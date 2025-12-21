Kripto Para

Maksim Balashevich ve Fidelity’nin Kripto Paralarda 2026 Fiyat Hedefleri

Özet

  • Maksim Balashevich: Yatırımcı duyarlılığı dibe işaret eden türden yıkım yaşamıyor. Kısa vadede toparlanma olası.
  • 2026'da Maksim BTC'nin 75 bin dolarda dip yapıp yükselişe geçebileceğini düşünüyor. Fidelity'den Timmer 2026'nın mola yılı olacağını düşünüyor.
  • Bitwise baş yatırım sorumlusu Matt Hougan 2026’dan umutlu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Boğa piyasalarında herkes kripto paralara koşar çünkü ne alırsanız yükselir ve piyasa sizi yatırım dâhisi olduğunuza ikna eder. Çevrenizdeki insanların kazançlarını görürsünüz veya onlar sizin kazançlarınızı öğrenir böylece FOMO büyüdükçe büyür. Ancak kripto paralarda 2025 bu olmadı. Fakat kripto paralar henüz dibi de görmedi.

İçindekiler
1 Kripto Paralar Dibi Görmedi
2 2026 Kripto Para Tahminleri

Kripto Paralar Dibi Görmedi

Santiment en büyük kripto para on-chain veri kaynaklarından biri ve Maksim bunun kurucusu. Yani döngü verileri anlama, yorumlama noktasında en yetkin isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ona göre kripto henüz dibi görmedi yani kripto para yatırımcıları halen en kötüsüne hazırlıklı olmak zorunda.

Santiment’in kurucusu Maksim Balashevich son katıldığı yayında yatırımcılar yeterince korkmadığı için dibe ulaşmadığımızı söylüyor. Bunun olması için BTC 75 bin dolara yaklaşmalı ve halen bu seviyenin üzerinde. Kısa sürede dibe inmek daha büyük bir yükseliş için olumlu ancak kısa vadede düşüş eğiliminin tersine dönmesi mümkün. Çünkü korkunun dip için yeterli olmamasının yanı sıra piyasalar da artan bir iyimserlik var. Dip senaryosunda duyarlılık böyle olmaz.

Balashevich hedeflediği seviyeye düşüşün yatırımcılar için “büyük fırsat” olacağını söylerken Ocak ayı onu haklı çıkarabilir. Birçok olumsuz gelişme muhtemelen kripto paraları baskılayacak ve kripto para rezerv şirketleri için MNAV tartışmalarının alevlendiği ortamda satışlar hızlanıp BTC’yi 75 bin dolara itebilir.

2026 Kripto Para Tahminleri

Maksim Balashevich yeni yılda umutla 76 bin dolarlı fiyatları bekliyor. Fidelity’den Jurrien Timmer ise daha fazlasının mümkün olduğuna inanıyor. Önümüzdeki yılı mola dönemi olarak tanımlayan Timmer fiyatın 65 bin dolara kadar gerileyebileceğine inanıyor. Ancak enflasyonda anormal artışlar olmazsa yanılabilir çünkü Fed QT’yi sonlandırmışken faiz indirimlerinin özellikle Mayıs ayında Powell’ın gitmesiyle (yılın dördüncü toplantısıyla birlikte yani) hızlandırabilir.

Bitwise baş yatırım sorumlusu Matt Hougan 2026’dan umutlu ve hatta Timmer’ın tam tersine bunun yükseliş yılı olacağına inanıyor. Ancak tarihsel veriler 2026 için çöküş öngörürken BTC’nin halen 88 bin dolar üzerinde kalabilmesi bile ilk bölümde bahsettiğimiz iyimserliği besleyen şey olabilir. BTC şimdiye daha derin dipler yapmalıydı ve son 3 aydır yatırımcılar çöküşün başlayacağını beklediği için agresif satışlar yapıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
