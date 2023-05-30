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Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, haftanın ilk gününde yukarı yönde hareket ederek kripto para piyasasını yeniden harekete geçiren Bitcoin (BTC) için beklentileri yükselten bir değerlendirmede bulundu. Analist, en büyük kripto paranın haftalardır devam eden akümülasyon sürecinin sonuna geldiğini ve yükseliş trendini devam ettirebileceği bir konumda olduğunu belirterek hedef verdi.

Bitcoin’de 30 Bin Dolar Üzerini Hedefliyor

Kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, yeni strateji oturumunda “dipten alım” durumunda olsa da BTC’nin güç belirtileri göstermeye başladığını söyledi. Analiste göre Bitcoin’in mevcut görünümü, önündeki en büyük direnci aşıp geçmesi halinde çok daha iyi hale gelecek:

Bitcoin için gerçek yükselme vakti geldi ancak haftalık zaman diliminde bakıldığında, gerçek bir yükseliş olmadığı görülüyor… Biliyorsunuz gücü tercih eder, yeni zirveleri hedefler ve güçlü kırılmaların olmasını beklerim.

Vays, Bitcoin’in 30 bin doların üzerine çıkması halinde muhtemelen yılın rekorunu kıracağı öngörüsüyle “Yılın rekorunu kırmak için haftalık zaman diliminde hala biraz daha beklememiz gerekiyor. Birkaç bin dolara daha ihtiyacımız var. 30 bin doları kırıp geçmemiz, Lucid SAR’ı trendini tersine çevirmemiz ve ardından 34 bin dolar direncini geçmemiz gerekiyor. Yani bu noktada 34 bin dolar benim odaklandığım asıl direnç seviyesi ve ilk önceliğimiz 30 bin doların üzerine çıkmak.” ifadelerini kullandı.

Analistin işaret ettiği Lucid SAR, parabolik SAR’ın bir varyasyonu olan yönlü trend göstergesidir. Trendleri, spot giriş ve çıkış noktalarını hesaplamak için fiyat ve zamanı birleştirir.

BTC’de Son Durum

Piyasa değerine göre en büyük kripto para olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,64 düşüşle 27 bin 756 dolardan işlem görüyor. Veriler BTC‘nin son 7 günde değerini yüzde 1,66 arttırdığını ancak son 30 günde ise yüzde 5’in üzerinde değer kaybettiğini gösteriyor.