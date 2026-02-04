BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Trump Konuşuyor “Şimdi İran Düşünsün”, “Warsh Faizleri İndirecek”

  • Trump’ın kısa süre içinde Warsh’ın QE karşıtlığına dair piyasa algısını kırmak için harekete geçebileceğinden bahsetmiştik. Cuma günü yeni Fed başkanının Warsh olacağı açıklandıktan sonra piyasa düştü.
  • Trump: İran'ın Dini Lideri şu anda çok endişeli olmalı.
  • Trump: Faiz oranlarının düşürüleceğine dair pek şüphe yok. Warsh'ın faiz oranlarının düşürülmesini istediğimi anladığını düşünüyorum.
Fatih Uçar
Şimdi sahne Trump’ı ve bu hafta gelmesini beklediğimiz açıklamalar akmaya başladı. Trump kendisinden bekleneni yapıyor. Piyasaları rahatlatmak için Warsh ve izleyeceği politika hakkında daha fazla netlik sağlayacağını tahmin ettiğimiz Trump tahmin edildiği gibi hareket ediyor. Ancak bu tek başına yükseliş için yeterli değil. Peki ama neden?

Kripto Paralar Son Dakika

Trump’ın kısa süre içinde Warsh’ın QE karşıtlığına dair piyasa algısını kırmak için harekete geçebileceğinden bahsetmiştik. Cuma günü yeni Fed başkanının Warsh olacağı açıklandıktan sonra risk piyasaları düşüşe geçti. Altın ve gümüş keskin kayıplar yaşadı. Peki Trump buna nasıl tepki verecekti? Elbette ya Warsh’ı konuşturacaktı ya da QE ve faiz indirimleri için garanti verecekti. Trump “garantisi benim” diyor ve faizlerin ineceğini söylüyor.

“Faiz oranlarının düşürüleceğine dair pek şüphe yok. Warsh’ın faiz oranlarının düşürülmesini istediğimi anladığını düşünüyorum, faiz oranlarını yükseltmek istediğini söyleseydi bu işi alamazdı.”

Eğer tek başına gündem bu olsaydı BTC hızlı biçimde 80 bin dolara hareket etmeliydi. Fakat gündemde İran var. Cuma günkü müzakere görüşmesi şimdiden gerilimin artmasına neden oldu. Saatler kalan görüşmeyle ilgili ABD ve İran hem yer hem de kapsam konusunda anlaşamadı. İran füzeleri görüşmeye dahil etmemeyi ve Umman’da buluşmayı istiyor. Üstelik Suud, Türkiye ve Katar’ın masada olmasını istemiyor. ABD ise üçüncü ülkeleri masada, görüşmeyi İstanbul’da istiyor. Füzelerin de nükleer ile gündeme alınmasını talep ediyor. İran buna olumlu cevap vermedi. Trump da zaten saldırıdan yana olduğunu daha önce söylediğinden biraz önce şunu söyledi;

“İran’ın Dini Lideri şu anda çok endişeli olmalı.”

Bu tam da “şimdi onlar düşünsün” tadında bir şey çünkü Cuma günü görüşme olmazsa (gidişat eğer İran taviz vermezse görüşmenin olmayacağını gösteriyor) Pazar günü ABD aniden İran’ı vurabilir. BTC o yüzden bir oyana bir bu yana hareket ediyor şimdiyse iki önemli açıklanın zıt sonuçları nedeniyle sıkışıp kaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
