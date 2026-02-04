Son Dakika: Chicago Ticaret Borsası Kendi Altcoinini Çıkarıyor “CME Coin”

Daha ne olabilir ki derken Chicago Ticaret Borsası “hep daha fazlası mümkün” dedi ve kendi kripto parasını çıkarıyor. ABD borsalarının kripto para temelli ürünler, tokenize varlıklar, blockchain ile entegrasyon adımlarına alışmıştık. Şimdi bir borsa kendi tokenini çıkarıyor. Adı da CME Coin olacak.

CME Coin

Coindesk’in haberine göre CME Group kendi tokenini piyasaya sürecek. Morgan Stanley’den Michael Cyprys’in şirketin son kazanç raporu toplantısında sorduğu soruya yanıt olarak ortaya çıkan bu plan tokenize teminatın rolüyle alakalı bir soruya cevap olarak geldi. CME Group CEO’su Terry Duffy şunları söyledi;

“Dolayısıyla, sistemik öneme sahip bir finans kurumundan bir token verseydi, marj için token çıkarmaya çalışan üçüncü veya dördüncü kademe bir bankadan daha rahat hissederdim. Sadece tokenize edilmiş nakit parayı değil, kendi coin’imizle farklı girişimleri de inceliyoruz.”

CME, Google ile üzerinde çalıştıkları tokenize nakit çözümü için saklama bankası izinleri de alacak. Duffy’nin bahsettiği “kendi coin” ise, şirketin “sektördeki diğer katılımcıların kullanımı için merkezi olmayan bir ağa koyabileceği” farklı bir token gibi görünüyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde 7/24 kripto para vadeli işlemleri başlatmayı planlayan CME günlük 12 milyar dolarlık işleme ev sahipliği yapıyor. JPMorgan’ın JPM Coin’inin ardından CME de kendi tokenini çıkarıyor muhtemelen önümüzdeki yıllarda her büyük şirketin bir token çıkardığını göreceğiz. 2021 sonundaki metaverse furyasının şimdi “tokenizeyiz güncele ayak uyduruyoruz” havasıyla token çıkarma modunu açması kripto paralar için güzel bir gelişme. En azından piyasalara metaverse furyasından daha fazla fayda getirecektir.

2025 yılı verilerine göre CME’de günlük ortalama 26 ila 28 milyon adet kontrat el değiştirir. Bu, sadece bir günde trilyonlarca dolarlık nominal değerin (Notional Value) el değiştirmesi demektir. Dünyadaki emtia, döviz ve faiz fiyatları burada, bu devasa likidite havuzunda belirlenir. Bir şeyin “küresel fiyatı” varsa, o fiyat muhtemelen Chicago’da oluşuyordur. Yani CME’nin kendi tokenini çıkaracak kadar ileri gitmesi büyük bir şey.