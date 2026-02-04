Son Dakika: Alphabet (Google) Kazanç Raporu ve İran Son Durum

Microsoft kazanç raporu kripto paralar için iyi sonuçlar doğurmadı. Trilyon dolarlık devlerden sıradaki kazanç raporunu açıklayan şirket Alphabet oldu. Google’ın arkasındaki şirket son çeyrek kazançları borsa için son derece önemli. Öte yandan İran gündemi fazlasıyla sıcak hızla son gelişmeleri ele alalım.

Alphabet Kazanç Raporu

Geli bekleneni aştı ancak faaliyet geliri tahminin altında kaldı. Büyük ölçüde beklenti üstü bir kazanç raporu ancak AI balonu tartışmalarının ortasında çok daha iyisini görmek gerekirdi. Kapanış sonrası seansta 312 dolara kadar gerilese de GOOG hisseleri toparlandı. Nvidia, Meta zayıflıyor ve bu genel performans açısından iyi değil.

Kazanç raporu özeti şöyle;

Gelir 113,83 milyar dolar, tahmin 111,4 milyar dolar

TAC hariç gelir 97,23 milyar dolar, tahmin 95,17 milyar dolar

Faaliyet geliri 35,93 milyar dolar, tahmin 36,95 milyar dolar

Google Hizmetleri geliri 95,86 milyar dolar, tahmin 94,9 milyar dolar

Hizmetleri geliri 95,86 milyar dolar, tahmin 94,9 milyar dolar Google Reklam geliri 82,28 milyar dolar, tahmin 80,89 milyar dolar

Google Arama ve Diğer gelirleri 63,07 milyar dolar, tahmin 61,37 milyar dolar

YouTube Reklam gelirleri 11,38 milyar dolar, tahmin 11,78 milyar dolar

Google Cloud gelirleri 17,66 milyar dolar, tahmin 16,2 milyar dolar

Sermaye harcamaları 91,45 milyar dolar, tahmin 28,17 milyar dolar

İran Son Durum

ABD görüşmenin İstanbul’da yapılmasını istiyor ancak İran Umman’ı istiyor. Daha önce mutabık kalınan görüşme yeriyle ilgili bile ihtilaf çıkması rahatsız edici. Cuma günü sabah 10’da Maskat’da görüşmenin olacağını açıklayan İran Dışişleri Bakanı “nükleer” konusunun görüşüleceğini ifade etti. ABD ise füzelerin de gündemde olması gerektiğini söylüyor. Axios nükleer konusu dışındaki hususların ele alınmasına İran karşı çıktığı için görüşmenin iptal edildiğini iddia etmişti ancak İran tersini söylüyor.

“Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer görüşmelerin Cuma günü saat 10:00 sularında Maskat’ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yaptıkları için Ummanlı kardeşlerimize minnettarım.” İran Dışişleri Bakanı

Axios ise görüşme iptal haberinin ardından “bölge ülkelerinin ricası üzerine” diyerek görüşmenin yapılacağını teyit etti.

“Müslüman liderler Trump yönetimine masadan kalkma tehditlerini gerçekleştirmemeleri yönünde acil baskı yapmasının ardından, Cuma günü Umman’da yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmeleri yeniden gündeme alındı. Bölgeden en az dokuz ülkenin, Trump yönetiminin en üst düzey kademelerine çok yüksek düzeyde mesajlar ileterek, ABD’nin İranlılarla Umman’da yapacağı toplantıyı iptal etmemesini güçlü bir şekilde talep ettiği belirtildi. Bir ABD’li yetkili, Trump yönetiminin İranlılarla görüşmeyi, bölgedeki ABD müttefiklerinin talebine “saygı göstermek” ve “diplomatik yolu izlemeye devam etmek amacıyla” kabul ettiğini söyledi.” – Axios