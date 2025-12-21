CryptoQuant: Kripto Paralar Üçüncü Kez Sıçradı, 2026’de Olacaklar Çok Net

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

On-chain analiz kripto paraların en büyük artısı ve blockchain’in avantajı olarak geleceğe dair önemli sinyaller veriyor. Yatırımcı davranışının detaylı okumaları, trendler ve döngülere dair okumalar on-chain analizin kripto para yatırımcılarına sağladığı faydaların başında geliyor. CryptoQuant analistleri büyük bir şeyin bizi beklediğini düşünüyor.

Kripto Paralar ve Talep Dalgası

Fiyatı belirleyen şey taleptir ve kripto paralarda talebi etkileyen çok fazla şey var. Haber akışı, makro cephedeki değişim, onlarca şey. Ancak sonuç değişmiyor, talep dalgaları fiyatı yukarı çekerken ilgisizlik ayı piyasalarını tetikliyor. Elbette ilgisizliği tetikleyen haber akışı hikayenin genel çerçevesini oluşturuyor.

CryptoQuant analistleri içinde bulunduğumuz döngüde BTC talebini 3 dalga halinde geldiğini ancak durduğunu söylüyor.

İlk dalga 2024 başında spot BTC ETF’lerin listelenmesiyle geldi.

listelenmesiyle geldi. İkinci yatırımcı talep dalgası 2024 ABD seçimlerinin ardından Trump’ın kripto dostu imajıyla zaferinin ardından yaşandı. Altcoinler bu döngünün en iyi günlerini 2024 sonunda yaşadı.

dostu imajıyla zaferinin ardından yaşandı. Altcoinler bu döngünün en iyi günlerini 2024 sonunda yaşadı. Üçüncüsü ise BTC hazine şirketi balonuydu. Haziran ayında ETH için de büyük oyuncuların sahneye çıkması Ether’i ATH seviyesine taşırken MNAV sorunları bu balonun daha da büyümesini engelledi.

Esasen üçü de uzun vadede kripto paralar için daha fazla büyüme vadediyor ancak talep dalgaları zayıfladığı için daha uzun vadede daha sıkıcı büyüme görülebilir. Veya dönemsel olarak bunların yeniden hızla canlandığını görürüz.

Kripto Paralar Düşecek

Üç talep dalgasının devamının gelmemesi bize kısa vadede kripto paralar için düşüş vadediyor. Hatta analistler bu talep dalgalarının tersine dönmesi nedeniyle ayı piyasalarının startının verildiğini bile düşünüyor. Bu da Fidelity’nin 2026 yılında kripto paralarda yatay ve aşağı performans beklemesinin sebebinin farklı bir açıdan açıklıyor.

“Kurumsal ve büyük yatırımcıların talebi artık genişlemek yerine daralmaktadır: ABD spot Bitcoin $90,264.60 ETF’leri, 2025’in 4. çeyreğinde net satıcıya dönüşmüştür ve 2024’ün 4. çeyreğinde gözlemlenen güçlü birikimle keskin bir tezat oluşturarak, sahip oldukları miktar 24 bin BTC azalmıştır. Benzer şekilde, ETF’leri ve hazine şirketlerini temsil eden 100-1.000 BTC tutan adresler, 2022 ayı piyasası öncesinde 2021 sonunda görülen talep düşüşünü yansıtarak trendin altında büyüyor. Türev piyasalar risk iştahının zayıfladığını doğruluyor: Vadeli işlemlerde, fonlama oranları (365 günlük hareketli ortalama) Aralık 2023’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Tarihsel olarak, fonlama oranlarının düşmesi, uzun pozisyonları korumaya yönelik isteğin azaldığını yansıtmaktadır. Bu durum, boğa piyasası dönemlerinden ziyade ayı piyasası dönemlerinde tutarlı bir şekilde gözlemlenen bir örüntüdür. Fiyat yapısı, talebin zayıflamasına paralel olarak bozulmuştur: Bitcoin, tarihsel olarak boğa ve ayı piyasası dönemlerini ayıran önemli bir uzun vadeli teknik destek seviyesi olan 365 günlük hareketli ortalamasının altına düşmüştür. Bitcoin’in dört yıllık döngüsünü halvingler değil, talep döngüleri yönlendiriyor: Mevcut düşüş, Bitcoin’in döngüsel davranışının öncelikle talep artışındaki genişleme ve daralmalar tarafından yönlendiriliyor.” – CryptoQuant Analistleri

Hedef kaç dolar? Analistlerin beklentisi 56 bin dolardaki gerçekleşen fiyat bölgesi. Ara destek seviyesi için öngörüleri ise 70 bin dolar.