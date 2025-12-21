Kripto Para

22-28 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Özet

  • 25 Aralık'ta Uniswap Unification Oylaması Sonuçlanacak (100 milyona kadar UNI yakımı için).
  • Cuma günü yıllık Bitcoin opsiyon kapanışı var. Toplamda 23,8 milyar dolarlık opsiyonun kapanacak olması nedeniyle volatilite artacaktır.
  • 38 gün sonra açıklanacak Ocak faiz kararı için indirim beklentisi halen %25’in altında.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Aralık ayının son tam haftasına giriyoruz ve kripto paralar için zorlu bir çeyrek yaşadık. Bitcoin $89,997.53 fiyatı sürekli likidite avı için hareket etti ve yatırımcılar milyarlarca dolar kayıp yaşadı. Volatilite güçlü olsa da genelde ayılar lehineydi. Ancak kısa vadeli negatif gelişmeler geride kaldı ve tatil haftası biraz daha iyi geçebilir.

İçindekiler
1 Haftanın Önemli Gelişmeleri
1.1 22 Aralık Pazartesi
1.2 23 Aralık Salı
1.3 24 Aralık Çarşamba
1.4 25 Aralık Perşembe
1.5 26 Aralık Cuma
1.6 28 Aralık Pazar
2 Kripto Paralarda Dikkat Edilecekler

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Her Pazar olduğu gibi bugün de kripto para yatırımcılarını bekleyen önemli gelişmeleri ele alacağız. Hem makroekonomik cephede hem de kripto paralar özelinde halen önemli gelişmeler bizi bekliyor. Ocak ayında çok daha büyük gelişmeler görecek olsak da önümüzdeki haftanın önemli gelişmeleri gün ve saat detaylarıyla aşağıdaki gibi.

22 Aralık Pazartesi

  • 11:00-16:00 Avrupa Merkez Bankası Yetkililerinin Açıklamaları

23 Aralık Salı

  • 16:30 ABD GSYİH (Beklenti: %3,2 Önceki: %3,8)
  • 16:30 ABD PCE (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,6)
  • 17:15 ABD Endüstriyel Üretim Aylık (Beklenti ve Önceki: 0,1%)
  • 18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 92 Önceki: 88,7)
  • Undeads Games (UDS) Kilit Açılışı (Arzın %1,46’sı)
  • SOON (SOON) (%5,97’si)

24 Aralık Çarşamba

  • 02:50 BoJ Toplantı Tutanağı
  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 222,5K Önceki: 224K)
  • SoSoValue (SOSO) Kilit Açılışı (%1,59’u)

25 Aralık Perşembe

  • ABD Piyasaları Tatil
  • Plasma (XPL) Kilit Açılışı (%4,52’si)
  • Humanity (H) (%4,79’u)
  • Uniswap Unification Oylaması Sonuçlanacak (100 milyona kadar UNI yakımı için)

26 Aralık Cuma

  • Yılın En Büyük Bitcoin Opsiyon Kapanışı

28 Aralık Pazar

  • Jupiter (JUP) Kilit Açılışı (%1,73’ü)

Kripto Paralarda Dikkat Edilecekler

Cuma günü yıllık Bitcoin opsiyon kapanışı var. Toplamda 23,8 milyar dolarlık opsiyonun kapanacak olması nedeniyle volatilite muhtemelen Cuma gününe ilerlerken artacaktır. Tatil haftası olması hasebiyle hacim daralabilir ancak Japonya faiz kararının atlatılması ve kapanma nedeniyle güvensiz olsa da enflasyon raporunun olumlu gelmesi bir ara yükselişe sebep olmalı. Eğer bu ara yükselip son 88 bin dolar üstü denemeler değilse.

Yılın son günlerinin de kripto paralarda çok tat vermesi beklenmiyor çünkü Ocak ayına yaklaştıkça MSCI’nin kripto para rezerv şirketi hisseleriyle ilgili olası delist kararı ve Yüksek Mahkeme Gümrük Tarifesi iptal potansiyeli kripto paralarda tekrar kara bulutları toplayacak.

38 gün sonra açıklanacak Ocak faiz kararı için indirim beklentisi halen %25’in altında.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

