Bitcoin Yatırımcıları Soğuyan Enflasyon Karşısında Test Ediliyor

Özet

  • Bitcoin yatırımcılarının inancı düşen enflasyonla sınanıyor.
  • Küresel ekonomik veri değişiklikleri piyasa havasını etkiliyor.
  • Piyasalarda kısa vadede belirsizlik ve dalgalanma devam ediyor.
Girişimci ve yatırımcı Anthony Pompliano, enflasyonun gerilemesiyle birlikte Bitcoin yatırımcılarının yeni bir piyasa döngüsüne adım attığı görüşünde. Son dönemde Bitcoin’in temel yatırım gerekçesinin de sınandığını belirtiyor. Pompliano, uzun yıllardır özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcıların Bitcoin’e yöneldiğini ifade ediyor ve şu anda enflasyonun düşüşe geçmesinin, yatırımcıların inancını önemli ölçüde test ettiğini vurguluyor.

Enflasyonda Yavaşlama ve Bitcoin’in Temel Gerekçesi

Enflasyonun yavaşlaması, kripto para piyasasında tartışmalara yol açıyor. Pompliano’nun değerlendirmesine göre, Bitcoin’in fiyat hareketlerinde kısa vadeli tüketici fiyat endeksi değişimlerinden çok, para arzının genel olarak genişlemesi daha etkili oluyor. Pompliano bu noktaya dikkat çekerek, “Yatırımcıların karşı karşıya olduğu asıl sınav; her gün yüksek enflasyon görünmediğinde Bitcoin’de kalmaya devam edebilmeleri” şeklinde düşüncesini aktarıyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun son verilerine göre, enflasyon ocak ayında yüzde 2,4’e geriledi. Moody’s Analytics başekonomisti Mark Zandi ise istatistiklerdeki iyileşmenin, günlük yaşamda hissedilmeyebileceğini belirtti. Bitcoin savunucuları, sınırlı arzı sayesinde bu varlığın parasal değer kaybına karşı uzun vadeli bir koruma sunduğu görüşünü sürdürüyor.

Piyasa Havasındaki Zayıflama ve Makro Gelişmeler

Son haftalarda piyasa beklentilerinde belirgin bir zayıflama gözleniyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Haziran 2022’den beri görülmeyen derecede düşük bir seviyeye, 9 puana indi. Haberin yayımlandığı sırada Bitcoin fiyatı yaklaşık 68.850 dolar düzeyinde ve son bir ayda yüzde 28 gerilemiş durumda.

Pompliano, küresel makroekonomik koşullar nedeniyle kısa vadede oynaklığın sürebileceğini öngörüyor. Deflasyonist baskıların geçici olarak öne çıkabileceği, ardından merkez bankalarının faiz indirimleri ve yeni likidite adımları ile yeniden bir canlanma olabileceği ifade ediliyor. Pompliano, mevcut durumun bir “parasal sapan” etkisi yaratabileceğini, yani fiyatlar kısa süreliğine gerilese bile uzun vadede para basımının tekrar öne çıkacağını düşünüyor.

ABD İstihdam Verilerinin Bitcoin’e Etkisi

ABD’de son yayımlanan istihdam rakamlarının revize edilmesi de piyasayı sarstı. Geçen yılın istihdam verileri yaklaşık 900.000 iş azaltılarak düzeltildi ve bu durum genel ekonomik güveni zayıflattı. Ocak ayında ise 130.000 kişilik mütevazı bir artış kaydedildi. Veri güvenilirliğiyle ilgili şüpheler, riskli varlıklarda oynaklığı artırdı.

Bu gelişmelerin hemen ardından ABD Hazine tahvil faizleri de yükseliş yaşadı. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15’ten yüzde 4,20’ye çıktı, faiz indirimi beklentileri ise hızlı bir şekilde azaldı. Türev piyasalarında ise kurumsal yatırımcılar riskten korunmaya yönelik işlemlerde artış gösterdi.

Ekonomistlere göre, daha önceki tahmini verilere dayalı istihdam raporları yapısal değişiklikler nedeniyle fazla iyimser olmuş olabilir. Tahvil piyasasındaki hareketlilik ise Bitcoin için hâlâ oldukça belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bazı yatırımcılar fiyatlarda taban seviyelerin yakın olabileceğini düşünse de, genel piyasa hareketleri henüz güçlü bir toparlanmaya işaret etmiyor.

