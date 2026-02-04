Kripto Para

Son Dakika: Alphabet (Google) Kazanç Raporu ve İran Son Durum

Özet

  • Alphabet 2025 4. Çeyrek Kazançları: Gelir 113,83 milyar dolar, tahmin 111,4 milyar dolar.
  • Alphabet 2025 4. Çeyrek Kazançları: Faaliyet geliri 35,93 milyar dolar, tahmin 36,95 milyar dolar
  • İran ile ABD Umman'da görüşecek. Trump'ı ikna etmek için birçok ülke ricacı oldu ancak ABD nükleer dışı konuları da konuşmak istiyor. İran ile daha şimdiden çok fazla anlaşmazlık var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Microsoft kazanç raporu kripto paralar için iyi sonuçlar doğurmadı. Trilyon dolarlık devlerden sıradaki kazanç raporunu açıklayan şirket Alphabet oldu. Google’ın arkasındaki şirket son çeyrek kazançları borsa için son derece önemli. Öte yandan İran gündemi fazlasıyla sıcak hızla son gelişmeleri ele alalım.

İçindekiler
1 Alphabet Kazanç Raporu
2 İran Son Durum

Alphabet Kazanç Raporu

Geli bekleneni aştı ancak faaliyet geliri tahminin altında kaldı. Büyük ölçüde beklenti üstü bir kazanç raporu ancak AI balonu tartışmalarının ortasında çok daha iyisini görmek gerekirdi. Kapanış sonrası seansta 312 dolara kadar gerilese de GOOG hisseleri toparlandı. Nvidia, Meta zayıflıyor ve bu genel performans açısından iyi değil.

Kazanç raporu özeti şöyle;

  • Gelir 113,83 milyar dolar, tahmin 111,4 milyar dolar
  • TAC hariç gelir 97,23 milyar dolar, tahmin 95,17 milyar dolar
  • Faaliyet geliri 35,93 milyar dolar, tahmin 36,95 milyar dolar
  • Google Hizmetleri geliri 95,86 milyar dolar, tahmin 94,9 milyar dolar
  • Google Reklam geliri 82,28 milyar dolar, tahmin 80,89 milyar dolar
  • Google Arama ve Diğer gelirleri 63,07 milyar dolar, tahmin 61,37 milyar dolar
  • YouTube Reklam gelirleri 11,38 milyar dolar, tahmin 11,78 milyar dolar
  • Google Cloud gelirleri 17,66 milyar dolar, tahmin 16,2 milyar dolar
  • Sermaye harcamaları 91,45 milyar dolar, tahmin 28,17 milyar dolar

İran Son Durum

ABD görüşmenin İstanbul’da yapılmasını istiyor ancak İran Umman’ı istiyor. Daha önce mutabık kalınan görüşme yeriyle ilgili bile ihtilaf çıkması rahatsız edici. Cuma günü sabah 10’da Maskat’da görüşmenin olacağını açıklayan İran Dışişleri Bakanı “nükleer” konusunun görüşüleceğini ifade etti. ABD ise füzelerin de gündemde olması gerektiğini söylüyor. Axios nükleer konusu dışındaki hususların ele alınmasına İran karşı çıktığı için görüşmenin iptal edildiğini iddia etmişti ancak İran tersini söylüyor.

“Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer görüşmelerin Cuma günü saat 10:00 sularında Maskat’ta yapılması planlanıyor.

Gerekli tüm düzenlemeleri yaptıkları için Ummanlı kardeşlerimize minnettarım.” İran Dışişleri Bakanı

Axios ise görüşme iptal haberinin ardından “bölge ülkelerinin ricası üzerine” diyerek görüşmenin yapılacağını teyit etti.

“Müslüman liderler Trump yönetimine masadan kalkma tehditlerini gerçekleştirmemeleri yönünde acil baskı yapmasının ardından, Cuma günü Umman’da yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmeleri yeniden gündeme alındı.

Bölgeden en az dokuz ülkenin, Trump yönetiminin en üst düzey kademelerine çok yüksek düzeyde mesajlar ileterek, ABD’nin İranlılarla Umman’da yapacağı toplantıyı iptal etmemesini güçlü bir şekilde talep ettiği belirtildi.

Bir ABD’li yetkili, Trump yönetiminin İranlılarla görüşmeyi, bölgedeki ABD müttefiklerinin talebine “saygı göstermek” ve “diplomatik yolu izlemeye devam etmek amacıyla” kabul ettiğini söyledi.” – Axios

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD Hazine Bakanı: “Bitcoin’i Kurtarmak Bizim İşimiz Değil”

Son Dakika: Trump Konuşuyor “Şimdi İran Düşünsün”, “Warsh Faizleri İndirecek”

Son Dakika: Chicago Ticaret Borsası Kendi Altcoinini Çıkarıyor “CME Coin”

Son Dakika: ABD-İran Anlaşamadı, Bitcoin 72.500 Dolar

SOPR Kripto Paralar İçin Alarm Veriyor

Son Dakika: Trump ve Xi Görüştü İşte İlk Açıklamalar

Günün Takvimi: ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 4 Şubat

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Trump Konuşuyor “Şimdi İran Düşünsün”, “Warsh Faizleri İndirecek”
Bir Sonraki Yazı ABD Hazine Bakanı: “Bitcoin’i Kurtarmak Bizim İşimiz Değil”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Hazine Bakanı: “Bitcoin’i Kurtarmak Bizim İşimiz Değil”
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: Trump Konuşuyor “Şimdi İran Düşünsün”, “Warsh Faizleri İndirecek”
BITCOIN (BTC)
Fed, Haberler, Haftanın Olayları… Kriptoyu Hareketlendiren Her Şey Artık Canlı Tek Ekranda
BITCOIN Haberleri
Son Dakika: Chicago Ticaret Borsası Kendi Altcoinini Çıkarıyor “CME Coin”
Kripto Para
USDT Son Çeyrek Raporu: Rekorlar Kırıldı
Tether (USDT)
Lost your password?