşlerini otomatik olarak tetiklemese de, aşırı satışların sona erdiğine dair bir işaret olarak yorumlanabiliyor.

CryptoQuant’ın analizine göre, 14 günlük SMA’larda -0,002’lik fonlama oranı, hâlihazırda türev piyasalardaki short baskısının ve piyasada kötümserliğin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Kısa Sıkışmanın Teknik Dinamikleri

Kısa sıkışma (short squeeze) genellikle fiyatlarda küçük bir yükselişin ardından kısa pozisyonlardan çıkmak için yapılan alımlar sayesinde hızlı hareketler oluşmasına neden oluyor. Fonlama oranlarının mevcut seviyelerinde, piyasanın ağırlıklı olarak short pozisyonlarda olduğu dikkat çekiyor.

Bu durum, yeni short açmak isteyenler açısından risk-getiri dengesinin aleyhe döndüğüne işaret ediyor. Sınırlı olumlu bir haber akışında bile, kaldıraçlı pozisyonların zorunlu kapatılmasıyla birlikte yukarı yönlü hızlı hareketler tetiklenebiliyor.

Mevcut negatif yapı, piyasanın kısa vadede yukarı yönlü dalgalanmalara duyarlılığını artırıyor; ancak genel düşüş trendini geçersiz kılmıyor.

Sonuç olarak, fonlama oranlarında görülen bu seviyeler Bitcoin türev piyasasında yoğun bir short iştahını gösteriyor. Tarihsel örnekler, bu tür aşırı dengesizliklerin genellikle yerel dip arayışlarıyla örtüştüğünü ortaya koymuş durumda. Fiyat hareketinin yönü belirsizliğini koruyorken, mevcut pozisyon dengesizliği yeni katalizörler ortaya çıkmadıkça kalıcı bir aşağı hareketin şimdilik sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.