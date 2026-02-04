Son Dakika: Trump Konuşuyor “Şimdi İran Düşünsün”, “Warsh Faizleri İndirecek”

Şimdi sahne Trump’ı ve bu hafta gelmesini beklediğimiz açıklamalar akmaya başladı. Trump kendisinden bekleneni yapıyor. Piyasaları rahatlatmak için Warsh ve izleyeceği politika hakkında daha fazla netlik sağlayacağını tahmin ettiğimiz Trump tahmin edildiği gibi hareket ediyor. Ancak bu tek başına yükseliş için yeterli değil. Peki ama neden?

Kripto Paralar Son Dakika

Trump’ın kısa süre içinde Warsh’ın QE karşıtlığına dair piyasa algısını kırmak için harekete geçebileceğinden bahsetmiştik. Cuma günü yeni Fed başkanının Warsh olacağı açıklandıktan sonra risk piyasaları düşüşe geçti. Altın ve gümüş keskin kayıplar yaşadı. Peki Trump buna nasıl tepki verecekti? Elbette ya Warsh’ı konuşturacaktı ya da QE ve faiz indirimleri için garanti verecekti. Trump “garantisi benim” diyor ve faizlerin ineceğini söylüyor.

“Faiz oranlarının düşürüleceğine dair pek şüphe yok. Warsh’ın faiz oranlarının düşürülmesini istediğimi anladığını düşünüyorum, faiz oranlarını yükseltmek istediğini söyleseydi bu işi alamazdı.”

Eğer tek başına gündem bu olsaydı BTC hızlı biçimde 80 bin dolara hareket etmeliydi. Fakat gündemde İran var. Cuma günkü müzakere görüşmesi şimdiden gerilimin artmasına neden oldu. Saatler kalan görüşmeyle ilgili ABD ve İran hem yer hem de kapsam konusunda anlaşamadı. İran füzeleri görüşmeye dahil etmemeyi ve Umman’da buluşmayı istiyor. Üstelik Suud, Türkiye ve Katar’ın masada olmasını istemiyor. ABD ise üçüncü ülkeleri masada, görüşmeyi İstanbul’da istiyor. Füzelerin de nükleer ile gündeme alınmasını talep ediyor. İran buna olumlu cevap vermedi. Trump da zaten saldırıdan yana olduğunu daha önce söylediğinden biraz önce şunu söyledi;

“İran’ın Dini Lideri şu anda çok endişeli olmalı.”

Bu tam da “şimdi onlar düşünsün” tadında bir şey çünkü Cuma günü görüşme olmazsa (gidişat eğer İran taviz vermezse görüşmenin olmayacağını gösteriyor) Pazar günü ABD aniden İran’ı vurabilir. BTC o yüzden bir oyana bir bu yana hareket ediyor şimdiyse iki önemli açıklanın zıt sonuçları nedeniyle sıkışıp kaldı.