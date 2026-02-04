Kripto Para

Son Dakika: Chicago Ticaret Borsası Kendi Altcoinini Çıkarıyor “CME Coin”

Özet

  • CME Group kendi kripto parası CME Coin’i piyasaya sürecek.
  • CME, Google ile üzerinde çalıştıkları tokenize nakit çözümü için saklama bankası izinleri de alacak.
  • Bugün şirketin son kazanç raporu toplantısında bahsedilen CME Coin'in tokenize çözümünden ayrı bir token olacağı düşünülüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Daha ne olabilir ki derken Chicago Ticaret Borsası “hep daha fazlası mümkün” dedi ve kendi kripto parasını çıkarıyor. ABD borsalarının kripto para temelli ürünler, tokenize varlıklar, blockchain ile entegrasyon adımlarına alışmıştık. Şimdi bir borsa kendi tokenini çıkarıyor. Adı da CME Coin olacak.

CME Coin

Coindesk’in haberine göre CME Group kendi tokenini piyasaya sürecek. Morgan Stanley’den Michael Cyprys’in şirketin son kazanç raporu toplantısında sorduğu soruya yanıt olarak ortaya çıkan bu plan tokenize teminatın rolüyle alakalı bir soruya cevap olarak geldi. CME Group CEO’su Terry Duffy şunları söyledi;

“Dolayısıyla, sistemik öneme sahip bir finans kurumundan bir token verseydi, marj için token çıkarmaya çalışan üçüncü veya dördüncü kademe bir bankadan daha rahat hissederdim.

Sadece tokenize edilmiş nakit parayı değil, kendi coin’imizle farklı girişimleri de inceliyoruz.”

CME, Google ile üzerinde çalıştıkları tokenize nakit çözümü için saklama bankası izinleri de alacak. Duffy’nin bahsettiği “kendi coin” ise, şirketin “sektördeki diğer katılımcıların kullanımı için merkezi olmayan bir ağa koyabileceği” farklı bir token gibi görünüyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde 7/24 kripto para vadeli işlemleri başlatmayı planlayan CME günlük 12 milyar dolarlık işleme ev sahipliği yapıyor. JPMorgan’ın JPM Coin’inin ardından CME de kendi tokenini çıkarıyor muhtemelen önümüzdeki yıllarda her büyük şirketin bir token çıkardığını göreceğiz. 2021 sonundaki metaverse furyasının şimdi “tokenizeyiz güncele ayak uyduruyoruz” havasıyla token çıkarma modunu açması kripto paralar için güzel bir gelişme. En azından piyasalara metaverse furyasından daha fazla fayda getirecektir.

2025 yılı verilerine göre CME’de günlük ortalama 26 ila 28 milyon adet kontrat el değiştirir. Bu, sadece bir günde trilyonlarca dolarlık nominal değerin (Notional Value) el değiştirmesi demektir. Dünyadaki emtia, döviz ve faiz fiyatları burada, bu devasa likidite havuzunda belirlenir. Bir şeyin “küresel fiyatı” varsa, o fiyat muhtemelen Chicago’da oluşuyordur. Yani CME’nin kendi tokenini çıkaracak kadar ileri gitmesi büyük bir şey.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SOPR Kripto Paralar İçin Alarm Veriyor

Günün Takvimi: ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 4 Şubat

Son Dakika: ABD İş Verileri Açıklandı – 4 Şubat

Kripto Para Dünyasının Yeni Unicorn’u TRM Labs Oldu

Kripto Paralar İçin Beklenen Yasa Geliyor: 2026 Hesapları Başladı

Bitcoin’den Kaçan Yatırımcı XRP ve Bu Altcoin’e Sığındı

Kanada’dan Kripto Para Piyasasına Sert Fren: Yeni Kurallar Geliyor

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı USDT Son Çeyrek Raporu: Rekorlar Kırıldı
Bir Sonraki Yazı Fed, Haberler, Haftanın Olayları… Kriptoyu Hareketlendiren Her Şey Artık Canlı Tek Ekranda
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Fed, Haberler, Haftanın Olayları… Kriptoyu Hareketlendiren Her Şey Artık Canlı Tek Ekranda
BITCOIN Haberleri
USDT Son Çeyrek Raporu: Rekorlar Kırıldı
Tether (USDT)
Son Dakika: ABD-İran Anlaşamadı, Bitcoin 72.500 Dolar
BITCOIN (BTC)
SOPR Kripto Paralar İçin Alarm Veriyor
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Xi Görüştü İşte İlk Açıklamalar
BITCOIN (BTC) Ekonomi
Lost your password?